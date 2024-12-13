Sinemada bu hafta: Rohirrim'in Savaşı, Avcı Kraven, Hain (13 Aralık 2024)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Geçtiğimiz haftayı nispeten sakin geçiren sinema salonları bu hafta yeniden canlanıyor. Yüksek gişe beklentisi olan iki film birden bugün gösterime giriyor. Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijital platformlarda sinemaseverleri çok sayıda yeni film bekliyor.

Bu Hafta Sinemalarda Gösterime Girecek Filmler 🍿

Bu hafta sinema salonlarında 10 yeni film gösterime girecek. Özellikle arthouse sinemaya meraklı olanlar için haftanın öne çıkan yapımı, bu yıl hem Venedik'te hem de Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödül kazanan Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri olacak.

İşte bu hafta sinemalarda gösterime giren filmler:

1️⃣ Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri, yılın en iyi yerli filmleri arasında gösteriliyor..

Yönetmen : Murat Fıratoğlu

: Murat Fıratoğlu Tür : Dram

: Dram Oyuncular: Murat Fıratoğlu, Sefer Fıratoğlu, Salih Taşçı, Güneş Sayın

Dünya prömiyerini yaptığı 81. Venedik Film Festivali'nde ödülle dönen Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri, bu yıl Adana Altın Koza Film Festivali'ne de damga vuran film oldu. Murat Fıratoğlu'nun filmi, Nuri Bilge Ceylan'ın başkanlık yaptığı jüri tarafından En İyi Film ödülüne layık görüldü.

Filmde tarım işçisi Eyüp'ün, domates kurutma işinde parasını ödemeyen patronu Hemme'yi öldürmek için öfkeden gözü dönmüş olarak Siverek içinde yaptığı bir günlük yolculuk anlatılıyor.

2️⃣ Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)

Tam Boyutta Gör Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) serisi, bu kez anime bir filmle beyaz perdeye döndü. Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı, bu evrende geçen ilk anime olmasıyla dikkat çekiyor.

Yönetmen : Kenji Kamiyama

: Kenji Kamiyama Tür : Anime, Fantastik

: Anime, Fantastik Seslendirme: Brian Cox, Gaia Wise, Luke Pasqualino, Miranda Otto

Kenji Kamiyama'nın yönettiği Rohirrim'in Savaşı, orijinal üçlemenin 261 yıl öncesinde geçiyor ve adından da anlaşılacağı üzere Rohan halkına, yani Rohirrim'e odaklanıyor. İki Kule'deki büyük savaşın gerçekleştiği muazzam kale Helm's Deep, filmin hikâyesinde önemli bir yer tutuyor. Rohan Akıncıları'nın ilk günlerine odaklanan filmin ana karakterden biri de Yüzüklerin Efendisi'nde destanı anlatılan efsanevi Rohan kralı Helm Hammerhand.

3️⃣ Avcı Kraven (Kraven the Hunter)

Tam Boyutta Gör Avcı Kraven, Sony'nin Örümcek-Adam çizgi romanlarında yer alan yan karakterler etrafına kurduğu Spider-Verse adlı sinematik evrenin son filmi olacak.

Yönetmen : J.C. Chandor

: J.C. Chandor Tür : Aksiyon, Fantastik

: Aksiyon, Fantastik Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose, Fred Hechinger, Alessandro Nivola, Christopher Abbott

Aaron Taylor-Johnson'ın başrolünü üstlendiği film, dünyadaki en iyi avcı olduğunu ispatlamaya çalışan Sergei Kravinoff'a, yani namı diğer Avcı Kraven'a odaklanıyor. Babasıyla olan karmaşık ilişkisi, Sergei'yi kanlı bir intikam yolculuğuna sürüklüyor. Örümcek-Adam çizgi romanlarının sevilen yan karakterlerinden olan Kraven, Marvel hayranlarının beyazperdede görmek istediği karakterlerden biriydi.

4️⃣ Başlangıçlar

Tam Boyutta Gör Başlangıçlar, ödüllü kısa filmi Aylin ile dikkat çeken Ozan Yoleri'nin ilk uzun metrajlısı. Dünya prömiyerini Tallinn Black Nights Film Festivali'nde yapan film, Türkiye prömiyerini ise 43. İstanbul Film Festivali'nde yaptı.

Yönetmen : Ozan Yoleri

: Ozan Yoleri Tür : Drama

: Drama Oyuncular: Ahsen Eroğlu, Hazal Subaşı, Zeynep Dinsel

Genç resim restoratörü Defne, aynı evi paylaştığı en yakın arkadaşının trajik ölümü üzerine Paris’ten İstanbul'a geri döner. Eski arkadaşı Eda ve normalde hiç anlaşamadığı annesi Aysel’in yardımıyla İstanbul'daki hayatını yeniden kurar, ancak karşısına çıkan gizemli bir Osmanlı tablosu bu yeni hayatını tekrar alt üst edecektir.

5️⃣ Her Şeyin Başı Merkür

Tam Boyutta Gör Ayşe Balıbey’in çok satan romanından uyarlanan Her Şeyin Başı Merkür'ün başrolünde Sinem Kobal yer alıyor.

Yönetmen : Ali Balcı

: Ali Balcı Tür : Romantik komedi

: Romantik komedi Oyuncular: Sinem Kobal, Alp Navruz, Yılmaz Bayraktar, Devrim Yakut

Filmde Sinem Kobal, idealist hayallerle mesleğe başlayan fakat kendisini bir anda astroloji yazarı olarak bulan genç bir gazeteciye hayat veriyor.

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6️⃣ Hain

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren bir diğer yerli film olan Hain, dünyanın global bir kabal tarafından yönetildiğini söyleyen komplo teorisi üzerine inşa edilmiş bir hikâye anlatıyor.

Yönetmen : Berke Üzrek

: Berke Üzrek Tür : Suç, Macera

: Suç, Macera Oyuncular: Haldun Dormen, Mustafa Alabora, Meltem Beydilli, Erkan Petekk

Film, güç ve servet sahibi bir gruba odaklanıyor. Global bir kabalın parçası olan bu grup, kendilerini yenilmez sansa da birkaç cesur kadının verdiği mücadele çarpık düzenlerini alt üst ediyor. Grubun tüm sırları ifşa olmadan önce içlerindeki "hain"i bulması gerekiyor.

7️⃣ Ayı Kardeşler: Zaman Yolculuğu (Boonie Bears: Time Twist)

Tam Boyutta Gör 2012 yılından beri devam eden Ayı Kardeşler serisinin yeni filmi bu hafta gösterime giriyor.

Yönetmen : Lin Yongchang

: Lin Yongchang Tür: Animasyon, Komedi

Vick, büyük şehirde yaşayan ve sıklıkla iki ayı ve büyülü bir ormanla ilgili tuhaf rüyalar gören bir programcıdır. Bir gün patronu onu, Vick'e basit bir ağaç kesici olarak hayatına yeniden başlamasını teklif eden bir müşteriye götürür ve Vick de bunu memnuniyetle kabul eder. Ancak bu seçim Vick'i arkadaşlarını kurtarmak için uzay ve zamanda macera dolu bir yolculuğa çıkarır.

8️⃣ Hep Otuz Üç Yaşında

Tam Boyutta Gör Dünya prömiyerini 29. Saraybosna Film Festivali'nde yapan Hep Otuz Üç Yaşında bu hafta gösterime giriyor.

Yönetmen : Murat Pay

: Murat Pay Tür : Belgesel

: Belgesel Oyuncular: Hüseyin Soysalan, Birhan Tut

TRT ortak yapımı belgesel Hep Otuz Üç Yaşında, İslam kültür ve medeniyetin 15 asırlık serüvenine odaklanan ilk özgün ansiklopedinin hazırlanışını konu alıyor. Hikâyenin merkezinde, İlahiyat fakültesini bitirmiş genç bir akademisyen olan Niyaz ile üniversitede hocalık yapan altmışlı yaşlarındaki Ekmel yer alıyor. İki karakterin yolları Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde kesişiyor.

9️⃣ Gece Bekçisi (The Bell Keeper)

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime girecek filmlerden biri de Final Destination serisinin yapımcısından gelen Gece Bekçisi olacak. Ne var ki filmin hem seyirci hem de eleştirmen puanları epey düşük

Yönetmen : Colton Tran

: Colton Tran Tür : Korku-Aksiyon

: Korku-Aksiyon Oyuncular: Randy Couture, Kathleen Kenny, Reid Miller

Bir grup arkadaş, bir belgesel çekmek için ıssız bir kampa gider. Ancak burada karşılaştıkları şey, hayal edebileceklerinden çok daha korkunçtur. Kıyamet senaryosuna dönüşen bu yolculuk, dostluklarını ve cesaretlerini sınayacak olaylara yol açar.

🔟 Cintihar

Tam Boyutta Gör Yayınlanan fragmanına bakılırsa Cintihar, sinemalarda yaygın dağıtıma çıktığına inanmakta güçlük çektiğimiz filmlerden biri olacak.

Yönetmen : Tolga Öztürk

: Tolga Öztürk Tür : Korku

: Korku Oyuncular: Nebi Akyol, Merve Yanık, Muhsin Duran

Diyarbakır'da çekilen bu düşük bütçeli korku filmi, annesinin gizemli intiharını araştıran Levent'in hikâyesini anlatıyor. Fimin tanıtım yazısı şöyle: "Levent, annesinin gizemli intiharı ve cinlerle dolu olan geçmişinin ağırlığını taşımakta zorlanır. Hayatı adeta bir kabusa dönen levent, kabuslarıyla yüzleşmek zorundadır.”

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Bu hafta dijital tarafında da yeni filmler izleyicilerin beğenisine sunulacak. Netflix Türkiye'de bu hafta Carry-On izleyici ile buluşurken, yılın en beğenilen filmlerinden olan Nickel Boys Amazon Prime Video'ya gelecek. Disney+'ta ise izleyicileri Elton John belgeseli bekliyor.

1️⃣ Kabin Bagajı (Carry-On)

Tam Boyutta Gör Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak dikkat çekici yapımlardan biri Kabin Bagajı olacak. Aksiyon ve gerilim türlerini harmanlayan Kabin Bagajı, daha önce Kimliksiz (Unknown) ve Evdeki Düşman (Orphan) gibi filmlerle tanınan Jaume Collet-Serra'nın imzasını taşıyor.

Yönetmen : Jaume Collet-Serra

: Jaume Collet-Serra Oyuncular : Taron Egerton, Jason Bateman, Sofia Carson, Danielle Deadwyler

: Taron Egerton, Jason Bateman, Sofia Carson, Danielle Deadwyler Tür : Aksiyon, Gerilim

: Aksiyon, Gerilim Yayın Tarihi : 13 Aralık

: 13 Aralık Platform: Netflix

ABD'de büyük bir havalimanında güvenlik görevlisi olarak çalışan genç bir adam, Noel arifesinde gerçekleşecek bir uçuşa tehlikeli bir paketi sokmak için kendisine şantaj yapan esrarengiz bir yolcuyu zekâsı ile alt etmeye çalışıyor.

2️⃣ Nickel Boys

Tam Boyutta Gör Bu yılın en iyi filmlerinden biri olarak değerlendirilen, Oscar yarışında da iddialı olması beklenen Nickel Boys, sinemalardaki yolculuğunu tamamlamasının ardından bu hafta Amazon Prime Video'ya gelecek.

Yönetmen : RaMell Ross

: RaMell Ross Oyuncular : RaMell Ross, Joslyn Barnes, Colson Whitehead

: RaMell Ross, Joslyn Barnes, Colson Whitehead Tür : Drama

: Drama Yayın Tarihi : 13 Aralık

: 13 Aralık Platform: Amazon Prime Video

Colson Whitehead'in Pulitzer ödüllü romanından uyarlanan Nickel Boys, 1960'lı yıllarda, Amerika'daki sivil haklar hareketinin devam ettiği dönemde geçiyor. Florida'da siyah öğrencilere çok kötü davranılmasıyla hatırlanan reform okulunda geçen film, burada çok yakın arkadaş olan iki siyah gence odaklanıyor.

3️⃣ Elton John: Never Too Late

Tam Boyutta Gör Disney'in ünlü şarkıcı Elton John'a odaklanan belgeseli Elton John: Never Too Late, bu hafta Disney+'ta yayınlanacak.

Yönetmen : R.J. Cutler & David Furnish

: R.J. Cutler & David Furnish Tür : Belgesel, Biyografi

: Belgesel, Biyografi Yayın Tarihi : 13 Aralık

: 13 Aralık Platform: Disney+

Elton John'u 2018'te başlayıp 2023'e kadar devam eden Farewell Yellow Brick Road adlı konser turu boyunca takip eden film, ünlü şarkıcının geçmiş performanslarına ait hiç görülmemiş arşiv kayıtlarını da içeriyor.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerinde Yayınlanacak Filmler 🎥

1️⃣ Anora

Tam Boyutta Gör Bu yıl Cannes'da Altın Palmiye'yi kazanan, aynı zamanda Oscar yarışında da epey iddialı olan Anora'nın dijital yayını bu hafta gerçekleşecek.

Yönetmen : Sean Baker

: Sean Baker Tür : Romantik komedi

: Romantik komedi Oyuncular . Mikey Madison, Paul Weissman, Lindsey Normington

. Mikey Madison, Paul Weissman, Lindsey Normington Yayın Tarihi: 17 Aralık

Bir "seks komedisi" olarak tanımlanan Anora, genç bir striptizci ve seks işçisi olan Ani’ye odaklanıyor. Rusça bildiği için genelde Rus müşterilere hizmet veren Ani, bir gün bir Rus oligarkın oğlu olan Vanya ile tanışıyor. İkisi arasında başlayan fırtınalı ilişki, bir anda evliliğe kadar uzanıyor. Ancak Vanya’nın ailesi durumdan haberdar olunca, ikilinin masalsı birlikteliği pek de masalsı olmayan gerçeklerle bölünüyor.

2️⃣ Small Things Like These

Tam Boyutta Gör Cillian Murphy (Oppenheimer, Peaky Blinders)'nin başrolünü üstlendiği Small Things Like These bu hafta dijitale gelen bir diğer film olacak.

Yönetmen : Tim Mielants

: Tim Mielants Tür : Drama

: Drama Oyuncular . Cillian Murphy, Eileen Walsh, Emily Watson

. Cillian Murphy, Eileen Walsh, Emily Watson Yayın Tarihi: 17 Aralık

Claire Keegan'ın ödüllü romanından uyarlanan Small Things Like These, 1985 yılının İrlandası'nda geçiyor ve Bill Furlong'a odaklanıyor. Ailesine ve çocuklarına bakmak için ticaretle uğraşan Bill, kasabasındaki kilisenin karanlık yüzünü açığa çıkarırken, kendi geçmişinde yatan sırlarla da yüzleşmek zorunda kalıyor.

3️⃣ Dirty Angels

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Eva Green'in başrolünü üstlendiği Dirty Angels'ın yönetmen koltuğunda Casino Royale'in yönetmeni olarak tanınan Martin Campbell oturuyor.

Yönetmen : Martin Campbell

: Martin Campbell Tür : Aksiyon, Drama

: Aksiyon, Drama Oyuncular . Eva Green, Maria Bakalova, Ruby Rose

. Eva Green, Maria Bakalova, Ruby Rose Yayın Tarihi: 13 Aralık

Dirty Angels, Afganistan'da İŞİD tarafından kaçırılan bir grup genç kızı kurtarmak için sağlık görevlisi kılığına girip sahaya inen bir grup kadın askere odaklanıyor.

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