Sinemada bu hafta: Rohirrim'in Savaşı, Avcı Kraven, Hain (13 Aralık 2024)

- Bu Hafta Sinemalarda Gösterime Girecek Filmler 🍿
- 1️⃣ Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri
- 2️⃣ Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)
- 3️⃣ Avcı Kraven (Kraven the Hunter)
- 4️⃣ Başlangıçlar
- 5️⃣ Her Şeyin Başı Merkür
- 6️⃣ Hain
- 7️⃣ Ayı Kardeşler: Zaman Yolculuğu (Boonie Bears: Time Twist)
- 8️⃣ Hep Otuz Üç Yaşında
- 9️⃣ Gece Bekçisi (The Bell Keeper)
- 🔟 Cintihar
- Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
- 1️⃣ Kabin Bagajı (Carry-On)
- 2️⃣ Nickel Boys
- 3️⃣ Elton John: Never Too Late
- Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerinde Yayınlanacak Filmler 🎥
- 1️⃣ Anora
- 2️⃣ Small Things Like These
- 3️⃣ Dirty Angels
- Yorumlar
Geçtiğimiz haftayı nispeten sakin geçiren sinema salonları bu hafta yeniden canlanıyor. Yüksek gişe beklentisi olan iki film birden bugün gösterime giriyor. Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijital platformlarda sinemaseverleri çok sayıda yeni film bekliyor.
Bu Hafta Sinemalarda Gösterime Girecek Filmler 🍿
Bu hafta sinema salonlarında 10 yeni film gösterime girecek. Özellikle arthouse sinemaya meraklı olanlar için haftanın öne çıkan yapımı, bu yıl hem Venedik'te hem de Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödül kazanan Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri olacak.
İşte bu hafta sinemalarda gösterime giren filmler:
1️⃣ Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri
- Yönetmen: Murat Fıratoğlu
- Tür: Dram
- Oyuncular: Murat Fıratoğlu, Sefer Fıratoğlu, Salih Taşçı, Güneş Sayın
Dünya prömiyerini yaptığı 81. Venedik Film Festivali'nde ödülle dönen Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri, bu yıl Adana Altın Koza Film Festivali'ne de damga vuran film oldu. Murat Fıratoğlu'nun filmi, Nuri Bilge Ceylan'ın başkanlık yaptığı jüri tarafından En İyi Film ödülüne layık görüldü.
Filmde tarım işçisi Eyüp'ün, domates kurutma işinde parasını ödemeyen patronu Hemme'yi öldürmek için öfkeden gözü dönmüş olarak Siverek içinde yaptığı bir günlük yolculuk anlatılıyor.
2️⃣ Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)
- Yönetmen: Kenji Kamiyama
- Tür: Anime, Fantastik
- Seslendirme: Brian Cox, Gaia Wise, Luke Pasqualino, Miranda Otto
Kenji Kamiyama'nın yönettiği Rohirrim'in Savaşı, orijinal üçlemenin 261 yıl öncesinde geçiyor ve adından da anlaşılacağı üzere Rohan halkına, yani Rohirrim'e odaklanıyor. İki Kule'deki büyük savaşın gerçekleştiği muazzam kale Helm's Deep, filmin hikâyesinde önemli bir yer tutuyor. Rohan Akıncıları'nın ilk günlerine odaklanan filmin ana karakterden biri de Yüzüklerin Efendisi'nde destanı anlatılan efsanevi Rohan kralı Helm Hammerhand.
3️⃣ Avcı Kraven (Kraven the Hunter)
- Yönetmen: J.C. Chandor
- Tür: Aksiyon, Fantastik
- Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose, Fred Hechinger, Alessandro Nivola, Christopher Abbott
Aaron Taylor-Johnson'ın başrolünü üstlendiği film, dünyadaki en iyi avcı olduğunu ispatlamaya çalışan Sergei Kravinoff'a, yani namı diğer Avcı Kraven'a odaklanıyor. Babasıyla olan karmaşık ilişkisi, Sergei'yi kanlı bir intikam yolculuğuna sürüklüyor. Örümcek-Adam çizgi romanlarının sevilen yan karakterlerinden olan Kraven, Marvel hayranlarının beyazperdede görmek istediği karakterlerden biriydi.
4️⃣ Başlangıçlar
- Yönetmen: Ozan Yoleri
- Tür: Drama
- Oyuncular: Ahsen Eroğlu, Hazal Subaşı, Zeynep Dinsel
Genç resim restoratörü Defne, aynı evi paylaştığı en yakın arkadaşının trajik ölümü üzerine Paris’ten İstanbul'a geri döner. Eski arkadaşı Eda ve normalde hiç anlaşamadığı annesi Aysel’in yardımıyla İstanbul'daki hayatını yeniden kurar, ancak karşısına çıkan gizemli bir Osmanlı tablosu bu yeni hayatını tekrar alt üst edecektir.
5️⃣ Her Şeyin Başı Merkür
- Yönetmen: Ali Balcı
- Tür: Romantik komedi
- Oyuncular: Sinem Kobal, Alp Navruz, Yılmaz Bayraktar, Devrim Yakut
Filmde Sinem Kobal, idealist hayallerle mesleğe başlayan fakat kendisini bir anda astroloji yazarı olarak bulan genç bir gazeteciye hayat veriyor.
6️⃣ Hain
- Yönetmen: Berke Üzrek
- Tür: Suç, Macera
- Oyuncular: Haldun Dormen, Mustafa Alabora, Meltem Beydilli, Erkan Petekk
Film, güç ve servet sahibi bir gruba odaklanıyor. Global bir kabalın parçası olan bu grup, kendilerini yenilmez sansa da birkaç cesur kadının verdiği mücadele çarpık düzenlerini alt üst ediyor. Grubun tüm sırları ifşa olmadan önce içlerindeki "hain"i bulması gerekiyor.
7️⃣ Ayı Kardeşler: Zaman Yolculuğu (Boonie Bears: Time Twist)
- Yönetmen: Lin Yongchang
- Tür: Animasyon, Komedi
Vick, büyük şehirde yaşayan ve sıklıkla iki ayı ve büyülü bir ormanla ilgili tuhaf rüyalar gören bir programcıdır. Bir gün patronu onu, Vick'e basit bir ağaç kesici olarak hayatına yeniden başlamasını teklif eden bir müşteriye götürür ve Vick de bunu memnuniyetle kabul eder. Ancak bu seçim Vick'i arkadaşlarını kurtarmak için uzay ve zamanda macera dolu bir yolculuğa çıkarır.
8️⃣ Hep Otuz Üç Yaşında
- Yönetmen: Murat Pay
- Tür: Belgesel
- Oyuncular: Hüseyin Soysalan, Birhan Tut
TRT ortak yapımı belgesel Hep Otuz Üç Yaşında, İslam kültür ve medeniyetin 15 asırlık serüvenine odaklanan ilk özgün ansiklopedinin hazırlanışını konu alıyor. Hikâyenin merkezinde, İlahiyat fakültesini bitirmiş genç bir akademisyen olan Niyaz ile üniversitede hocalık yapan altmışlı yaşlarındaki Ekmel yer alıyor. İki karakterin yolları Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde kesişiyor.
9️⃣ Gece Bekçisi (The Bell Keeper)
- Yönetmen: Colton Tran
- Tür: Korku-Aksiyon
- Oyuncular: Randy Couture, Kathleen Kenny, Reid Miller
Bir grup arkadaş, bir belgesel çekmek için ıssız bir kampa gider. Ancak burada karşılaştıkları şey, hayal edebileceklerinden çok daha korkunçtur. Kıyamet senaryosuna dönüşen bu yolculuk, dostluklarını ve cesaretlerini sınayacak olaylara yol açar.
🔟 Cintihar
- Yönetmen: Tolga Öztürk
- Tür: Korku
- Oyuncular: Nebi Akyol, Merve Yanık, Muhsin Duran
Diyarbakır'da çekilen bu düşük bütçeli korku filmi, annesinin gizemli intiharını araştıran Levent'in hikâyesini anlatıyor. Fimin tanıtım yazısı şöyle: "Levent, annesinin gizemli intiharı ve cinlerle dolu olan geçmişinin ağırlığını taşımakta zorlanır. Hayatı adeta bir kabusa dönen levent, kabuslarıyla yüzleşmek zorundadır.”
Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
Bu hafta dijital tarafında da yeni filmler izleyicilerin beğenisine sunulacak. Netflix Türkiye'de bu hafta Carry-On izleyici ile buluşurken, yılın en beğenilen filmlerinden olan Nickel Boys Amazon Prime Video'ya gelecek. Disney+'ta ise izleyicileri Elton John belgeseli bekliyor.
1️⃣ Kabin Bagajı (Carry-On)
- Yönetmen: Jaume Collet-Serra
- Oyuncular: Taron Egerton, Jason Bateman, Sofia Carson, Danielle Deadwyler
- Tür: Aksiyon, Gerilim
- Yayın Tarihi: 13 Aralık
- Platform: Netflix
ABD'de büyük bir havalimanında güvenlik görevlisi olarak çalışan genç bir adam, Noel arifesinde gerçekleşecek bir uçuşa tehlikeli bir paketi sokmak için kendisine şantaj yapan esrarengiz bir yolcuyu zekâsı ile alt etmeye çalışıyor.
2️⃣ Nickel Boys
- Yönetmen: RaMell Ross
- Oyuncular: RaMell Ross, Joslyn Barnes, Colson Whitehead
- Tür: Drama
- Yayın Tarihi: 13 Aralık
- Platform: Amazon Prime Video
Colson Whitehead'in Pulitzer ödüllü romanından uyarlanan Nickel Boys, 1960'lı yıllarda, Amerika'daki sivil haklar hareketinin devam ettiği dönemde geçiyor. Florida'da siyah öğrencilere çok kötü davranılmasıyla hatırlanan reform okulunda geçen film, burada çok yakın arkadaş olan iki siyah gence odaklanıyor.
3️⃣ Elton John: Never Too Late
- Yönetmen: R.J. Cutler & David Furnish
- Tür: Belgesel, Biyografi
- Yayın Tarihi: 13 Aralık
- Platform: Disney+
Elton John'u 2018'te başlayıp 2023'e kadar devam eden Farewell Yellow Brick Road adlı konser turu boyunca takip eden film, ünlü şarkıcının geçmiş performanslarına ait hiç görülmemiş arşiv kayıtlarını da içeriyor.
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerinde Yayınlanacak Filmler 🎥
1️⃣ Anora
- Yönetmen: Sean Baker
- Tür: Romantik komedi
- Oyuncular. Mikey Madison, Paul Weissman, Lindsey Normington
- Yayın Tarihi: 17 Aralık
Bir "seks komedisi" olarak tanımlanan Anora, genç bir striptizci ve seks işçisi olan Ani’ye odaklanıyor. Rusça bildiği için genelde Rus müşterilere hizmet veren Ani, bir gün bir Rus oligarkın oğlu olan Vanya ile tanışıyor. İkisi arasında başlayan fırtınalı ilişki, bir anda evliliğe kadar uzanıyor. Ancak Vanya’nın ailesi durumdan haberdar olunca, ikilinin masalsı birlikteliği pek de masalsı olmayan gerçeklerle bölünüyor.
2️⃣ Small Things Like These
- Yönetmen: Tim Mielants
- Tür: Drama
- Oyuncular. Cillian Murphy, Eileen Walsh, Emily Watson
- Yayın Tarihi: 17 Aralık
Claire Keegan'ın ödüllü romanından uyarlanan Small Things Like These, 1985 yılının İrlandası'nda geçiyor ve Bill Furlong'a odaklanıyor. Ailesine ve çocuklarına bakmak için ticaretle uğraşan Bill, kasabasındaki kilisenin karanlık yüzünü açığa çıkarırken, kendi geçmişinde yatan sırlarla da yüzleşmek zorunda kalıyor.
3️⃣ Dirty Angels
- Yönetmen: Martin Campbell
- Tür: Aksiyon, Drama
- Oyuncular. Eva Green, Maria Bakalova, Ruby Rose
- Yayın Tarihi: 13 Aralık
Dirty Angels, Afganistan'da İŞİD tarafından kaçırılan bir grup genç kızı kurtarmak için sağlık görevlisi kılığına girip sahaya inen bir grup kadın askere odaklanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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