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    Yeni Kaptan Amerika filmine dair ilk yorumlar paylaşıldı; Eleştirmen puanları Marvel'ı üzebilir

    Bu hafta gösterime girecek olan yeni Kaptan Amerika filmi Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya'ya dair ilk yorumlar paylaşıldı. Filmin eleştirmenlerden aldığı ilk yorumlar pek iç açıcı değil.
    Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Marvel'ın son dönemde ortaya koyduğu işler izleyicileri pek memnun etmiyor. Guardians of the Galaxy Vol. 3 ve Deadpool & Wolverine gibi bir iki istisnayı saymazsak, hem sinema tarafında hem de TV tarafında çıkan Marvel işleri büyük ölçüde hayal kırıklığı yarattı. Günün sonunda Disney de bu durumu kabul etti ve Marvel trenini yeniden rayına oturtmak için revizyonlar yapılacağını açıkladı. Ne var ki bunun sonuçlarını görmek için biraz daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor. Çünkü bu hafta gösterime girecek yeni Kaptan Amerika filmi de Marvel için üst üste gelen hayal kırıklıklarının son halkası olacak gibi görünüyor.

    14 Şubat'ta dünya genelinde gösterime girecek olan Kaptan Amerika. Cesur Yeni Dünya (Captain America: Brave New World), vizyon tarihinden birkaç gün önce basın mensuplarına gösterildi. Basın gösterimine katılan eleştirmenler, filme dair ilk yorumlarını paylaşmaya başladı. Şu ana kadar ortaya çıkan tablo, yeni Kaptan Amerika filmi için pek iyi şeyler söylemiyor.

    Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya'nın Eleştirmen Puanları Vasatın Altında

    Yeni Kaptan Amerika filminin Rotten Tomatoes puanı bugün itibarıyla %52. Bu konuda çok daha dikkate değer bir kaynak olan MetaCritic puanı ise 43. Bu da filmin eleştirmenlerden geçer not alamadığı anlamına geliyor. Üstelik Marvel genelde basın gösterimlerine kendilerine yüksek puan vereceğini düşündüğü eleştirmenleri ve influencer'ları davet ediyor. Yani önümüzdeki günlerde bu puanlar daha da aşağı çekilebilir. Özellikle de Rotten Tomateos puanı.

    Ortaya çıkan bu tablo, gişede Cesur Yeni Dünya'nın ağayına dolanabilir. Son dönemde Marvel filmlerinde istediğini bulamayan seyirci, bu düşük eleştirmen puanlarına bakıp yeni Kaptan Amerika filmine bilet almaktan vazgeçebilir.

    "Bir Kaptan Amerika Filminden Ziyade, Bir The Falcon and the Winter Soldier Bölümüne Benziyor"

    Yeni Kaptan Amerika filmine dair ilk yorumlar paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni Kaptan Amerika filmi, seri için önemli bir değişikliğe sahne oluyor. Normalde Falcon olarak tanıdığımız Sam Wilson (Anthony Mackie), Kaptan Amerika rolünü Steve Rogers (Chris Evans)'tan devralıyor. The Falcon and the Winter Soldier dizisinde bu geçişi tamamlama sürecini izlediğimiz Sam Wilson, bu kez ABD başkanını da içeren büyük bir komplonun içine çekiliyor.

    Ne var ki filme dair olumsuz yorumlar, bunun bir Kaptan Amerika filmi gibi hissettirmediği konusunda neredeyse hemfikir. Bunda Sam Wilson kadar aksiyonun zayıf kalmasının da etkisi olduğu söyleniyor. Hatta bir eleştirmen şöyle diyor: "Bir Kaptan Amerika filminden ziyade, bir The Falcon and the Winter Soldier bölümüne benziyor". Tam olarak bu ifadelerle olmasa da başka eleştirilerde de benzer görüşlere rastlıyoruz.

    Diğer yandan filme olumlu puan veren eleştirmenlerin önemli bir bölümü de bunun çok başarılı bir film olmadığını kabul ediyor ama her şeye rağmen keyifli bir seyirlik olduğunu savunuyorlar. Tüm bunların geneline baktığımızda genel kanı, Kaptan Amerika'nın öyle çok kötü olmadığı ama vasatın altında kaldığı yönünde.

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    selamivural 2 saat önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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