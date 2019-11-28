Bazı HP SSD sürücüleri belirli bir süre sonra ölüyor

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Bugün gerek veri aktarım hızları gerekse de düşmeye başlayan ortalama fiyatları nedeniyle SSD sürücüler yaygın bir kullanım alanı bulmuş durumda. Bununla birlikte zaman zaman hatalar can sıkabiliyor.

Sebepsiz çöküyor

Kurumsal tarafa hitap eden Hewlett Packard Enterprise firmasının toplamda 20 tane SCSI SSD modeli tam 32,768 çalışma saati sonunda çöküyor. Sonrasında verileri kurtarmak veya sürücüyü tekrar ayağa kaldırmak mümkün olmuyor.

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3 yıl 270 gün ve 8 saat olarak hesaplanan kullanım ömrü normalde standart kullanım ömründen çok daha düşük bir seviyede. Çökmeye bir hatanın sebep olduğu ve aynı çerçeve yazılıma yeni SSD’ler eklendiğinde onların da çöktüğü ifade ediliyor. Verilerin RAID 0 veya hata toleranslı RAID konfigürasyonlarında kurtarılabileceği ifade ediliyor.

HPE ProLiant, Synergy, Apollo, JBOD D3xxx, D6xxx, D8xxx, MSA, StoreVirtual 4335 ve StoreVirtual 3200 gibi pek çok platformda kullanılan bu SSD modellerinin bazı senaryolarda aynı anda 8 tanesinin öldüğü rapor edilmiş. Sorunu ise HPE’nin kendisi değil bir üretim ortağının ortaya çıkardığı belirtiliyor.

HPD8 adındaki yeni güncelleme ile SSD modellerindeki hatanın giderildiği ifade ediliyor ancak sadece 8 model için yayınlanmış durumda. Kalan 12 model için henüz bir açıklama yok. Hatalı SSD modelleri şu şekilde:

VO0480JFDGT 816562-B21

VO0960JFDGU 816568-B21

VO1920JFDGV 816572-B21

VO3840JFDHA 816576-B21

MO0400JFFCF 822555-B21

MO0800JFFCH 822559-B21

MO1600JFFCK 822563-B21

MO3200JFFCL 822567-B21

VO000480JWDAR 875311-B21

VO000960JWDAT 875313-B21

VO001920JWDAU 875326-B21

VO003840JWDAV 875330-B21

VO007680JWCNK 870144-B21

VO015300JWCNL 870148-B21

VK000960JWSSQ P06584-B21

VK001920JWSSR P06586-B21

VK003840JWSST P06588-B21

VK003840JWSST P11329-B21

VK007680JWSSU P06590-B21

VO015300JWSSV P06592-B21

https://www.bleepingcomputer.com/news/hardware/hp-warns-that-some-ssd-drives-will-fail-at-32-768-hours-of-use/