Bazı HP SSD sürücüleri belirli bir süre sonra ölüyor

Bugün gerek veri aktarım hızları gerekse de düşmeye başlayan ortalama fiyatları nedeniyle SSD sürücüler yaygın bir kullanım alanı bulmuş durumda. Bununla birlikte zaman zaman hatalar can sıkabiliyor.
Sebepsiz çöküyor
Kurumsal tarafa hitap eden Hewlett Packard Enterprise firmasının toplamda 20 tane SCSI SSD modeli tam 32,768 çalışma saati sonunda çöküyor. Sonrasında verileri kurtarmak veya sürücüyü tekrar ayağa kaldırmak mümkün olmuyor.
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3 yıl 270 gün ve 8 saat olarak hesaplanan kullanım ömrü normalde standart kullanım ömründen çok daha düşük bir seviyede. Çökmeye bir hatanın sebep olduğu ve aynı çerçeve yazılıma yeni SSD’ler eklendiğinde onların da çöktüğü ifade ediliyor. Verilerin RAID 0 veya hata toleranslı RAID konfigürasyonlarında kurtarılabileceği ifade ediliyor.
HPE ProLiant, Synergy, Apollo, JBOD D3xxx, D6xxx, D8xxx, MSA, StoreVirtual 4335 ve StoreVirtual 3200 gibi pek çok platformda kullanılan bu SSD modellerinin bazı senaryolarda aynı anda 8 tanesinin öldüğü rapor edilmiş. Sorunu ise HPE’nin kendisi değil bir üretim ortağının ortaya çıkardığı belirtiliyor.
HPD8 adındaki yeni güncelleme ile SSD modellerindeki hatanın giderildiği ifade ediliyor ancak sadece 8 model için yayınlanmış durumda. Kalan 12 model için henüz bir açıklama yok. Hatalı SSD modelleri şu şekilde:
VO0480JFDGT 816562-B21
VO0960JFDGU 816568-B21
VO1920JFDGV 816572-B21
VO3840JFDHA 816576-B21
MO0400JFFCF 822555-B21
MO0800JFFCH 822559-B21
MO1600JFFCK 822563-B21
MO3200JFFCL 822567-B21
VO000480JWDAR 875311-B21
VO000960JWDAT 875313-B21
VO001920JWDAU 875326-B21
VO003840JWDAV 875330-B21
VO007680JWCNK 870144-B21
VO015300JWCNL 870148-B21
VK000960JWSSQ P06584-B21
VK001920JWSSR P06586-B21
VK003840JWSST P06588-B21
VK003840JWSST P11329-B21
VK007680JWSSU P06590-B21
VO015300JWSSV P06592-B21
https://www.bleepingcomputer.com/news/hardware/hp-warns-that-some-ssd-drives-will-fail-at-32-768-hours-of-use/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle