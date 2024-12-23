James Bond serisi krize girdi; Amazon dev yatırımından istediğini alamıyor

Tam Boyutta Gör Amazon, 2021 yılında Hollywood'un köklü stüdyolarından MGM'i satın aldığında, James Bond serisinin de yeni sahibi olmuştu. O yıl çıkan No Time to Die ile mevcut Bond serisi final yaparken, yeni çıkacak filmlerin artık Amazon MGM çatısı altında hazırlanacağı açıklanmıştı. Ancak aradan geçen üç yılda bu konuda kayda değer bir adım atılamadı. Bu da yetmezmiş gibi şimdi Bond serisinde ciddi bir kriz patlak vermiş durumda.

Amazon, James Bond'un Etrafına Marvelvari Bir Evren Kurmak İstiyor

MGM'i satın almak için 8.5 milyar dolar ödeyen Amazon, stüdyonun elindeki en kıymetli I.P. olan James Bond'un adeta suyunu sıkmak istiyor. Konuya yakın kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre Amazon, sadece yeni James Bond filmlerinin değil, onunla bağlantılı spin-off filmlerinin ve dizilerinin de çekilmesini istiyor. Stüdyonun niyeti bunu MCU gibi koca bir franchise'a dönüştürmek. Amazon'un gündemindeki projeler arasında bir James Bond dizisi, bir Moneypenny spin-off'u ve kadın bir 007'ye odaklanacak dizi var.

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Neyse ki Amazon bu konuda her istediğini yapamıyor. Çünkü MGM, James Bond serisinin haklarını Eon Productions ile paylaşıyor ve kreatif olarak seriyi Eon kontrol ediyor. Eon'un başındaki isim olan Barbara Broccoli, Bond serisinin sadece yapımcısı değil, aynı zamanda vasisi olarak görülüyor. Çünkü Amazon gibi stüdyoların aksine Broccoli bu seriyi mümkün olduğunca korumaya çalışıyor. Bu yüzden şimdi Broccoli ile Amazon arasında iplerin kopma noktasına geldiği söyleniyor.

Amazon'un film departmanının başında yer alan Jennifer Salke ile Barbara Broccoli'nin Bond konusunda uzlaşmasının gitgide güçleştiği, bu yüzden Amazon MGM çatısı altında yeni bir James Bond filminin çekilmesinin artık şüpheli olduğu konuşuluyor. Yeni bir filmin çekilebilmesi için iki taraftan birinin geri adım atması gerekiyor ama özellikle Broccoli'nin buna hiç niyeti yok gibi görünüyor. O yüzden Amazon'un yeni Bond filmini hayata geçirebilmek için diğer saçma fikirlerini bir kenara bırakması gerekebilir.

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Amazon, yeni James Bond projelerini hayata geçirmekte zorlanıyor