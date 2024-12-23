James Bond serisi krize girdi; Amazon dev yatırımından istediğini alamıyor

Amazon, James Bond'un Etrafına Marvelvari Bir Evren Kurmak İstiyor
MGM'i satın almak için 8.5 milyar dolar ödeyen Amazon, stüdyonun elindeki en kıymetli I.P. olan James Bond'un adeta suyunu sıkmak istiyor. Konuya yakın kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre Amazon, sadece yeni James Bond filmlerinin değil, onunla bağlantılı spin-off filmlerinin ve dizilerinin de çekilmesini istiyor. Stüdyonun niyeti bunu MCU gibi koca bir franchise'a dönüştürmek. Amazon'un gündemindeki projeler arasında bir James Bond dizisi, bir Moneypenny spin-off'u ve kadın bir 007'ye odaklanacak dizi var.
Neyse ki Amazon bu konuda her istediğini yapamıyor. Çünkü MGM, James Bond serisinin haklarını Eon Productions ile paylaşıyor ve kreatif olarak seriyi Eon kontrol ediyor. Eon'un başındaki isim olan Barbara Broccoli, Bond serisinin sadece yapımcısı değil, aynı zamanda vasisi olarak görülüyor. Çünkü Amazon gibi stüdyoların aksine Broccoli bu seriyi mümkün olduğunca korumaya çalışıyor. Bu yüzden şimdi Broccoli ile Amazon arasında iplerin kopma noktasına geldiği söyleniyor.
Amazon'un film departmanının başında yer alan Jennifer Salke ile Barbara Broccoli'nin Bond konusunda uzlaşmasının gitgide güçleştiği, bu yüzden Amazon MGM çatısı altında yeni bir James Bond filminin çekilmesinin artık şüpheli olduğu konuşuluyor. Yeni bir filmin çekilebilmesi için iki taraftan birinin geri adım atması gerekiyor ama özellikle Broccoli'nin buna hiç niyeti yok gibi görünüyor. O yüzden Amazon'un yeni Bond filmini hayata geçirebilmek için diğer saçma fikirlerini bir kenara bırakması gerekebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???
Bana çok korkutucu geliyor bunlar.