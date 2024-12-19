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    Christopher Nolan, 2024'teki favori filmini açıkladı

    Variety, ünlü yönetmenlere 2024'teki favori filmlerini sordu. Bu yazıya katkıda bulunan yönetmenlerden biri olan Christopher Nolan, 2024'teki favori filmi olarak sürpriz bir yapımı seçti.
    Christopher Nolan'dan Gladiator 2 övgüsü Tam Boyutta Gör
    Hollywood basınının önde gelen yayın organlarından olan Variety, ünlü yönetmenlere 2024'te sevdikleri filmleri sordu. Christopher Nolan, Alfonso Cuaron, Michael Mann gibi yönetmenler de bu yıl sevdikleri filmler arasından birini seçip ona dair bir tanıtım yazısı yazdılar. Variety'nin bu içeriğine katkıda bulunan yönetmenlerde biri olan Christopher Nolan, 2024 filmleri arasından Gladiator 2'yi ön plana çıkarmayı tercih etti.

    Genel olarak vasat bulunan Gladiator 2'den övgüyle söz eden Nolan, Ridley Scott'ın tüm o çılgın aksiyonun altına insanlığa dair derin bir anlatı yerleştirdiğini düşünüyor. Yönetmenin Variety için kaleme aldığı yazıyı altta bulabilirsiniz.

    Christopher Nolan: Ridley Scott Hak Ettiği Değeri Görmüyor

    Christopher Nolan'dan Gladiator 2 övgüsü Tam Boyutta Gör
    Ridley Scott'ın ilk Gladyatör filminde Maximus bize 'Eğlenmiyor musunuz?” diye sorar ve neden bir film aracılığıyla Kolezyum'u ziyaret ettiğimiz sorusuyla yüzleşiriz. Scott, Roma kültürüne dair içgörüler için orada olmadığımız biliyor; Kendi karanlık arzularımızı rahat bir şekilde görmek için oradayız. Ama Scott günümüzle paralellik kurmaya kalkışmayacak kadar deneyimli bir yönetmen. Gladiator 2'nin dünyasının kendi adına konuşmasına izin veriyor ve bizi çılgın, abartılı bir yolculuğun tadını çıkarmaya davet ederek bir kez daha kim olduğumuzu gösteriyor. Kolezyumda neden köpekbalıkları var? Çünkü biz onları talep ediyoruz ve Scott da ustalıkla onları bize veriyor. O, oyunların kamuoyunu manipüle etmek için nasıl kullanıldığını ortaya koyarken, biz de kendi toplumsal arenamızın kuma yansıyan gölgelerini görmekten kendimizi alıkoyamıyoruz.

    Uzun zamandır beklenen devam filmlerinin en iyileri gibi, Gladiator 2 de aynı anda hem bir yeniden çevrim hem de bir devam filmi olmak zorunda. Orijinal filmin özgün ruhuyla devam filminin merkezinde yer alan temanın yayılmacı taleplerini dengelemeyi başarması ve bir ömür boyu edindiği deneyimle tonu kontrol edebilmesi Scott'ın dehasının bir kanıtı. Scott yarattığı aksiyon sahneleri ile de çıtayı yükseltiyor: Olağanüstü, son derece dikkatli, çoklu kamera mizanseni (ki bu ilk filmden çok farklı) ile aksiyonu ustaca net ve nefes kesici sekanslara dönüştürüyor. Ortaya çıkan sonuç sadece eğlendirmiyor, aynı zamanda bizi filmin temalarının farkına varmaya itiyor. Çok az sinemacı bu denli görünmez bir şekilde birden fazla düzeyde çalışmıştır. Blade Runner'dan Thelma and Louis'e ve Gladiator 2'ye kadar pek çok filmde, Scott'ın sanatının görsel yoğunluğu altta yatan tematik netlik için bir tampon görevi görüyor.

    Ne kadar başarılı olsa da Scott'ın sinematik hikaye anlatımının evrimine yaptığı katkı hiçbir zaman gerektiği kadar takdir edilmedi. Onun ve 1970'lerin Britanya adasından yönetmen arkadaşlarının sinemaya getirdiği görsel yenilikler çoğu zaman yüzeysel bulunarak reddedildi. Ancak dönemin eleştirmenleri asıl noktayı gözden kaçırdı: Gösterişli fotoğraflar ve titiz tasarımlar filmlerin görsel diline yeni bir derinlik kazandırdı, mizansenler bize tasvir ettikleri dünyaların nasıl hissettirebileceğini anlattı. Bu durum, Gladiator 2'de Paul Mescal'in ilk filmdeki buğdaydan elde edilen tahılı nazikçe kucakladığı, ustaca çekilmiş açılış sahnesinde hiç olmadığı kadar net görülüyor.

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    Kayrabey 1 gün önce

    Güzel olmuş...

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