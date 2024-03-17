Christopher Nolan'dan Godzilla Minus One'a büyük övgü

Tam Boyutta Gör Sinema dünyası adına 2023'ün en hoş sürprizlerinden biri de Godzilla Minus One oldu. Son yıllarda daha çok Hollywood yapımı filmleriyle gündeme gelen bu ikonik kaiju'nun Japonya'da hayata geçirilen yeni filmi, hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. Takashi Yamazaki'nin imzasını taşıyan film, dünya genelinde 107 milyon dolar hasılat yaparak bu başarısını gişeye de yansıttı.

12-15 milyon dolar arasında olduğu söylenen mütevazı bir bütçeyle çekilen Godzilla Minus One'ın yüz milyonlarca dolar harcanan Hollywood yapımlarını bile kıskandıracak kadar iyi görünmesi, geçtiğimiz yıl Hollywood'da çokça konuşuldu. Steven Spielberg ve Guillermo del Toro gibi yönetmenlerin övgüsünü kazanan film, geçtiğimiz günlerde En İyi Görsel Efekt Oscarı'nı da kazanarak bu başarısını taçlandırdı.

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Christopher Nolan: "Godzilla Minus One Muazzam Bir Film"

Godzilla Minus One övgülerine katılan son isim de başarılı yönetmen Christoher Nolan oldu. Minus One'ın muazzam bir film olduğunu ve kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Nolan, filmin yapılış şeklinden ve mekaniklerinden övgüyle söz etti.

Takashi Yamazaki, filmi böylesine sınırlı bir bütçeyle hayata geçirebilmek için dijital görsel efektlerin yanı sıra fiziki ortamda yaratılan özel efektleri de kullanmıştı. Nolan'ın övgüyle söz ettiği film mekanikleri de bunlar aslında. Bildiğiniz gibi Nolan da Oppenheimer'ı çekerken dijital efekt kullanmaktan mümkün olduğunca kaçınmış, hatta atom bombasının patlama anını bile özel efektler kullanarak çekmişti.

Öte yandan Nolan, filmdeki karakter derinliğinin ve tarih algısının da kendisini etkilediğini söylüyor. Yani anlayacağınız Minus One sadece teknik açıdan değil, hikâyesiyle de Nolan'ı etkilemeyi başarmış.

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