Christopher Nolan'dan Godzilla Minus One'a büyük övgü

12-15 milyon dolar arasında olduğu söylenen mütevazı bir bütçeyle çekilen Godzilla Minus One'ın yüz milyonlarca dolar harcanan Hollywood yapımlarını bile kıskandıracak kadar iyi görünmesi, geçtiğimiz yıl Hollywood'da çokça konuşuldu. Steven Spielberg ve Guillermo del Toro gibi yönetmenlerin övgüsünü kazanan film, geçtiğimiz günlerde En İyi Görsel Efekt Oscarı'nı da kazanarak bu başarısını taçlandırdı.
Christopher Nolan: "Godzilla Minus One Muazzam Bir Film"
Godzilla Minus One övgülerine katılan son isim de başarılı yönetmen Christoher Nolan oldu. Minus One'ın muazzam bir film olduğunu ve kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Nolan, filmin yapılış şeklinden ve mekaniklerinden övgüyle söz etti.
Takashi Yamazaki, filmi böylesine sınırlı bir bütçeyle hayata geçirebilmek için dijital görsel efektlerin yanı sıra fiziki ortamda yaratılan özel efektleri de kullanmıştı. Nolan'ın övgüyle söz ettiği film mekanikleri de bunlar aslında. Bildiğiniz gibi Nolan da Oppenheimer'ı çekerken dijital efekt kullanmaktan mümkün olduğunca kaçınmış, hatta atom bombasının patlama anını bile özel efektler kullanarak çekmişti.
Öte yandan Nolan, filmdeki karakter derinliğinin ve tarih algısının da kendisini etkilediğini söylüyor. Yani anlayacağınız Minus One sadece teknik açıdan değil, hikâyesiyle de Nolan'ı etkilemeyi başarmış.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.