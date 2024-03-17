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    Christopher Nolan'dan Godzilla Minus One'a büyük övgü

    Geçtiğimiz yıl vizyona giren Godzilla Minus One filminden övgüyle söz eden yönetmenlere Christopher Nolan da katıldı. Nolan, Minus One'ı muazzam bir film olarak tanımladı.
    Christopher Nolan, Godzilla Minus One'ı övdü Tam Boyutta Gör
    Sinema dünyası adına 2023'ün en hoş sürprizlerinden biri de Godzilla Minus One oldu. Son yıllarda daha çok Hollywood yapımı filmleriyle gündeme gelen bu ikonik kaiju'nun Japonya'da hayata geçirilen yeni filmi, hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. Takashi Yamazaki'nin imzasını taşıyan film, dünya genelinde 107 milyon dolar hasılat yaparak bu başarısını gişeye de yansıttı.

    12-15 milyon dolar arasında olduğu söylenen mütevazı bir bütçeyle çekilen Godzilla Minus One'ın yüz milyonlarca dolar harcanan Hollywood yapımlarını bile kıskandıracak kadar iyi görünmesi, geçtiğimiz yıl Hollywood'da çokça konuşuldu. Steven Spielberg ve Guillermo del Toro gibi yönetmenlerin övgüsünü kazanan film, geçtiğimiz günlerde En İyi Görsel Efekt Oscarı'nı da kazanarak bu başarısını taçlandırdı.

    Christopher Nolan: "Godzilla Minus One Muazzam Bir Film"

    Godzilla Minus One övgülerine katılan son isim de başarılı yönetmen Christoher Nolan oldu. Minus One'ın muazzam bir film olduğunu ve kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Nolan, filmin yapılış şeklinden ve mekaniklerinden övgüyle söz etti.

    Takashi Yamazaki, filmi böylesine sınırlı bir bütçeyle hayata geçirebilmek için dijital görsel efektlerin yanı sıra fiziki ortamda yaratılan özel efektleri de kullanmıştı. Nolan'ın övgüyle söz ettiği film mekanikleri de bunlar aslında. Bildiğiniz gibi Nolan da Oppenheimer'ı çekerken dijital efekt kullanmaktan mümkün olduğunca kaçınmış, hatta atom bombasının patlama anını bile özel efektler kullanarak çekmişti.

    Öte yandan Nolan, filmdeki karakter derinliğinin ve tarih algısının da kendisini etkilediğini söylüyor. Yani anlayacağınız Minus One sadece teknik açıdan değil, hikâyesiyle de Nolan'ı etkilemeyi başarmış.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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