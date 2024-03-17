James Gunn, Superman filminin tamamını IMAX'te çekecek

Tam Boyutta Gör Warner Bros. Discovery tarafından DC Films'in başına getirilen James Gunn (Guardians of the Galaxy), bir yandan yeni DC Sinematik Evreni'ni şekillendirirken, bir yandan da bu yeni evrenin ilk filmi olacak Superman için kamera arkasına geçti. İlk başta Superman: Legacy adıyla duyurulan yeni Superman filminin çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlandı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan James Gunn, çekimler sırasında da takipçilerini habersiz bırakmıyor. Son olarak Threads hesabından bir paylaşım yapan yönetmen, Superman filminin tamamını IMAX formatında çekeceğini duyurdu. Yönetmen daha önce The Suicide Squad filmini de IMAX kameralarla çekmişti.

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Superman, 11 Temmuz 2025'te Vizyona Girecek

James Gunn'ın senaryosunu da kaleme aldığı yeni Superman filminde sevilen kahramana genç oyuncu David Corenswet hayat veriyor. Başrollerde Corenswet'e, Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan ile Lex Luthor rolündeki Nicholas Hoult eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan ve Wendell Pierce da yer alıyor.

Merakla beklenen Superman, 11 Temmuz 2025'te vizyona girecek.

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