James Gunn, Superman filminin tamamını IMAX'te çekecek

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan James Gunn, çekimler sırasında da takipçilerini habersiz bırakmıyor. Son olarak Threads hesabından bir paylaşım yapan yönetmen, Superman filminin tamamını IMAX formatında çekeceğini duyurdu. Yönetmen daha önce The Suicide Squad filmini de IMAX kameralarla çekmişti.
Superman, 11 Temmuz 2025'te Vizyona Girecek
James Gunn'ın senaryosunu da kaleme aldığı yeni Superman filminde sevilen kahramana genç oyuncu David Corenswet hayat veriyor. Başrollerde Corenswet'e, Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan ile Lex Luthor rolündeki Nicholas Hoult eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan ve Wendell Pierce da yer alıyor.
Merakla beklenen Superman, 11 Temmuz 2025'te vizyona girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.