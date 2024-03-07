2023'te en çok kazanan oyuncular belli oldu

Adam Sandler'ın 2023'te elde ettiği 73 milyon dolarlık gelirde aslan payı, yılın başında Netflix'te yayınlanan Murder Mystery 2'ye ait. Sandler'ın aynı zamanda yapımcısı da olduğu Murder Mystery 2,, Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmlerinden biri oldu.
2023'te En Çok Kazanan Oyuncular Listesinde İkinci Sırada Margot Robbie Var
2023'te en çok kazanan üçüncü oyuncu Tom Cruise oldu. Geçtiğimiz yıl yeni Görevimiz Tehlike filmiyle sinemalara konuk olan Cruise, aynı zamanda bir önceki yıl çıkan Top Gun: Maverick'ten de kayda değer bir gelir elde etmeye devam etti.
2023'te en çok kazanan oyuncular listesi şöyle sıralandı:
1. Adam Sandler $73 milyon
2. Margot Robbie $59 milyon
3. Tom Cruise $45 milyon
4. Ryan Gosling $43 milyon
4. Matt Damon $43 milyon
6. Jennifer Aniston $42 milyon
7. Leonardo DiCaprio $41 milyon
7. Jason Statham $41 milyon
9. Ben Affleck $38 milyon
10. Denzel Washington $24 milyon
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.