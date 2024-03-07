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    2023'te en çok kazanan oyuncular belli oldu

    Forbes, "2023'te en çok kazanan oyuncular" listesini yayınladı. Listenin ilk sırasında, Netflix'te izleyici ile buluşan komedi filmleri büyük ilgi gören Adam Sandler yer aldı.
    2023'te en çok kazanan oyuncular Tam Boyutta Gör
    Forbes, geleneksel "Hollywood'da yılın en çok kazanan oyuncuları" listesinin 2023 versiyonunu yayınladı. Bu yıl Hollywood'da en çok kazanan oyuncu, yıllardır Netflix ile son derece kârlı bir işbirliği içinde olan ünlü oyuncu Adam Sandler oldu.

    Adam Sandler'ın 2023'te elde ettiği 73 milyon dolarlık gelirde aslan payı, yılın başında Netflix'te yayınlanan Murder Mystery 2'ye ait. Sandler'ın aynı zamanda yapımcısı da olduğu Murder Mystery 2,, Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmlerinden biri oldu.

    2023'te En Çok Kazanan Oyuncular Listesinde İkinci Sırada Margot Robbie Var

    2023'te en çok kazanan oyuncular Tam Boyutta Gör
    İkinci sırada yer alan Margot Robbie ise 2023'te 59 milyon dolar gelir elde etti. Robbie'nin Barbie'den yapımcı olarak da kayda değer bir gelir elde ettiği görülüyor. Öte yandan Robbie'nin yapım şirketinin 2023'te Warner Bros. Discovery ile kayda değer bir anlaşma imzalamış olması da ünlü oyuncunun gelirine katkıda bulundu.

    2023'te en çok kazanan üçüncü oyuncu Tom Cruise oldu. Geçtiğimiz yıl yeni Görevimiz Tehlike filmiyle sinemalara konuk olan Cruise, aynı zamanda bir önceki yıl çıkan Top Gun: Maverick'ten de kayda değer bir gelir elde etmeye devam etti.

    2023'te en çok kazanan oyuncular listesi şöyle sıralandı:

    1. Adam Sandler $73 milyon
    2. Margot Robbie $59 milyon
    3. Tom Cruise $45 milyon
    4. Ryan Gosling $43 milyon
    4. Matt Damon $43 milyon
    6. Jennifer Aniston $42 milyon
    7. Leonardo DiCaprio $41 milyon
    7. Jason Statham $41 milyon
    9. Ben Affleck $38 milyon
    10. Denzel Washington $24 milyon

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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