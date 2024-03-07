2023'te en çok kazanan oyuncular belli oldu

Tam Boyutta Gör Forbes, geleneksel "Hollywood'da yılın en çok kazanan oyuncuları" listesinin 2023 versiyonunu yayınladı. Bu yıl Hollywood'da en çok kazanan oyuncu, yıllardır Netflix ile son derece kârlı bir işbirliği içinde olan ünlü oyuncu Adam Sandler oldu.

Adam Sandler'ın 2023'te elde ettiği 73 milyon dolarlık gelirde aslan payı, yılın başında Netflix'te yayınlanan Murder Mystery 2'ye ait. Sandler'ın aynı zamanda yapımcısı da olduğu Murder Mystery 2,, Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmlerinden biri oldu.

2023'te En Çok Kazanan Oyuncular Listesinde İkinci Sırada Margot Robbie Var

Tam Boyutta Gör İkinci sırada yer alan Margot Robbie ise 2023'te 59 milyon dolar gelir elde etti. Robbie'nin Barbie'den yapımcı olarak da kayda değer bir gelir elde ettiği görülüyor. Öte yandan Robbie'nin yapım şirketinin 2023'te Warner Bros. Discovery ile kayda değer bir anlaşma imzalamış olması da ünlü oyuncunun gelirine katkıda bulundu.

2023'te en çok kazanan üçüncü oyuncu Tom Cruise oldu. Geçtiğimiz yıl yeni Görevimiz Tehlike filmiyle sinemalara konuk olan Cruise, aynı zamanda bir önceki yıl çıkan Top Gun: Maverick'ten de kayda değer bir gelir elde etmeye devam etti.

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2023'te en çok kazanan oyuncular listesi şöyle sıralandı:

1. Adam Sandler $73 milyon

2. Margot Robbie $59 milyon

3. Tom Cruise $45 milyon

4. Ryan Gosling $43 milyon

4. Matt Damon $43 milyon

6. Jennifer Aniston $42 milyon

7. Leonardo DiCaprio $41 milyon

7. Jason Statham $41 milyon

9. Ben Affleck $38 milyon

10. Denzel Washington $24 milyon

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