Benedict Cumberbatch, Sherlock dizisinin 5. sezon ile dönebileceğini söylüyor

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Mark Gatiss ve Steven Moffat tarafından yaratılan BBC'nin Sherlock dizisi bildiğiniz gibi 2010 yılında başladı ve 2017 yılında sonlandı. Son sezonlara doğru hayranların tepkisini çekse de tüm izleyenlerin hala yeni sezonu beklediği ve sevdiği bir dizi konumunda.

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Dizinin dördüncü sezon finalinin ardından da birçok izleyici üzülmüştü ancak başrol oyuncuları Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman, pek istekli gibi durmuyorlardı. Ancak Benedict Cumberbatch geçtiğimiz günlerde az da olsa umutlandıran bir açıklamada bulundu.

Collider ile yeni filmi The Courier için röportaj yapan başarılı oyuncu, Sherlock'un beşinci sezonu için "Ben asla hayır demem ancak bilmiyorum. Benim de Martin'in de takvimi fazlasıyla dolu, aynı şekilde diğer oyuncuların da. Ama kim bilir? Belki bir gün eğer senaryo iyi olursa neden olmasın. Senaryo diye özellikle belirtiyorum çünkü bir film de olabilir. Ancak yakın zamanda değil." açıklamasında bulundu.

Sherlock'un tüm bölümleri şu anda Netflix'te bulunuyor. Umuyoruz ki Benedict Cumberbatch'in de dediği gibi düzgün bir senaryoyla tekrar döner.

https://screenrant.com/sherlock-season-5-movie-possible-future-benedict-cumberbatch/

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