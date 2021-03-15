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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Benedict Cumberbatch, Sherlock dizisinin 5. sezon ile dönebileceğini söylüyor

    BBC'nin 2010 yılında başlayan popüler dizisi Sherlock'un başrolü Benedict Cumberbatch, yakın zamanda olmasa da dizinin bir gün dönebileceğini söylüyor.
    15 Mart 2021, 13:00 (12 sa.)
    3,4b
    9
    4
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Benedict Cumberbatch, Sherlock dizisinin 5. sezon ile dönebileceğini söylüyor
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    Mark Gatiss ve Steven Moffat tarafından yaratılan BBC'nin Sherlock dizisi bildiğiniz gibi 2010 yılında başladı ve 2017 yılında sonlandı. Son sezonlara doğru hayranların tepkisini çekse de tüm izleyenlerin hala yeni sezonu beklediği ve sevdiği bir dizi konumunda.

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    Dizinin dördüncü sezon finalinin ardından da birçok izleyici üzülmüştü ancak başrol oyuncuları Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman, pek istekli gibi durmuyorlardı. Ancak Benedict Cumberbatch geçtiğimiz günlerde az da olsa umutlandıran bir açıklamada bulundu. 

    Collider ile yeni filmi The Courier için röportaj yapan başarılı oyuncu, Sherlock'un beşinci sezonu için "Ben asla hayır demem ancak bilmiyorum. Benim de Martin'in de takvimi fazlasıyla dolu, aynı şekilde diğer oyuncuların da. Ama kim bilir? Belki bir gün eğer senaryo iyi olursa neden olmasın. Senaryo diye özellikle belirtiyorum çünkü bir film de olabilir. Ancak yakın zamanda değil." açıklamasında bulundu.

    Sherlock'un tüm bölümleri şu anda Netflix'te bulunuyor. Umuyoruz ki Benedict Cumberbatch'in de dediği gibi düzgün bir senaryoyla tekrar döner.



    https://screenrant.com/sherlock-season-5-movie-possible-future-benedict-cumberbatch/
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    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ARAGORNyeg 8 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Aga son sezon tam bir finaldi. Yeni sezon çıkmaz bence
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    LegendM 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Para bitti herhalde. 5 sene sonra gelir umarim.
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    Tommy Shelby 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ya kardeşim gelse nolacak diziyi unuttuk. Tek hatırladığım watson ile sherlock var dizide
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    WINTER IS COMING (Engin E.) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
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