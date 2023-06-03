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    Google Chrome'a yeni özellikler geliyor

    Küresel anlamda milyonlarca kullanıcısı olan popüler web tarayıcısı Google Chrome, birkaç önemli özellikliğini beta kullanıcılarına sundu. İşte Chrome 115 ile gelen yenilikler:
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    Chrome'a yeni özellikler geliyor Tam Boyutta Gör
    Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılan popüler web tarayıcısı Google Chrome, yeni bir güncelleme alacak. Chrome'un 115. sürümü uyumlu platformlarda beta aşamasında kullanıma sunuldu. Bu güncelleme, yakında tarayıcının tüm kullanıcılarına sunulacak olan birkaç önemli yenilik getiriyor.

    Web sayfalarında okuma modu arayüzü ve bellek tasarrufu paneli

    Chrome 115'teki en önemli yeniliklerden biri, okuma modunun kullanıma sunulması oldu. Bu mod, web'deki makaleleri okumayı kolaylaştıran modern bir arayüz sağlıyor. Giderek daha fazla insanın mobil cihazlarından makale okuduğu düşünüldüğünde, bu özelliğin çok sevileceği kesin. Bu moda erişmek için kullanıcıların chrome://flags/#read-anything adlı gizli bir ayarı etkinleştirmeleri gerekecek.

    Güncelleme, okuma moduna ek olarak, daha sezgisel bir arayüze sahip güncellenmiş bir multimedya içerik oynatıcısı da içeriyor. Chrome'un önceki sürümünde sunulan bellek tasarrufu işlevi artık aracı kullanarak ne kadar bellek tasarrufu yapıldığını gösteren bir panele sahip. Bu özellik, aynı anda çok sayıda sekmesi açık olan kullanıcılar için güzel bir yenilik gibi görünüyor. 

    Önemli güvenlik güncellemeleri

    Chrome 115 ayrıca önemli bir güvenlik güncellemesi de içeriyor. Tarayıcı artık daha güvenli bağlantılar sunmak için HTTP isteklerini her zaman HTTPS'ye yükseltmeye çalışacak. Bu, kullanıcıların verilerinin güvenli bir şekilde iletildiğinden daha emin olabilecekleri anlamına geliyor.

    Tüm bu değişiklikleri deneyimlemek için kullanıcıların Google Chrome'un beta sürümünü indirmeleri ve en son sürüme güncellemeleri gerekecek. Ancak kullanıcılar tarayıcının kararlı sürümünde kalmayı tercih ederlerse, Google güncellemeyi herkes için yayınlayana kadar birkaç gün beklemeleri gerekecek.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

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