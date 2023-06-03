Google Chrome'a yeni özellikler geliyor

- Web sayfalarında okuma modu arayüzü ve bellek tasarrufu paneli
- Önemli güvenlik güncellemeleri
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Web sayfalarında okuma modu arayüzü ve bellek tasarrufu paneli
Chrome 115'teki en önemli yeniliklerden biri, okuma modunun kullanıma sunulması oldu. Bu mod, web'deki makaleleri okumayı kolaylaştıran modern bir arayüz sağlıyor. Giderek daha fazla insanın mobil cihazlarından makale okuduğu düşünüldüğünde, bu özelliğin çok sevileceği kesin. Bu moda erişmek için kullanıcıların chrome://flags/#read-anything adlı gizli bir ayarı etkinleştirmeleri gerekecek.
Önemli güvenlik güncellemeleri
Chrome 115 ayrıca önemli bir güvenlik güncellemesi de içeriyor. Tarayıcı artık daha güvenli bağlantılar sunmak için HTTP isteklerini her zaman HTTPS'ye yükseltmeye çalışacak. Bu, kullanıcıların verilerinin güvenli bir şekilde iletildiğinden daha emin olabilecekleri anlamına geliyor.
Tüm bu değişiklikleri deneyimlemek için kullanıcıların Google Chrome'un beta sürümünü indirmeleri ve en son sürüme güncellemeleri gerekecek. Ancak kullanıcılar tarayıcının kararlı sürümünde kalmayı tercih ederlerse, Google güncellemeyi herkes için yayınlayana kadar birkaç gün beklemeleri gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)