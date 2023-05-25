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    Anlık Bildirim

    Google, Chrome'un eski sürümlerinde çeviri işlevini devre dışı bırakacak

    Arama devi Google, internet tarayıcısı Chrome'un 95 ve daha eski sürümlerinde çeviri işlevini devre dışı bırakacağını açıkladı.                                  
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    Chrome'un eski sürümlerinde çeviri işlevi devre dışı bırakılacak Tam Boyutta Gör
    Google, Chrome tarayıcısının eski sürümlerinde çeviri (Google Translate) özelliğini devre dışı bırakacağını duyurdu. Bu işlev yabancı dilde bir web sayfasındaki metni ana dilinize çevirmeyi kolaylaştıran son derece kullanışlı bir özellik.

    Henüz tarih verilmedi

    Chrome 95 ve daha eski sürümleri kullananlar, Chrome Çeviri'yi kullanmaya çalıştıklarında "Bu sayfa çevrilemiyor" hatasıyla karşılaşabilirler. Ekim 2020'de yayınlanan Chrome 95, çevrimiçi ödemeler için geliştirilmiş kimlik doğrulama ve sekme gruplarını kaydetme gibi birçok yeni özellik içeriyordu.

    Chrome'un eski sürümlerinde çeviri işlevi devre dışı bırakılacak Tam Boyutta Gör
    Google, Chrome'un eski sürümlerindeki çeviri desteğinin ne zaman sona ereceğine dair belirli bir tarih vermedi, ancak çalışmaların çoktan başladığını söyledi. Gelecekte kullanıcılar bir eklenti veya diğer alternatif yöntemler olmadan web sayfalarını çeviremeyecekler.
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 17 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 18 saat önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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