Google, Chrome'un eski sürümlerinde çeviri işlevini devre dışı bırakacak

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Chrome 95 ve daha eski sürümleri kullananlar, Chrome Çeviri'yi kullanmaya çalıştıklarında "Bu sayfa çevrilemiyor" hatasıyla karşılaşabilirler. Ekim 2020'de yayınlanan Chrome 95, çevrimiçi ödemeler için geliştirilmiş kimlik doğrulama ve sekme gruplarını kaydetme gibi birçok yeni özellik içeriyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.