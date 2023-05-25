Google, Chrome'un eski sürümlerinde çeviri işlevini devre dışı bırakacak

Tam Boyutta Gör Google, Chrome tarayıcısının eski sürümlerinde çeviri (Google Translate) özelliğini devre dışı bırakacağını duyurdu. Bu işlev yabancı dilde bir web sayfasındaki metni ana dilinize çevirmeyi kolaylaştıran son derece kullanışlı bir özellik.

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Chrome 95 ve daha eski sürümleri kullananlar, Chrome Çeviri'yi kullanmaya çalıştıklarında "Bu sayfa çevrilemiyor" hatasıyla karşılaşabilirler. Ekim 2020'de yayınlanan Chrome 95, çevrimiçi ödemeler için geliştirilmiş kimlik doğrulama ve sekme gruplarını kaydetme gibi birçok yeni özellik içeriyordu.

Tam Boyutta Gör Google, Chrome'un eski sürümlerindeki çeviri desteğinin ne zaman sona ereceğine dair belirli bir tarih vermedi, ancak çalışmaların çoktan başladığını söyledi. Gelecekte kullanıcılar bir eklenti veya diğer alternatif yöntemler olmadan web sayfalarını çeviremeyecekler.

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Chrome'un eski sürümlerinde çeviri işlevi devre dışı bırakılacak