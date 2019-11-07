Chrome OS 78 güncellemesi YouTube için PiP desteği ile geldi

Tam Boyutta Gör

Google’ın işletim sistemi Chrome OS’in son sürümü versiyon 78, resim içinde resim desteğini YouTube Android uygulamasına getirdi. Bunun yanında işletim sistemi genelinde yazıcı desteği iyileştirildi ve ayarlar menüsü daha kolay kullanılır hâle getirildi.

9to5Google raporuna göre YouTube uygulaması simge durumuna küçültüldüğünde ya da başka bir pencere tarafından kapatıldığında aktive olan ekran içinde ekran modu, videoyu kesintisiz izlemenize imkan sağlıyor.

Google’ın açıklamasında Chrome OS 78 ile sanal masaüstü desteği de Virtual Desks adıyla birlikte geldi. Ağustos ayından bu yana Chrome OS beta sürümlerinde var olan bu özellik, Google’a göre sonunda kullanıcılara sunulacak stabiliteye ulaşmış durumda. Özelliğin kullanımı, Windows 10 ya da macOS ile oldukça benzer.

İşletim sisteminde şimdiye kadar bir sıkıntı olarak adlandırabileceğimiz ayarların basitliği, her ne kadar kullanıcıları mutlu etse de bazı konularda cihaz ayarlarında mı tarayıcı ayarlarında mı olduğunuzu göstermeyecek kadar yüzeyseldi. Bu duruma çözüm olması amacıyla bunları birbirinden biraz daha belirgin çizgilerle ayıran Google, karışıklıkları engelleyecek.

Ayrıca Bkz. "Netflix CEO'su oyun akış hizmeti pazarına girmeyeceklerini açıkladı"

Son büyük özellik diyebileceğimiz tıkla-ara fonksiyonu, eşleştirilmiş Android cihazınıza dokunmadan bilgisayar üzerinde bir telefon numarasına tıklayarak arama yapmanıza olanak sağlıyor. Bu tip özellikler, macOS ve iPhone arasındaki sıkı işbirliğini farklı bir ekosisteme taşımasıyla kullanıcıların dikkatini çekiyor. Umarız benzer deneyimler Windows 10 ile de kullanılabilecek hâle getirilir.