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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Chrome OS 78 güncellemesi YouTube için PiP desteği ile geldi

    Google'ın işletim sistemi Chrome OS, 78 versiyon numarasıyla bazı çok talep edilen özellikleri getirdi. Bu özellikler arasında YouTube için PiP modu ve daha derin Android entegrasyonu bulunuyor.
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    İşletim Sistemleri
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Chrome OS 78 güncellemesi YouTube için PiP desteği ile geldi
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    Google’ın işletim sistemi Chrome OS’in son sürümü versiyon 78, resim içinde resim desteğini YouTube Android uygulamasına getirdi. Bunun yanında işletim sistemi genelinde yazıcı desteği iyileştirildi ve ayarlar menüsü daha kolay kullanılır hâle getirildi. 

    9to5Google raporuna göre YouTube uygulaması simge durumuna küçültüldüğünde ya da başka bir pencere tarafından kapatıldığında aktive olan ekran içinde ekran modu, videoyu kesintisiz izlemenize imkan sağlıyor. 

    Google’ın açıklamasında Chrome OS 78 ile sanal masaüstü desteği de Virtual Desks adıyla birlikte geldi. Ağustos ayından bu yana Chrome OS beta sürümlerinde var olan bu özellik, Google’a göre sonunda kullanıcılara sunulacak stabiliteye ulaşmış durumda. Özelliğin kullanımı, Windows 10 ya da macOS ile oldukça benzer.

    Chrome OS 78 güncellemesi YouTube için PiP desteği ile geldi

    İşletim sisteminde şimdiye kadar bir sıkıntı olarak adlandırabileceğimiz ayarların basitliği, her ne kadar kullanıcıları mutlu etse de bazı konularda cihaz ayarlarında mı tarayıcı ayarlarında mı olduğunuzu göstermeyecek kadar yüzeyseldi. Bu duruma çözüm olması amacıyla bunları birbirinden biraz daha belirgin çizgilerle ayıran Google, karışıklıkları engelleyecek.

    Ayrıca Bkz. "Netflix CEO'su oyun akış hizmeti pazarına girmeyeceklerini açıkladı"

    Son büyük özellik diyebileceğimiz tıkla-ara fonksiyonu, eşleştirilmiş Android cihazınıza dokunmadan bilgisayar üzerinde bir telefon numarasına tıklayarak arama yapmanıza olanak sağlıyor. Bu tip özellikler, macOS ve iPhone arasındaki sıkı işbirliğini farklı bir ekosisteme taşımasıyla kullanıcıların dikkatini çekiyor. Umarız benzer deneyimler Windows 10 ile de kullanılabilecek hâle getirilir.



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    BekirHan 2 hf.
    PiPBoy? Şuna en baştan "resim içinde resim" denenize yahu!
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