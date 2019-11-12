Chrome yavaş yüklenen web siteleri için uyarı gösterecek

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Bir web sitesi tasarlarken göz önünde bulundurulması gereken birçok şey var. Her zaman iyi bir tasarım ve içeriğe sahip olmak yetmiyor. Aynı zamanda sitenizin hızlı yüklenmesi de önemli faktörlerden biri. Zira yavaş yüklenen bir siteyi ziyaretçiler kolayca terkedebilirler.

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Uyarı görüntülenecek

Google, Chrome tarayıcısına ekleyeceği yeni bir özellikle hem web tasarımcılarını hem de kullanıcıları yavaş yüklenen web siteleri konusunda uyaracak. Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere, yüklenmesi normalden uzun süren web sayfaları için uyarı görüntülenecek ve kullanıcılar bilgilendirilecek.

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Google, Chrome'a eklenecek olan bu özelliğikle birlikte web sitelerinin yavaş yüklenme nedenini de belirlemiş olacak. Zira kullanıcının bağlı olduğu ağ veya internet bağlantısının yavaşlığı da böyle bir duruma sebebiyet verebilir. Google bu noktada, yeni özelliği geliştirerek sorunun kullanıcı tarafında mı, yoksa web sitesi tarafında mı olduğu konusunda çalışmalar da yapabileceğini belirtiyor.

https://blog.chromium.org/2019/11/moving-towards-faster-web.html