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    Chrome yavaş yüklenen web siteleri için uyarı gösterecek

    Google'ın geliştirdiği popüler internet tarayıcısı Chrome, yakında yavaş yüklenen web siteleri için bir uyarı göstererek kullanıcıları ve web tasarımcılarını bilgilendirecek.
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    Tarayıcılar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Chrome yavaş yüklenen web siteleri için uyarı gösterecek
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    Bir web sitesi tasarlarken göz önünde bulundurulması gereken birçok şey var. Her zaman iyi bir tasarım ve içeriğe sahip olmak yetmiyor. Aynı zamanda sitenizin hızlı yüklenmesi de önemli faktörlerden biri. Zira yavaş yüklenen bir siteyi ziyaretçiler kolayca terkedebilirler.

    Ayrıca Bkz. "Youtube, şirkete para kazandırmayan hesapları kapatabilir"

    Uyarı görüntülenecek

    Google, Chrome tarayıcısına ekleyeceği yeni bir özellikle hem web tasarımcılarını hem de kullanıcıları yavaş yüklenen web siteleri konusunda uyaracak. Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere, yüklenmesi normalden uzun süren web sayfaları için uyarı görüntülenecek ve kullanıcılar bilgilendirilecek.

    Chrome yavaş yüklenen web siteleri için uyarı gösterecek
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    Google, Chrome'a eklenecek olan bu özelliğikle birlikte web sitelerinin yavaş yüklenme nedenini de belirlemiş olacak. Zira kullanıcının bağlı olduğu ağ veya internet bağlantısının yavaşlığı da böyle bir duruma sebebiyet verebilir. Google bu noktada, yeni özelliği geliştirerek sorunun kullanıcı tarafında mı, yoksa web sitesi tarafında mı olduğu konusunda çalışmalar da yapabileceğini belirtiyor.



    https://blog.chromium.org/2019/11/moving-towards-faster-web.html Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Gördüğüm en ezbere ve boş yorum. Mozilla CPU tüketimini asla Chromium alt yapısını kullanan bir tarayıcı geçemez. Ayrıca sadece Youtube 60 FPS videoları ve kendini optimize edememiş siteler yüksek CPU tüketiyor. Mining yapan siteleri ise eklemeyi unutmayın. Kaliteli bir mining engelleme filtresi bulunan reklam engelleyici kullanmıyorsan. O tarz siteler de gezmen bile senin bilgisayarının mining kullanılmasını sağlıyor.
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    TearsForFears 1 hf.
    Bu uyarı en çok hangi sitede alacağımızı tahmin etmişsinizdir :)
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    Mion 1 hf.
    Günaydın, yıllardır operada olan birşey!
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    DH Misafiri 1 hf.
    Şaka mısın krom sen kendin zaten yavaşsın işlemciyi süpürge makinesi gibi sömürüyonn
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    smart1978 1 hf.
    Iddia ediyorum en hizlisi donanimhabert.com cikacaktir :) ....
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    Rachsuchtig 1 hf. smart1978
    Mesela bir yoruma yanıt vereceksin gönder diyorsun anında postpro hatasını veriyor hiç bekleme yok
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