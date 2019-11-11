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    Youtube, şirkete para kazandırmayan hesapları kapatabilir

    Youtube, geçtiğimiz gün kullanıcılara Hizmet Şartları'nda yaptığı değişiklikleri içeren bir e-posta gönderdi. Yapılan düzenlemelerde para kazandırmayan hesapların kapatılabileceği belirtiliyor.
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    Web Siteleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Youtube, şirkete para kazandırmayan hesapları kapatabilir
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    Bir numaralı video platformu Youtube, geçtiğimiz gün kullanıcılara Hizmet Şartları'nda yaptığı değişiklikleri içeren bir e-posta gönderdi. Getirilen yeni düzenlemelere bakılırsa şirket, ticari olarak nitelendirmediği hesapları kapatma yetkisine sahip ve bu durum kanal sahiplerini endişelendirmiş durumda.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S11 serisiyle ilgili önemli detaylar sızdırıldı"

    Kanal sahipleri tedirgin

    Youtube tarafından 10 Aralık tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilen yeni Hizmet Şartları'ndaki Hesap Askıya Alma ve Fesih bölümünde, dikkate değer bir değişiklik göze çarpıyor. "Youtube kendi takdirine bağlı olarak sunduğunuz hizmetin artık ticari olarak geçerli olmadığına inanırsa, Youtube erişiminizi veya Google hesabınızın bir kısmına erişimi sonlandırabilir." şeklinde açıklanan bu ifade, eğer YouTube sizden para kazanmıyorsa, hesabınızı silebilir anlamı taşıyor.

    Youtube, şirkete para kazandırmayan hesapları kapatabilir
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    Gönderilen e-postada yer almayan bu ifadeler şirketin web sitesine konulmuş durumda ve kaldırılacak olan hesapların neye göre belirleneceği ise muamma. Zira açıklamalara göre, çok zengin içeriği olan ve para kazandırmayan bir hesabın kapatılması da mümkün görünüyor. Kanal sahipleri bu belirsiz durumdan şikayetçi ve şirketen yeni düzenlemeyle ilgili olarak geniş bir açıklama bekliyorlar. Youtube ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmış değil.



    https://mashable.com/article/youtube-new-terms-of-service-no-longer-commercially-viable/ Yorum Yaz
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    sadrag 1 hf. en beğenilen
    Bu tekel ortam iyice sıkmaya başladı. Neredeyse her videodan önce iki reklam gösteriyor artık. Sağlam bir alternatif çıksa da bu da biraz ayağını denk alsa..
    1 Yanıt Yanıtla +40
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    froster2006 1 hf.
    Rakip yok olunca bunlar normal.Hele hakim gucun elinde ise bu daha beterlerine hazirlanmak gerek.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bu tarz saçma şeyler ile uğraşana kadar, reklam verenler ile konuşması lazım. Çoğu kişi video arasını kesen, video ve sesli reklamları sevmiyor. Reklam engelleyici uzantılar niye çok kullanıldığını reklam verenlerin anlaması gerekiyor. Youtube videolarına aşağıda açılır resimli reklam koysa daha çok para kazanır.

    Reklam verende akıllanması lazım, çoğu video reklamı ana sayfa sessiz ya da 5 saniye izlettiriyor. Tam izlenme gibi sunuyor. Siz bu leş siteye banner reklam verin videolu değil. O zaman reklamınız ilgi görür.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Alternatif iş sunanlar var. Sorun kullanıcı çekmekte, kullanıcılar alışkanlıklarını terk etmiyor.
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    cabriyo 1 hf.
    kısaca abd ye ters olan kanalları daha büyümeden kapatmaya kılıf uydurmuşlar.
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    Bay Robot 1 hf.
    Yamulmuyorsam youtube ilk çıktığında bir tür cloud gibi yani daha çok anı olsun diye video kaydedilen paylaşılan bir yerdi...
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    isakoc 1 hf.
    yok bide ebesinin nikahını istesin. Sana ne lan. Şirket sayfalarının videolarında rakip şirket reklamlarımı gösterek yani. Ne kafa yaşıyorsun sen google aç gözlüsü.
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    RaptorFX 1 hf.
    Kendi ayağına sıkar.
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    sosisvesalam 1 hf.
    youtube hakikaten israf o kadar çöp trebaytlarca veri, boşa giden elektrik, boşuna harcanan elektronik ürünler yazık gerçekten çevreye büyük zarar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Virtual Reality 1 hf. sosisvesalam
    Özgürlük battı her halde. Devletlerin denetimindeki klasik TV yayıncılığı daha mı çok hoşuna gidiyor.
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    bkaakco 1 hf.
    Güzel bir cevap zamanı geldi de geçiyor artık. Madem sistem bu biz de sisteme göre oynarız o zaman, imkanı olan başka platformlara kaysın bakalım noluyormuş...
    Yanıtla +2
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    sadrag 1 hf. en beğenilen
    Bu tekel ortam iyice sıkmaya başladı. Neredeyse her videodan önce iki reklam gösteriyor artık. Sağlam bir alternatif çıksa da bu da biraz ayağını denk alsa..
    1 Yanıt Yanıtla +40
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    gun 1 hf. sadrag
    Teknolojisi o kadar ileri ki kimse şu anda yetişemez duruma geldi. Kaldı ki telif anlaşmaları ve para kazanmayan bir sisteme kimse para harcamaz.
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