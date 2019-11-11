Youtube, şirkete para kazandırmayan hesapları kapatabilir

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Bir numaralı video platformu Youtube, geçtiğimiz gün kullanıcılara Hizmet Şartları'nda yaptığı değişiklikleri içeren bir e-posta gönderdi. Getirilen yeni düzenlemelere bakılırsa şirket, ticari olarak nitelendirmediği hesapları kapatma yetkisine sahip ve bu durum kanal sahiplerini endişelendirmiş durumda.

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Kanal sahipleri tedirgin

Youtube tarafından 10 Aralık tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilen yeni Hizmet Şartları'ndaki Hesap Askıya Alma ve Fesih bölümünde, dikkate değer bir değişiklik göze çarpıyor. "Youtube kendi takdirine bağlı olarak sunduğunuz hizmetin artık ticari olarak geçerli olmadığına inanırsa, Youtube erişiminizi veya Google hesabınızın bir kısmına erişimi sonlandırabilir." şeklinde açıklanan bu ifade, eğer YouTube sizden para kazanmıyorsa, hesabınızı silebilir anlamı taşıyor.

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Gönderilen e-postada yer almayan bu ifadeler şirketin web sitesine konulmuş durumda ve kaldırılacak olan hesapların neye göre belirleneceği ise muamma. Zira açıklamalara göre, çok zengin içeriği olan ve para kazandırmayan bir hesabın kapatılması da mümkün görünüyor. Kanal sahipleri bu belirsiz durumdan şikayetçi ve şirketen yeni düzenlemeyle ilgili olarak geniş bir açıklama bekliyorlar. Youtube ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmış değil.

https://mashable.com/article/youtube-new-terms-of-service-no-longer-commercially-viable/