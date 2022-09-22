Chromecast with Google TV’nin 1080p modeli resmen tanıtıldı

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2020 yılında yeni nesil Chromecast cihazını tanıtan Google, ilk kez bir Chromecast cihazına bir arayüz desteği getirmişti. Önceki Chromecast modelleri, yansıtma temelli iken 2020 yılında tanıtılan model, Android TV işletim sistemi ile geliyor ve yerel uygulamalara da izin veriyordu. Google, şimdi de bu Chromecast’in 1080p versiyonunu duyurdu.

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Chromecast with Google TV HD, Android 12 ile geliyor

Google’ın 2020 yılında tanıttığı Chromecast, 4K çözünürlük destekliyordu. Pahalı sayılabilecek bu cihaz, şimdi de özellikleri kırpılmış ve daha ucuz bir versiyona sahip oluyor. Chromecast with Google TV HD olarak adlandırılan cihaz Amlogic S805X2 işlemcisinden ve 1.5GB RAM’den güç alıyor. Android 12 ile gelen cihaz, 8GB depolama alanı sunuyor ve Google Play’den uygulama indirilmesine izin veriyor.

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Cihaz ve kumanda tasarımı ile orijinal modelin aynısı olan Chromecast HD, bazı ülkelerde satışa çıkmış durumda. Cihaz, ABD’de 30 dolar fiyat etiketine sahipken İtalya ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde 40 euro fiyat etiketine sahip. Google, yeni Chromecast’in duyurulmasının ardından 4K modelin de Android 12 güncellemesine kavuşacağını açıkladı.

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Chromecast with Google TV HD tanıtıldı