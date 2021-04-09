Çiftçilik simülatörü Idle Farmyard, 10 Nisan'da Android ve iOS için yayınlanacak

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Hepertonic Games'in yaptığı çiftlik simülatörü Idle Farmyard'ın iOS ve Android cihazlar için çıkış tarihi açıklandı.

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Idle Farmyard'daki yolculuğunuza bir tavuk ile başlayacaksınız ve ardından yeni ve yaratıcı fikirler bularak çiftliğinizi büyüteceksiniz. Diğer birçok çiftçilik simülatörü oyunlarına bir hayli benzediğini de söyleyebiliriz. Ayrıca oyunda mevsim değişimleri de olacak.

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Oyuna her giriş yaptığınızda belirli bir altın kazanacaksınız ve bu altınları çiftliğinizi geliştirmek için kullanabileceksiniz. Bu altınları oyun içerisinde de kazanabilirsiniz. Altın sayınız ne kadar artarsa büyümeniz de o kadar kolaylaşacak.

Oyun 10 Nisan'da App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak iOS ve Android için erişime açılacak. Oyunun mağaza sayfalarını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Idle Farmyar‪d‬ Hypertonic Games Ltd Oyunlar Ücretsiz 226.7 MB

Idle Farmyard - Farming Empire Tycoon Hypertonic Games Klasik Ücretsiz 59M

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