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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çiftçilik simülatörü Idle Farmyard, 10 Nisan'da Android ve iOS için yayınlanacak

    Çiftçilik simülatörü oyunu Idle Farmyard, iOS ve Android cihazlar için iki gün sonra, yani 10 Nisan'da App Store ve Google Play üzerinden yayınlanacak.
    09 Nisan 2021, 01:00 (5 gün)
    2,6b
    2
    2
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Hepertonic Games'in yaptığı çiftlik simülatörü Idle Farmyard'ın iOS ve Android cihazlar için çıkış tarihi açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Fantastik temalı bulmaca oyunu Tower of Wishes, iOS cihazlara geliyor"

    Idle Farmyard'daki yolculuğunuza bir tavuk ile başlayacaksınız ve ardından yeni ve yaratıcı fikirler bularak çiftliğinizi büyüteceksiniz. Diğer birçok çiftçilik simülatörü oyunlarına bir hayli benzediğini de söyleyebiliriz. Ayrıca oyunda mevsim değişimleri de olacak. 

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    Oyuna her giriş yaptığınızda belirli bir altın kazanacaksınız ve bu altınları çiftliğinizi geliştirmek için kullanabileceksiniz. Bu altınları oyun içerisinde de kazanabilirsiniz. Altın sayınız ne kadar artarsa büyümeniz de o kadar kolaylaşacak. 

    Oyun 10 Nisan'da App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak iOS ve Android için erişime açılacak. Oyunun mağaza sayfalarını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Idle Farmyar‪d‬ Idle Farmyar‪d‬ Idle Farmyar‪d‬ Idle Farmyar‪d‬ Hypertonic Games Ltd Oyunlar Ücretsiz 226.7 MB

    Idle Farmyard - Farming Empire Tycoon Idle Farmyard - Farming Empire Tycoon Idle Farmyard - Farming Empire Tycoon Idle Farmyard - Farming Empire Tycoon Hypertonic Games Klasik Ücretsiz 59M



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    cocainbar (Cocain bar) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu gunlerde cikacak yeni bir oyun, bir 100bin kisiyi daha ayakta istirahat ettirir.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Çiftlik bank olmasın bu da
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