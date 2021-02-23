Çiftlik Bank hikayesi dizi oluyor; ilk detaylar belli oldu

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2016 yılında kurulan ve 2018 yılında açığa çıkan Çiftlik Bank olayı son yılların kesinlikle en büyük dolandırıcılık hikayelerinden birisi. Birçok insanı dolandıran ve yaklaşık 500 milyon dolar ile kaçtığı iddia edilen Mehmet Kaplan'ın hikayesi dizi olacak.

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Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen isimli yerli video akış platformunun duyurulması ile birlikte aslında bu yeni proje de duyurulmuştu ancak şimdi ilk detaylar gelmeye başladı. Exxen'de yayınlanacak olan dizinin isminin ise "Tosun" olacağı açıklandı.

Dizinin isminin tek bir isimden oluşması sebebiyle sizlerin de tahmin edebileceği gibi dizinin yapımcılığını Dijital Sanatlar üstlenecek. Yani Ayla ve Müslüm gibi filmlerin yapım şirketinden gelecek Tosun dizisi de.

Dizinin yönetmenliğini Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin yöneten Özer Feyzioğlu üstlenecek. Şu anda dizi için oyuncu seçimi yapılıyor ve Tosun dizisinin 6 bölümlük bir mini dizi olması planlanıyor.

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