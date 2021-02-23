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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çiftlik Bank hikayesi dizi oluyor; ilk detaylar belli oldu

    Son yılların Türkiye'deki en büyük dolandırıcılık olaylarından biri olan Çiftlik Bank hikayesi diziye dönüştürülüyor. Diziden ilk detaylar belli oldu.
    23 Şubat 2021, 11:30 (1 sa.)
    603
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    11
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Çiftlik Bank hikayesi dizi oluyor; ilk detaylar belli oldu
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    2016 yılında kurulan ve 2018 yılında açığa çıkan Çiftlik Bank olayı son yılların kesinlikle en büyük dolandırıcılık hikayelerinden birisi. Birçok insanı dolandıran ve yaklaşık 500 milyon dolar ile kaçtığı iddia edilen Mehmet Kaplan'ın hikayesi dizi olacak.

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    Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen isimli yerli video akış platformunun duyurulması ile birlikte aslında bu yeni proje de duyurulmuştu ancak şimdi ilk detaylar gelmeye başladı. Exxen'de yayınlanacak olan dizinin isminin ise "Tosun" olacağı açıklandı.

    Dizinin isminin tek bir isimden oluşması sebebiyle sizlerin de tahmin edebileceği gibi dizinin yapımcılığını Dijital Sanatlar üstlenecek. Yani Ayla ve Müslüm gibi filmlerin yapım şirketinden gelecek Tosun dizisi de.

    Dizinin yönetmenliğini Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin yöneten Özer Feyzioğlu üstlenecek. Şu anda dizi için oyuncu seçimi yapılıyor ve Tosun dizisinin 6 bölümlük bir mini dizi olması planlanıyor.



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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    S
    sultanneb 19 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 20 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 20 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    sekil_a (ne bilim) 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tosunum hemen telif için dava açar
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    E em007re (Emre POLAT) 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    bence bu dizinin yapımcısınıda atsınlar içeriye bu ne sahtekarı bir de kahraman yapsınlar
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    A aysensS 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Mağdurlara yazık yapmayın
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    M mustafacoban (mustafa coban) 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sıf yapacak ekibin kalitesi için izlenir.
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    H huseyincarnege (huseyin murteza) 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    tosunuda kahraman gibi gösterirler
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    B Blasterreal 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aha bizimkiler yapıyorsa sonu aşk ile biter. Gerçi tosuncukta milleti düdükledi sonuçta oda bir çeşit aşk
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    Evil Clown (furkan saygaç) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çiftlik bank mağdurlarına bir tokatta siz atmak istemez misiniz ? :D
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    çürükdiş (Burak Demir) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Acaba telif atar mı?😂
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    SC0RPI0N (S. Ç.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Komedi yapıp dalga geçerek reyting yaparlar, tosuncuk viskisini yudumlayarak dizisini izler
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    WeDneS (Ercan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence daha önceden yapılmalıydı ve tv de ücretsiz yayınlansın, bu kadar cahil bir halkın bilgilendirilmesi için gereken herşey yapılmalı, projeyi yapan cennetlik net.
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    603 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    8 etiket daha tosun tosuncuk exxen yönetmen oyuncular konusu ne zaman Bilim ve Teknoloji
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