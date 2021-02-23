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2017 yılında yayınlanan Justice League'in ilk yönetmeni Zack Snyder'ın versiyonu olarak yayınlanacak olan Zack Snyder's Justice League'den yeni görseller paylaşıldı.

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Görsellere baktığımızda genel olarak orijinal filmde görmediğimiz sahneler olduğunu görüyoruz. Ayrıca Joker ve Batman'in bulunduğu enteresan iki görsel bulunuyor. Zack Snyder filmin siyah beyaz versiyonu üzerinde çalıştığını daha önce açıklamıştı. Siyah beyaz bir şekilde enteresan durduğunu söyleyebiliriz sanırım.

Ayrıca Zack Snyder's Justice League'in sonunda herkesi şaşırtacak bir karakterin filmde görüneceği açıklandı. Çoğu kişinin beklentisi Green Lantern olacağı yönünde.

Zack Snyder's Justice League'in yayın tarihi ise 18 Mart 2021. 4 saatlik bir film şeklinde yayınlanacak. Film Amerika'da HBO Max'te yayınlanacak, Türkiye'de nasıl yayınlanacağı ilerleyen günlerde açıklanacak. Bahsi geçen görselleri aşağıda bulabilirsiniz.

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