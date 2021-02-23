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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zack Snyder's Justice League'den yeni görseller paylaşıldı

    HBO Max'te yayınlanacak olan Zack Snyder's Justice League'den yeni görseller paylaşıldı. Ayrıca filmin sonu ile ilgili bir açıklama yapıldı.
    23 Şubat 2021, 10:30 (2 sa.)
    542
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    5
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Zack Snyder's Justice League'den yeni görseller paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    2017 yılında yayınlanan Justice League'in ilk yönetmeni Zack Snyder'ın versiyonu olarak yayınlanacak olan Zack Snyder's Justice League'den yeni görseller paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Marvel, Fantastic Four filmi için çalışmalara başladı"

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    Görsellere baktığımızda genel olarak orijinal filmde görmediğimiz sahneler olduğunu görüyoruz. Ayrıca Joker ve Batman'in bulunduğu enteresan iki görsel bulunuyor. Zack Snyder filmin siyah beyaz versiyonu üzerinde çalıştığını daha önce açıklamıştı. Siyah beyaz bir şekilde enteresan durduğunu söyleyebiliriz sanırım.

    Ayrıca Zack Snyder's Justice League'in sonunda herkesi şaşırtacak bir karakterin filmde görüneceği açıklandı. Çoğu kişinin beklentisi Green Lantern olacağı yönünde.

    Zack Snyder's Justice League'in yayın tarihi ise 18 Mart 2021. 4 saatlik bir film şeklinde yayınlanacak. Film Amerika'da HBO Max'te yayınlanacak, Türkiye'de nasıl yayınlanacağı ilerleyen günlerde açıklanacak. Bahsi geçen görselleri aşağıda bulabilirsiniz.



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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    S
    sultanneb 19 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 20 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 20 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rachsuchtig 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu Zack Snyder'in sürekli birilerini Hz. Isa'ya benzetmesi sıktı iyice.
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    Moueson 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım bu film beni şaşırtır da iyi çıkar. Ama sanki çok balon film olacakmış gibi geliyor.
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    Romeo84 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zack paylaşabilirde siz niye paylaşıyorsunuz.
    Yanıtla +1
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    D DK32 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Disney+ dan bi haber varmı ?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    H Herhangibirkullanici 1 sa. ( Mesaj Silindi ) DK32
    bu ay sonunda türkiyede bir aksilik olmazsa.
    https://www.preview.disneyplus.com/tr/
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