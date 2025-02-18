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    Yılın ilk ayında bataryalı enerji depolamada rekor kırıldı

    Londra merkezli analist Rho Motion, 2025 yılının ilk ayında bataryalı enerji depolamada rekor kırıldığını bildirdi. Firmaya göre geçtiğimiz ay toplamda 13,6 GWh'lik yeni kapasite devreye alındı.
    Yılın ilk ayında bataryalı enerji depolamada rekor kırıldı Tam Boyutta Gör
    Küresel batarya enerji depolama sistemleri (BESS) Ocak 2025'te tarihi bir artış gösterdi. Londra merkezli analiz şirketi Rho Motion, yılın ilk ayında toplamda 13,6 GWh yeni enerji depolama kapasitesinin devreye alındığını raporladı. Rho Motion, Ocak 2025’te eklenen kapasitenin, Ocak 2024’e kıyasla yüzde 94’lük bir yükseliş anlamına geldiğini belirtiyor.

    Çin yine zirvede

    Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Ocak ayındaki yeni BESS projelerinin yaklaşık üçte ikisi Çin'de devreye alındı. Ülkede toplam 3,9 GW/9,52 GWh kapasiteye sahip projeler faaliyete geçerken, Hubei eyaletinde 1,2 GWh’lik büyük ölçekli bir sistem devreye alındı. Ayrıca, lityum iyon dışındaki tek enerji depolama teknolojisi olarak 90 MWh kapasiteli üç vanadyum akış bataryası da yine Çin’de kuruldu.

    Yılın ilk ayında bataryalı enerji depolamada rekor kırıldı Tam Boyutta Gör
    Çin’in ardından dikkat çeken bir diğer gelişme Suudi Arabistan’da yaşandı. Ülkede 2 GWh kapasiteye sahip bir BESS devreye alınarak, Çin dışındaki en büyük projelerden biri hayata geçirildi.

    Avrupa’da ise Ocak ayında yalnızca 240 MW/470 MWh kapasite devreye alındı. Bu rakam, küresel dağıtımların yalnızca %3,5’ine denk geliyor ve kıtanın BESS yatırımlarında geride kaldığını gösteriyor.

    Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 2025 boyunca planlanan batarya enerji depolama projelerinin %61’i Kaliforniya ve Teksas’ta yer alıyor. Öte yandan Wisconsin, Oregon, Minnesota, Idaho, Indiana ve New Mexico eyaletlerinde toplamda 9 GWh’lik kapasitenin kurulması bekleniyor.

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