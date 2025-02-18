Yılın ilk ayında bataryalı enerji depolamada rekor kırıldı

Çin yine zirvede
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Ocak ayındaki yeni BESS projelerinin yaklaşık üçte ikisi Çin'de devreye alındı. Ülkede toplam 3,9 GW/9,52 GWh kapasiteye sahip projeler faaliyete geçerken, Hubei eyaletinde 1,2 GWh’lik büyük ölçekli bir sistem devreye alındı. Ayrıca, lityum iyon dışındaki tek enerji depolama teknolojisi olarak 90 MWh kapasiteli üç vanadyum akış bataryası da yine Çin’de kuruldu.
Avrupa’da ise Ocak ayında yalnızca 240 MW/470 MWh kapasite devreye alındı. Bu rakam, küresel dağıtımların yalnızca %3,5’ine denk geliyor ve kıtanın BESS yatırımlarında geride kaldığını gösteriyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 2025 boyunca planlanan batarya enerji depolama projelerinin %61’i Kaliforniya ve Teksas’ta yer alıyor. Öte yandan Wisconsin, Oregon, Minnesota, Idaho, Indiana ve New Mexico eyaletlerinde toplamda 9 GWh’lik kapasitenin kurulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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