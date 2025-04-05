Devrimsel keşif; Ay toprağı güneş enerjisine dönüşüyor!

Bugün uzay görevlerinde kullanılan güneş panelleri yüzde 30 ila yüzde 40 gibi yüksek verimlilik oranlarına ulaşsa da, bu başarı ciddi bir maliyetle geliyor. Panellerin ağırlığı, taşıma masraflarını katlıyor. Eğer üretim Ay’daki malzemelerle, yerinde üretilebilirse sadece verim değil, ulaşılabilirlik açısından da büyük bir sıçrama yapılmış olacak.
Çok daha verimli bir çözüm
Dahası, bu yeni paneller radyasyona karşı oldukça dirençli. Normal cam, uzayda zamanla kahverengileşerek verim kaybına yol açarken, Ay camı doğal olarak kahverengi tonlara sahip olduğu için bu etkiyi doğal yollardan dengeliyor.
Maliyetler radikal oranda düşüyor
Bilim insanlarına göre sadece camı Ay’da üretmenin bile uzay aracının fırlatma kütlesini yüzde 99,4 oranında azaltabileceğini, taşıma maliyetlerini ise yüzde 99’a kadar düşürebileceğini belirtiyor. Bu da uzun vadeli Ay kolonileri kurulmasını daha gerçekçi bir hedef haline getiriyor. Her anlamda sürdürülebilir bir koloni için yerinde üretim oldukça kritik bir adım.
Üstelik Ay camı üretmek sanıldığından daha kolay. Karmaşık bir saflaştırma süreci gerektirmeyen bu malzeme, yalnızca yoğunlaştırılmış güneş ışığı ile eritilebiliyor. İlk prototiplerde yüzde 10 dolaylarında verim elde edilirken, daha şeffaf camlarla bu oran yüzde 23'e ve üzerine kadar çıkarılabilir.
Elbette Ay, Dünya’dan oldukça farklı koşullara sahip. Düşük yerçekimi, camın nasıl oluştuğunu etkileyebilir. Ayrıca perovskit üretiminde kullanılan bazı çözücüler, Ay’ın havasız ortamında işe yaramayabilir. Sıcaklık farkları da materyalin dayanıklılığı açısından risk oluşturuyor. Bu yüzden ekip, Ay yüzeyinde küçük ölçekli bir test misyonu planlayarak bu teknolojiyi gerçek koşullarda denemek istiyor. Bunlar aşılması gereken önemli engeller olsa da bilim insanları yıllardır Ay toprağını yakıt üretiminden bina inşasına kadar birçok amaçla değerlendirmeye çalışıyor. Şimdi, onu enerjiye dönüştürmek de mümkün hale gelmiş görünüyor.Kaynakça https://phys.org/news/2025-04-solar-cells-moon-power-future.html https://www.pv-magazine.com/2025/04/04/scientists-propose-manufacturing-process-to-build-perovskite-solar-cells-on-the-moon/ https://www.cell.com/device/fulltext/S2666-9986(25)00060-2 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Sezon baya güzeldi yaza resurrection gelicek zaten, diziyi netflixe eklemeleriyle dex yeniden gündem oldu