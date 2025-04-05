Devrimsel keşif; Ay toprağı güneş enerjisine dönüşüyor!

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Tam Boyutta Gör Geleceğin uzay üsleri, astronotların giysilerine yapışan o incecik Ay toprağıyla aydınlanabilir. Almanya’daki Potsdam Üniversitesi’nden araştırmacılar, Ay’ın yüzeyini kaplayan gevşek kayaç parçacıklarından—yani ay regoliti olarak bilinen maddeden—güneş paneli üretmeyi başardı. Çalışmaya göre, bu yenilikçi güneş hücreleri hem verimli enerji üretiyor hem de uzaydaki radyasyona karşı daha dayanıklı. Üstelik, Dünya’dan ağır ve pahalı malzeme taşımaya gerek kalmadan üretilebiliyorlar.

Bugün uzay görevlerinde kullanılan güneş panelleri yüzde 30 ila yüzde 40 gibi yüksek verimlilik oranlarına ulaşsa da, bu başarı ciddi bir maliyetle geliyor. Panellerin ağırlığı, taşıma masraflarını katlıyor. Eğer üretim Ay’daki malzemelerle, yerinde üretilebilirse sadece verim değil, ulaşılabilirlik açısından da büyük bir sıçrama yapılmış olacak.

Çok daha verimli bir çözüm

Tam Boyutta Gör Ekip, Ay toprağını simüle eden özel bir karışımı eriterek şeffaf "Ay camı" elde etti. Bu cam, perovskit adı verilen ve düşük maliyetli, kolay üretilebilen bir kristal türüyle birleştirilerek güneş hücresine dönüştürüldü. Sonuç olarak, geleneksel panellere kıyasla gram başına 100 kat daha fazla enerji üretebilen bir sistem geliştirildi. Bu oran, geleneksel sistemlerde genellikle mümkün olmayan 22-50 W/g gibi özgül güç değerlerine ulaşılabileceğini gösteriyor.

Dahası, bu yeni paneller radyasyona karşı oldukça dirençli. Normal cam, uzayda zamanla kahverengileşerek verim kaybına yol açarken, Ay camı doğal olarak kahverengi tonlara sahip olduğu için bu etkiyi doğal yollardan dengeliyor.

Maliyetler radikal oranda düşüyor

Bilim insanlarına göre sadece camı Ay’da üretmenin bile uzay aracının fırlatma kütlesini yüzde 99,4 oranında azaltabileceğini, taşıma maliyetlerini ise yüzde 99’a kadar düşürebileceğini belirtiyor. Bu da uzun vadeli Ay kolonileri kurulmasını daha gerçekçi bir hedef haline getiriyor. Her anlamda sürdürülebilir bir koloni için yerinde üretim oldukça kritik bir adım.

Üstelik Ay camı üretmek sanıldığından daha kolay. Karmaşık bir saflaştırma süreci gerektirmeyen bu malzeme, yalnızca yoğunlaştırılmış güneş ışığı ile eritilebiliyor. İlk prototiplerde yüzde 10 dolaylarında verim elde edilirken, daha şeffaf camlarla bu oran yüzde 23'e ve üzerine kadar çıkarılabilir.

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Elbette Ay, Dünya’dan oldukça farklı koşullara sahip. Düşük yerçekimi, camın nasıl oluştuğunu etkileyebilir. Ayrıca perovskit üretiminde kullanılan bazı çözücüler, Ay’ın havasız ortamında işe yaramayabilir. Sıcaklık farkları da materyalin dayanıklılığı açısından risk oluşturuyor. Bu yüzden ekip, Ay yüzeyinde küçük ölçekli bir test misyonu planlayarak bu teknolojiyi gerçek koşullarda denemek istiyor. Bunlar aşılması gereken önemli engeller olsa da bilim insanları yıllardır Ay toprağını yakıt üretiminden bina inşasına kadar birçok amaçla değerlendirmeye çalışıyor. Şimdi, onu enerjiye dönüştürmek de mümkün hale gelmiş görünüyor.

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