Küresel tansiyon artıyor: Çinli lityum şirketi teknoloji ihracatını durdurdu

Küresel lityum üretimi risk altında
Çin, dünya genelinde lityum ve benzeri kritik minerallerin işlenmesinde en büyük üreticilerden biri konumunda. Ancak Pekin’in, batarya teknolojisi ve ilgili ekipmanların ihracatına kısıtlama getirmeye yönelik adımları, küresel tedarik zincirinde büyük değişimlere yol açabilir.
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech’in, 1 Şubat itibarıyla sorbent adı verilen filtreleme ekipmanının ihracatını durdurduğunu müşterilerine bildirdiği belirtiliyor. Bu ekipman, lityumun tuzlu su veya diğer çözeltilerden ayrıştırılmasında kritik bir rol oynuyor. Çin’in bu alandaki pazar payının tam olarak ne kadar olduğu bilinmese de dünyanın en büyük sorbent üreticisi konumunda. Dolayısıyla küresel tedarik üzerindeki etkisinin yadsınamaz olduğu belirtiliyor.
Ocak ayında Pekin yönetimi, lityum ve batarya teknolojilerinin ihracatına yönelik lisans gerekliliklerini içeren bir düzenleme teklifini kamuoyuna duyurmuştu. Henüz resmi olarak yürürlüğe girmeyen bu teklif bile Çinli şirketlerin kararlarını şimdiden değiştirmiş durumda. Uzmanlar, Pekin’in bu hamlesinin ABD ve Avrupa ile olan ticaret gerilimlerinde yeni bir baskı aracı olarak kullanılabileceğini değerlendiriyor.
Çin Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, bazı bakanlık yetkililerinin lityum sektöründeki firmalarla birebir görüşmeler yaparak yeni düzenlemeleri değerlendirdiği bildiriliyor. Hatta 1 milyar dolarlık büyük bir ihracat anlaşmasının iptal edilmesi konusunda uyarıda bulundukları da iddia ediliyor.
Çin'in kritik mineraller üzerindeki kontrolü, yalnızca lityumla sınırlı değil. Aralık ayında duyurulan antimuan ihracat yasağı, Batı'daki otomotiv sektörünü şimdiden etkilemeye başlamış durumda. Şimdi ise lityum teknolojilerine getirilecek kısıtlamalar, elektrikli araç üreticileri ve batarya üreticileri için yeni bir belirsizlik yaratıyor. Batı dünyasının ise bu belirsizlik altında alternatif tedarik zincirleri kurmaya çalıştığı belirtiliyor. Ancak bu sürecin kolay olmayabileceğinin de altı çiziliyor. Kısa vadede ise sorbent tedarikinin durması nedeniyle özellikle ABD’de planlanan lityum üretim projelerinin etkilenmesi muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: