Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin ABD’ye rest çekti, Qualcomm tekelleşme soruşturması geçiriyor

    Geçen ay Nvidia’nın Mellanox satın alımını kural ihlali olarak tanımlayan Çin, bu ay da Qualcomm’un Autotalks tasarımcısını satın almasına soruşturma açtığını duyurdu. 

    Çin Tam Boyutta Gör
    İsrailli araç bağlantı yongası tasarımcısı Autotalks’ın Qualcomm tarafından satın alınması ABD ve Çin arasında gerilime neden oldu. Çin satın alımı tekelleşme yasalarına aykırılık bakımından soruşturma kararı aldı. 

    Qualcomm soruşturma altında

    İsrailli Autotalks; araçtan araca (V2X) iletişim teknolojileri, güvenlik sensörleri ve bağlantılı sürüş çözümleri geliştiriyor. Qualcomm bu satın alım hamlesi ile Snapdragon ürün portföyünü otomotiv teknolojilerine genişletmeyi planlıyor. 

    Qualcomm aslında 2023 yılında satın alma anlaşmasına varmış ancak 2024 yılında ABD ve İngiltere rekabet komisyonları inceleme kararı alınca geçici olarak çekildiğini duyurmuştu. Sonrasında ise pürüzlerin giderildiği ve satın alımın tamamlandığı açıklanmıştı. 

    Çin Piyasa Düzenleme Devlet İdaresi (SAMR), Qualcomm’un anlaşmayla ilgili bazı detayları yasalara uygun şekilde bildirmediğinden şüpheleniyor. Satışın tamlamlanmasının ardından gelen bu soruşturma ABD ve Çin arasında iplerin gerilmesine neden oldu. 

    SAMR kurumu geçen ay da Nvidia’nın 6.9 milyar dolarlık Mellanox satın alımında ön koşulların ihlal edildiğini iddia ederek ulusal düzenlemelere aykırı olduğunu açıklamıştı. Financial Times, bu kararların bazı durumlarda ABD ile yürütülen ticaret müzakerelerinde pazarlık aracı olarak kullanıldığına dikkat çekti.
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    En gelişmiş insansı robot: Figure 03

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    citroen c elysee 1.6 hdi havuza düşen para nasıl kurtarılır isimli plaka ne kadar havana club rom neyle içilir bios pili biterse ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    OnePlus 12R
    OnePlus 12R
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A5
    Monster Abra A5
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum