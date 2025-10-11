Çin ABD’ye rest çekti, Qualcomm tekelleşme soruşturması geçiriyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör İsrailli araç bağlantı yongası tasarımcısı Autotalks’ın Qualcomm tarafından satın alınması ABD ve Çin arasında gerilime neden oldu. Çin satın alımı tekelleşme yasalarına aykırılık bakımından soruşturma kararı aldı.

Qualcomm soruşturma altında

İsrailli Autotalks; araçtan araca (V2X) iletişim teknolojileri, güvenlik sensörleri ve bağlantılı sürüş çözümleri geliştiriyor. Qualcomm bu satın alım hamlesi ile Snapdragon ürün portföyünü otomotiv teknolojilerine genişletmeyi planlıyor.

Qualcomm aslında 2023 yılında satın alma anlaşmasına varmış ancak 2024 yılında ABD ve İngiltere rekabet komisyonları inceleme kararı alınca geçici olarak çekildiğini duyurmuştu. Sonrasında ise pürüzlerin giderildiği ve satın alımın tamamlandığı açıklanmıştı.

Çin Piyasa Düzenleme Devlet İdaresi (SAMR), Qualcomm’un anlaşmayla ilgili bazı detayları yasalara uygun şekilde bildirmediğinden şüpheleniyor. Satışın tamlamlanmasının ardından gelen bu soruşturma ABD ve Çin arasında iplerin gerilmesine neden oldu.

SAMR kurumu geçen ay da Nvidia’nın 6.9 milyar dolarlık Mellanox satın alımında ön koşulların ihlal edildiğini iddia ederek ulusal düzenlemelere aykırı olduğunu açıklamıştı. Financial Times, bu kararların bazı durumlarda ABD ile yürütülen ticaret müzakerelerinde pazarlık aracı olarak kullanıldığına dikkat çekti.



