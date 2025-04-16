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BYD'nin yeni Sealion 06 modeli Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) dosyalarında resmen ortaya çıktı. Elektrikli ve şarj edilebilir versiyonlara sahip olacak olan otomobil tamamen yeni bir tasarımla geliyor.

BYD Sealion 6 (Seal U) neler sunacak?

Sealion 6, BYD'nin en son tasarım diline uygun iki parçalı far tasarımına sahip olacak. Ayrıca, BYD'nin Ocean serisi ailesinin klasik stop lambası tasarımını sürdürecek.

Tam Boyutta Gör MIIT dosyasına göre Sealion 6, 4810 mm/1920 mm/1675 mm ölçülerinde ve 2820 mm dingil mesafesine sahip olacak. Plug-in hibrit versiyonu, 74 kW güç üreten 1,5 litrelik benzinli motor ve 70 kW nominal güce ve 160 kW tepe çıkış gücüne sahip elektrik motoruyla gelecek. Tamamen elektrikli versiyon ise 170 kW ve 180 kW gücünde iki motor seçeneğine sahip olacak. Batarya özellikleri ise şimdilik bilinmiyor.

Tam Boyutta Gör BYD'nin Ocean serisi şu anda, kompakt boyuttan orta-büyük sedanlara ve SUV'lere kadar pazar segmentlerini kapsayan Seagull, Dolphin, Seal, Sealion ve Song Plus modellerini içeriyor. Gelecekte, BYD tüm sedan modellerini "Seal" adı altında ve tüm SUV modellerini "Sealion" adı altında birleştirerek isimlendirmesini standartlaştırmayı planlıyor.

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BYD Sealion 6, Çin'de ve Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bazı pazarlarda bu isimle satılsa da, Avrupa ve Türkiye pazarında BYD Seal U ismiyle satılıyor. Yeni modelin ne zaman piyasaya çıkacağı şu an için bilinmiyor.

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Yeni BYD Seal U'nun tasarımı ortaya çıktı: Neler sunacak?