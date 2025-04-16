Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni BYD Seal U'nun tasarımı ortaya çıktı: Neler sunacak?

    BYD'nin yeni Sealion 06 modelinin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı. Ülkemizde Seal U adıyla satılan otomobil tamamen yeni bir tasarımla geliyor.             

    Yeni BYD Seal U'nun tasarımı ortaya çıktı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör

    BYD'nin yeni Sealion 06 modeli Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) dosyalarında resmen ortaya çıktı. Elektrikli ve şarj edilebilir versiyonlara sahip olacak olan otomobil tamamen yeni bir  tasarımla geliyor.

    BYD Sealion 6 (Seal U) neler sunacak?

    Sealion 6, BYD'nin en son tasarım diline uygun iki parçalı far tasarımına sahip olacak. Ayrıca, BYD'nin Ocean serisi ailesinin klasik stop lambası tasarımını sürdürecek.

    Yeni BYD Seal U'nun tasarımı ortaya çıktı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    MIIT dosyasına göre Sealion 6, 4810 mm/1920 mm/1675 mm ölçülerinde ve 2820 mm dingil mesafesine sahip olacak. Plug-in hibrit versiyonu, 74 kW güç üreten 1,5 litrelik benzinli motor ve 70 kW nominal güce ve 160 kW tepe çıkış gücüne sahip elektrik motoruyla gelecek. Tamamen elektrikli versiyon ise 170 kW ve 180 kW gücünde iki motor seçeneğine sahip olacak. Batarya özellikleri ise şimdilik bilinmiyor.
    Yeni BYD Seal U'nun tasarımı ortaya çıktı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    BYD'nin Ocean serisi şu anda, kompakt boyuttan orta-büyük sedanlara ve SUV'lere kadar pazar segmentlerini kapsayan Seagull, Dolphin, Seal, Sealion ve Song Plus modellerini içeriyor. Gelecekte, BYD tüm sedan modellerini "Seal" adı altında ve tüm SUV modellerini "Sealion" adı altında birleştirerek isimlendirmesini standartlaştırmayı planlıyor. 

    BYD Sealion 6, Çin'de ve Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bazı pazarlarda bu isimle satılsa da, Avrupa ve Türkiye pazarında BYD Seal U ismiyle satılıyor. Yeni modelin ne zaman piyasaya çıkacağı şu an için bilinmiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 4 saat önce

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi cam sileceği toyota corolla 2025 bilgisayardan tv"ye hdmi görüntü aktarma sorunu vodafone çalışan yorumları izmir self servis oto yıkama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus
    Reeder P13 Blue Plus
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite
    Acer Aspire Lite
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum