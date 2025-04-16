Yeni BYD Seal U'nun tasarımı ortaya çıktı: Neler sunacak?

BYD'nin yeni Sealion 06 modeli Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) dosyalarında resmen ortaya çıktı. Elektrikli ve şarj edilebilir versiyonlara sahip olacak olan otomobil tamamen yeni bir tasarımla geliyor.
BYD Sealion 6 (Seal U) neler sunacak?
Sealion 6, BYD'nin en son tasarım diline uygun iki parçalı far tasarımına sahip olacak. Ayrıca, BYD'nin Ocean serisi ailesinin klasik stop lambası tasarımını sürdürecek.
BYD Sealion 6, Çin'de ve Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bazı pazarlarda bu isimle satılsa da, Avrupa ve Türkiye pazarında BYD Seal U ismiyle satılıyor. Yeni modelin ne zaman piyasaya çıkacağı şu an için bilinmiyor.