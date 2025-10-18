Çin artık Nvidia'sız: CEO, resmen kaybettiklerini açıkladı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia CEO'su Jensen Huang, ABD tarafından uygulanan ambargolar sonucunda Çin pazarındaki durumun artık sürdürülemez hale geldiğini belirtti. Huang, "Yüzde 95 pazar payından sıfıra düştük" diyerek Çin'de yapay zeka donanımı satamadığını doğruladı.

Nvidia'nın pazar payı eriyor

Citadel Securities’in düzenlediği Future of Global Markets 2025 etkinliğinde konuşan Huang, Çinli teknoloji şirketlerinin artık tamamen yerli çözümlere yöneldiğini vurguladı. ABD ihracat kısıtlamaları nedeniyle, Nvidia’nın Çin’e herhangi bir üst seviye GPU veya yapay zeka hızlandırıcısı satamadığı açıklandı.

Şirketin Çin’deki pazar payı, yalnızca iki yıl önce yüzde 95 seviyesindeydi. Ancak yürürlükteki ticaret kısıtlamaları, Nvidia’nın H100, H200 ve Blackwell tabanlı çözümlerini Çinli müşterilere sunmasını engelliyor. Huang, “Şu anda Çin için gelir tahminlerimiz sıfır. Eğer bir gün tekrar satış yapabilirsek, bu bizim için bonus olur” dedi.

ABD, en büyük pazarı kaybetti

Çin tarafında ise Huawei ve Cambricon gibi yerli üreticiler hızla güç kazanıyor. Huawei’nin, Nvidia’nın veri merkezi serisine rakip olarak geliştirdiği Vera Rubin tabanlı çip serisiyle pazarda büyük pay elde etti. Ayrıca Çinli şirketler, yapay zeka altyapısında tamamen yerli teknolojiye geçiş için ulusal düzeyde yatırımlar yapıyor.

Huang’ın açıklamaları, ABD ile Çin arasındaki teknolojik ayrışmanın artık kalıcı bir boyuta ulaştığını gösteriyor. Nvidia’nın bir sonraki hamlesi olarak, Çin için özel olarak kısıtlanmış performansa sahip Blackwell B40 çipinin geliştirilmesi gündemde. Ancak bu modelin bile ABD tarafından onaylanıp onaylanmayacağı belirsiz.

Nvidia’nın Çin’den çekilmesi, sadece şirket için değil, ABD’nin küresel yapay zeka rekabetinde de ciddi bir gelir kaybına neden olmuş durumda. Huang’ın ifadesiyle, "Amerika, dünyanın en büyük yapay zeka pazarını kaybetti."

