Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin artık Nvidia'sız: CEO, resmen kaybettiklerini açıkladı

    Nvidia CEO'su Jensen Huang, Çin pazarında %95 olan pazar paylarının %0'a düştüğünü açıkladı. Şirket ABD kısıtlamaları deneniyle pazardan çekildiğini söylüyor...

    Çin artık Nvidia'sız: CEO, pazarı resmen kaybettiklerini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Nvidia CEO'su Jensen Huang, ABD tarafından uygulanan ambargolar sonucunda Çin pazarındaki durumun artık sürdürülemez hale geldiğini belirtti. Huang, "Yüzde 95 pazar payından sıfıra düştük" diyerek Çin'de yapay zeka donanımı satamadığını doğruladı.

    Nvidia'nın pazar payı eriyor

    Citadel Securities’in düzenlediği Future of Global Markets 2025 etkinliğinde konuşan Huang, Çinli teknoloji şirketlerinin artık tamamen yerli çözümlere yöneldiğini vurguladı. ABD ihracat kısıtlamaları nedeniyle, Nvidia’nın Çin’e herhangi bir üst seviye GPU veya yapay zeka hızlandırıcısı satamadığı açıklandı.

    Şirketin Çin’deki pazar payı, yalnızca iki yıl önce yüzde 95 seviyesindeydi. Ancak yürürlükteki ticaret kısıtlamaları, Nvidia’nın H100, H200 ve Blackwell tabanlı çözümlerini Çinli müşterilere sunmasını engelliyor. Huang, “Şu anda Çin için gelir tahminlerimiz sıfır. Eğer bir gün tekrar satış yapabilirsek, bu bizim için bonus olur” dedi.

    ABD, en büyük pazarı kaybetti

    Çin tarafında ise Huawei ve Cambricon gibi yerli üreticiler hızla güç kazanıyor. Huawei’nin, Nvidia’nın veri merkezi serisine rakip olarak geliştirdiği Vera Rubin tabanlı çip serisiyle pazarda büyük pay elde etti. Ayrıca Çinli şirketler, yapay zeka altyapısında tamamen yerli teknolojiye geçiş için ulusal düzeyde yatırımlar yapıyor.

    Huang’ın açıklamaları, ABD ile Çin arasındaki teknolojik ayrışmanın artık kalıcı bir boyuta ulaştığını gösteriyor. Nvidia’nın bir sonraki hamlesi olarak, Çin için özel olarak kısıtlanmış performansa sahip Blackwell B40 çipinin geliştirilmesi gündemde. Ancak bu modelin bile ABD tarafından onaylanıp onaylanmayacağı belirsiz.

    Nvidia’nın Çin’den çekilmesi, sadece şirket için değil, ABD’nin küresel yapay zeka rekabetinde de ciddi bir gelir kaybına neden olmuş durumda. Huang’ın ifadesiyle, "Amerika, dünyanın en büyük yapay zeka pazarını kaybetti."

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 16 saat önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    K
    koçari 1 gün önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    oto boya çatlak giderme ajan salt 2 1 milyon sermaye ile yapılacak işler disiplin cezası almadığına dair belge online nissan micra 1.0 tekna yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A24
    Samsung Galaxy A24
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum