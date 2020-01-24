Çin, Ay'ın uzak yüzünden yeni fotoğraflar paylaştı

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Çin'in geçtiğimiz yıl Ay'ın uzak yüzüne indirdiği Chang'e 4 ve Yutu 2 uzay araçları, Dünya'ya ilginç bilgiler ve fotoğraflar göndermeye devam ediyor. Görevin son durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir güncelleme yayınlana Çin Ulusal Uzay Dairesi, Ay'ın uzak tarafından yüzlerce yeni fotoğraf paylaştı.

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Chang'e 4 ve Yutu 2, 3 Ocak 2019 tarihinde Ay'ın uzak tarafına iniş yapmıştı. Çinli bilim insanları, yayınlanan yeni fotoğrafların 12 Ay günü içerisinde çekildiğini belirtmiş. Ay'ın kendi etrafındaki bir tam dönüşü yaklaşık 27 gün sürdüğü için burada gece-gündüz süreleri Dünya'ya göre epey uzun. 14 gün gece ve 14 gün gündüz yaşanıyor.



Gücünü güneş panellerinden sağlayan Chang'e 4 ve Yutu 2 için 14 günlük soğuk geceler biraz zorlu geçiyor. Uzay araçları bu nedenle geceleri genellikle uyku modunda minimum seviyede enerji harcayarak atlatıyor.

Chang'e 4 iniş aracının bildiğiniz gibi hareket etme kabiliyeti yok. Yüzeyde seyahat edip gözlem yapma görevlerini tamamıyla Yutu 2 üstleniyor. Yutu 2 şu ana kadar Ay yüzeyinde 357 metre hareket etmiş. Çin Ulusal Uzay İdaresi, geçtiğimiz ay yapılan bir açıklamada Yutu 2'nin Ay yüzeyinde en uzun süre işlevsel kalan uzay aracı rekorunu kırdığını açıklamıştı. Rekorun bir önceki sahibi Sovyetler Birliği'ne ait olan Lunokhod-1'di.Çin Ulusal Uzay Dairesi son olarak Chang'e 4 misyonu çerçevesinde Ay'a gönderilen tüm uzay araçlarının şu anda kusursuz bir şekilde çalışmaya devam ettiğini söyledi. İniş aracı Chang'e 4, gözlem aracı Yutu 2 ve yörüngede Dünya'yla iletişimi sağlayan Queqiao uydusunun sağlık durumu gayet iyi durumda.

Çin'in yayınladığı tüm görsellere buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.space.com/china-moon-far-side-lander-rover-photos-14th-lunar-day.html

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