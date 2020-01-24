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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin, Ay'ın uzak yüzünden yeni fotoğraflar paylaştı

    Çin, Ay'ın uzak yüzüne iniş yapan ilk ülke olarak tarihe geçmişti. Çinli uzay araçları Chang'e 4 ve Yutu 2, Ay'ın görünmeyen tarafını keşfetmeye devam ediyor.
    11 sa.
    1,4b
    9
    5
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Çin, Ay'ın uzak yüzünden yeni fotoğraflar paylaştı
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    Çin'in geçtiğimiz yıl Ay'ın uzak yüzüne indirdiği Chang'e 4 ve Yutu 2 uzay araçları, Dünya'ya ilginç bilgiler ve fotoğraflar göndermeye devam ediyor. Görevin son durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir güncelleme yayınlana Çin Ulusal Uzay Dairesi, Ay'ın uzak tarafından yüzlerce yeni fotoğraf paylaştı.

    Çin, Ay'ın uzak yüzünden yeni fotoğraflar paylaştı
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    Chang'e 4 ve Yutu 2, 3 Ocak 2019 tarihinde Ay'ın uzak tarafına iniş yapmıştı. Çinli bilim insanları, yayınlanan yeni fotoğrafların 12 Ay günü içerisinde çekildiğini belirtmiş. Ay'ın kendi etrafındaki bir tam dönüşü yaklaşık 27 gün sürdüğü için burada gece-gündüz süreleri Dünya'ya göre epey uzun. 14 gün gece ve 14 gün gündüz yaşanıyor.

    Çin, Ay'ın uzak yüzünden yeni fotoğraflar paylaştı

    Gücünü güneş panellerinden sağlayan Chang'e 4 ve Yutu 2 için 14 günlük soğuk geceler biraz zorlu geçiyor. Uzay araçları bu nedenle geceleri genellikle uyku modunda minimum seviyede enerji harcayarak atlatıyor.



    Chang'e 4 iniş aracının bildiğiniz gibi hareket etme kabiliyeti yok. Yüzeyde seyahat edip gözlem yapma görevlerini tamamıyla Yutu 2 üstleniyor. Yutu 2 şu ana kadar Ay yüzeyinde 357 metre hareket etmiş. Çin Ulusal Uzay İdaresi, geçtiğimiz ay yapılan bir açıklamada Yutu 2'nin Ay yüzeyinde en uzun süre işlevsel kalan uzay aracı rekorunu kırdığını açıklamıştı. Rekorun bir önceki sahibi Sovyetler Birliği'ne ait olan Lunokhod-1'di.

    Çin Ulusal Uzay Dairesi son olarak Chang'e 4 misyonu çerçevesinde Ay'a gönderilen tüm uzay araçlarının şu anda kusursuz bir şekilde çalışmaya devam ettiğini söyledi. İniş aracı Chang'e 4, gözlem aracı Yutu 2 ve yörüngede Dünya'yla iletişimi sağlayan Queqiao uydusunun sağlık durumu gayet iyi durumda.

    Çin'in yayınladığı tüm görsellere buradan ulaşabilirsiniz.



    https://www.space.com/china-moon-far-side-lander-rover-photos-14th-lunar-day.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    KaleyDeskop 7 sa.
    beyler neden böyle 720p veya 480 gibi video çekip yollamıyorlar. tamam veri akışı marsda çok çetrefilli ama ay o kadar uzak değil başında uyduda var çek bi 480p video yolla. sen tut rolet yap robot yap aya indir ne ses alıcısı nede adam gibi video çeken cihaz yerleştir. bence halen kat edeceğimiz çok yol var. kuantım dolanıklığı gibi bir iletişim sistemi geliştirilirse artı veri aktarma sorunuda kalmayacak..
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    olağan_şüpheli 5 sa. KaleyDeskop
    1- çekiyorlar ama paylaşmıyorlar

    2- Araçlar çok çok çok yavaş olduklarından dolayı çektikleri 10 dk lık videolar bile fotoğraf gibi gözüküyordur (bir nevi salyangoza pov kamera takıp izlemek gibi )

    3-Güneş enerjisi ile çalışıyor genelde bu araçlar , haliyle enerjileri çok kısıtlı. Bu tarz şeyler için enerji harcamak istemiyorlardır.

    Aklıma gelen tahminler bunlar.
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    AirSupport 5 sa. KaleyDeskop
    Kendi tahminim 4K bile çekiyorlardır (2015 ve sonrası araçlarda) yayınlamıyorlardır.



    Ay’da olsa veri iletişimi çok mükemmel değil
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    smart1978 1 sa. KaleyDeskop
    Onlara sor bence. Sormadan yargiya da varmayin. Benim bildigim uzayada o sartlarda radyasyon ortmanindan oturu uzun sure dayanabilecek ekipmanlar zor olabilir veya asiri guc tukettiginden tercih edilmiyor olabilir. Nasa yapmisti de mi :)
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    vs-fb 9 sa.
    "İstikbal gôklerdedir." sözü ile erken dönemde aslında havacılık ve uzay hedef edinilmiş. Ancak maalesef sonrası gelmemiş. Inşallah bir gün biz de oralarda oluruz ve biz de görürüz.
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