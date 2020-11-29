Çin, Ay'ın yörüngesine yerleşti: Tarihi iniş öncesinde son hazırlıklar

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Çin'in tarihi Chang'e 5 görevinde önemli bir kısım daha geride bırakıldı. Görevle ilgili bugün resmi bir açıklama yayınlayan Çin uzay ajansı, Chang'e 5'in başarılı bir şekilde Ay'ın yörüngesine yerleştiğini duyurdu. Çinli araştırmacılar, uzay aracının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve yüzeye iniş öncesinde artık son hazırlıkların yapıldığını söyledi.

İniş denemesi için şu anda kesin bir tarih verilmemiş ancak bugün (29 Kasım) veya yarın gerçekleşebileceği belirtiliyor. Araştırmacılar iniş için en uygun konumu belirledikten sonra hemen harekete geçilecek. 24 Kasım'da başlayan görevin yaklaşık üç haftalık bir sürede tamamlanacağı belirtilmişti.

Ayrıca Bkz. "ABD Uzay Kuvvetleri: "Çin, uzayda bizim için bir tehdit""

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44 yıl sonra bir ilk

Chang'e 5 görevi toplam dört farklı modülden oluşuyor. Şu anda yörüngede bir arada bulunan bu modüllerden ikisi yakında ayrılıp Ay'ın yüzeyine iniş gerçekleştirecek. Diğer iki modül ise yörüngede kalmaya devam edecek.

Yüzeye iniş yapan iki modülden birisinin tek amacı örnek toplamak olacak. Bu modülün yüzeyin iki metre altından yaklaşık 2 kilogram ağırlığında toprak ve taş toplaması bekleniyor. Daha sonra ise topladığı bu örnek maddeleri, yüzeye iniş yapan diğer modüle yerleştireçek. Bu ikinci aracın da örnek maddelerle birlikte yüzeyden kendini tekrar yörüngeye fırlatması ve yörüngedeki diğer iki modüle kenetlenmesi planlanıyor. Sonrasında ise geriye kalan tek şey artık Dünya'ya geri dönmek olacak.

Chang'e 5 misyonunun toplamda 23 gün gibi kısa bir sürede tamamlanması hedefleniyor. Çinli araştırmacıların ifadelerine göre Chang'e 5, toplanan Ay parçalarıyla birlikte 16-17 Aralık gibi Dünya'ya iniş yapmış olacak.

Örnek toplamakla görevli olan iniş modülünün hareket kabiliyeti bulunmuyor. Bu araç kameralar, yüzey altını görebilen radarlar ve spektrometrelerle donatılmış. Ancak elbette aracın asıl görevi taş ve toprak toplamak olacak. Çinli araştırmacılar, modülün güneş enerjisiyle çalışması nedeniyle görevini tamamlamak için sadece iki haftalık bir süresi olduğunu belirtti. Ay'da bir gün (veya bir gece) 14 gün sürüyor, dolayısıyla iki hafta sonra tekrar gece olacağı için bu süre limiti var.

Chang'e 5'in başarılı geri dönüşü uzay araştırmaları için tarihi bir an olarak değerlendirilebilir. Sovyetler Birliği'nin 1976 yılındaki Luna 24 görevinden bu yana benzer bir başarıya imza atan bir ülke olmamıştı. Yani tam 44 yıl sonra nihayet Dünya'da yeni Ay taşları görmüş olacağız.

https://www.space.com/china-chang-e-5-moon-sample-return-lunar-orbit

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