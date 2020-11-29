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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin, Ay'ın yörüngesine yerleşti: Tarihi iniş öncesinde son hazırlıklar

    Çin'in tarihi Chang'e 5 görevi şu an için kusursuz bir şekilde ilerliyor. Çok yakında iniş denemesi de gerçekleşecek. Görevde Ay yüzeyinden taş ve toprak örnekleri toplayıp Dünya'ya getirme hedefi var
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Çin, Ay'ın yörüngesine yerleşti: Tarihi iniş öncesinde son hazırlıklar
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    Çin'in tarihi Chang'e 5 görevinde önemli bir kısım daha geride bırakıldı. Görevle ilgili bugün resmi bir açıklama yayınlayan Çin uzay ajansı, Chang'e 5'in başarılı bir şekilde Ay'ın yörüngesine yerleştiğini duyurdu. Çinli araştırmacılar, uzay aracının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve yüzeye iniş öncesinde artık son hazırlıkların yapıldığını söyledi.

    İniş denemesi için şu anda kesin bir tarih verilmemiş ancak bugün (29 Kasım) veya yarın gerçekleşebileceği belirtiliyor. Araştırmacılar iniş için en uygun konumu belirledikten sonra hemen harekete geçilecek. 24 Kasım'da başlayan görevin yaklaşık üç haftalık bir sürede tamamlanacağı belirtilmişti.

    Ayrıca Bkz. "ABD Uzay Kuvvetleri: "Çin, uzayda bizim için bir tehdit""

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    44 yıl sonra bir ilk

    Chang'e 5 görevi toplam dört farklı modülden oluşuyor. Şu anda yörüngede bir arada bulunan bu modüllerden ikisi yakında ayrılıp Ay'ın yüzeyine iniş gerçekleştirecek. Diğer iki modül ise yörüngede kalmaya devam edecek.

    Yüzeye iniş yapan iki modülden birisinin tek amacı örnek toplamak olacak. Bu modülün yüzeyin iki metre altından yaklaşık 2 kilogram ağırlığında toprak ve taş toplaması bekleniyor. Daha sonra ise topladığı bu örnek maddeleri, yüzeye iniş yapan diğer modüle yerleştireçek. Bu ikinci aracın da örnek maddelerle birlikte yüzeyden kendini tekrar yörüngeye fırlatması ve yörüngedeki diğer iki modüle kenetlenmesi planlanıyor. Sonrasında ise geriye kalan tek şey artık Dünya'ya geri dönmek olacak.

    Chang'e 5 misyonunun toplamda 23 gün gibi kısa bir sürede tamamlanması hedefleniyor. Çinli araştırmacıların ifadelerine göre Chang'e 5, toplanan Ay parçalarıyla birlikte 16-17 Aralık gibi Dünya'ya iniş yapmış olacak.

    Çin, Ay'ın yörüngesine yerleşti: Tarihi iniş öncesinde son hazırlıklar

    Örnek toplamakla görevli olan iniş modülünün hareket kabiliyeti bulunmuyor. Bu araç kameralar, yüzey altını görebilen radarlar ve spektrometrelerle donatılmış. Ancak elbette aracın asıl görevi taş ve toprak toplamak olacak. Çinli araştırmacılar, modülün güneş enerjisiyle çalışması nedeniyle görevini tamamlamak için sadece iki haftalık bir süresi olduğunu belirtti. Ay'da bir gün (veya bir gece) 14 gün sürüyor, dolayısıyla iki hafta sonra tekrar gece olacağı için bu süre limiti var.

    Chang'e 5'in başarılı geri dönüşü uzay araştırmaları için tarihi bir an olarak değerlendirilebilir. Sovyetler Birliği'nin 1976 yılındaki Luna 24 görevinden bu yana benzer bir başarıya imza atan bir ülke olmamıştı. Yani tam 44 yıl sonra nihayet Dünya'da yeni Ay taşları görmüş olacağız.



    https://www.space.com/china-chang-e-5-moon-sample-return-lunar-orbit Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

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    18 saat önce
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    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    23 saat önce
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    1 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    1 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    1 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    1 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    1 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    1 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    1 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    1 gün önce
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    yarasa yiyor bunlar ! :)
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    TIGERSHARK 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hey gidi sovyetler birliği hey ''Sovyetler Birliği'nin 1976 yılındaki Luna 24 görevinden bu yana benzer bir başarıya imza atan bir ülke olmamıştı.''
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    EFSANEBRAD (ÇAĞDAŞ *****) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oraya da virüs yayacaklar. 🤬
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    Serlilo (Servet ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aliexpress'ten noel hediyesi ay taşı satışları başlar yakında.
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