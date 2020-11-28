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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD Uzay Kuvvetleri: "Çin, uzayda bizim için bir tehdit"

    ABD Uzay Kuvvetleri Generali John Raymond, uzayda önemli bir güç haline gelmeye başlayan Çin'i bir tehdit olarak gördüklerini söyledi. Raymond'ın yorumu zamanlamasıyla dikkat çekti.
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    ABD Uzay Kuvvetleri:
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    ABD ve Çin arasındaki politik ve ekonomik gerilimler yavaş yavaş uzaya da çıkıyor gibi. Uzayda son yıllarda inanılmaz atılımlar yapan Çin, artık ABD Uzay Kuvvetleri tarafından bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Uzay Kuvvetleri Generali John Raymond, ABD'nin uzaydaki Çin ve Rusya tehditine karşı müttefikleriyle bağlarını güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

    Raymond'ın sözlerinin zamanlaması da dikkat çekti. Bu haftanın başlarında Çin, Chang'e 5 isimli yeni Ay görevine start vermişti. Chang'e 5 misyonunda Çin'in uzayda tam 44 yıldır yapılamayanı yapıp Ay'dan taş ve toprak toplaması ve bu örnekleri Dünya'ya getirmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Ay'ın uzak yüzüne iniş yaparak tarihi bir ilke imza atan Çin, şimdi de Ay'dan Dünya'ya örnek getirerek yine çok büyük bir işe imza atacak.

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    Ayrıca Bkz. "Çin, uzayda 44 yıldır yapılamayanı yapıyor: Ay'dan taşlar getirilecek"

    Çin, uzay planlarına diğer ülkeleri de davet ediyor 

    Çin uzayda önümüzdeki 10 yıllık süreçte çok önemli planlara sahip. Chang'e 5 görevinin ardından bazı açıklamalar yapan Çin uzay lideri Xu Hongliang, hem Ay'da hem de Güneş Sistemi'nin diğer bölgelerinde büyük hedeflediklerini söyledi. Xu Hongliang, Chang'e 5'in ardından yeni Chang'e görevlerinin de geleceğini ve 2030 gibi Ay'da uluslararası bir uzay üssü kurmayı hedeflediklerini belirti. Çinli lider bu planlarına diğer ülkeleri de davet etti.

    Çin'in uzayda lider bir ülke haline gelmek istemesi ABD'yi kızdırmaya başlamış gibi görünüyor. ABD bildiğiniz gibi Soğuk Savaş döneminin Uzay Yarışı'ndan bu yana uzayın tartışmasız lideri konumundaydı. Ancak Çin şimdi Ay yüzeyinde ve Dünya yörüngesinde uluslararası uzay üsleri kurup ABD'ye meydan okumayı planlıyor. Uzak Doğu ülkesi kısa vadede ayrıca Mars'tan Dünya'ya örnekler getirme ve Jüpiter'e uzay sondaları gönderme gibi yine yüksek bütçeli planlara da sahip.

    ABD ve Çin arasındaki bu yeni gelişmeler ayrıca "ikinci bir uzay yarışı mı geliyor?" sorusunu da akıllara getiriyor. Uzay araştırmaları tarihinin en büyük gelişmeleri Sovyetler Birliği ve ABD arasındaki Uzay Yarışı döneminde gerçekleşmişti. Bazı uzay hayranları, Çin-ABD arasında çıkabilecek olası yeni bir uzay yarışı için şimdiden heyecanlanmaya başlamış bile.



    https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3111454/us-general-describes-china-threat-space-change-5-lunar-mission Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    1 saat önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1BilimAdamı (Hakan Altay) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    İlk uzay denemesi Sovyetlerin

    Uzayda İlk uydu sovyetlerin

    Uzaya ilk hayvanı gönderenler sovyetler

    Uzaya ilk insanlı görev sovyetlerin

    Uzaya ilk kadın kozmonot gönderende sovyetler

    Aya 10 defa inebilen Nasa Abd...

    Uzay Yarışı Galibi: Abd :))))



    Hala amerikan ve avrupalı astronotları soyuz(rus) roketler taşıyor.
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    BekirHan (Bekir Han) 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    Neye göre kime göre tehdit. Uzaylı kardeşlerin demokrasisini mi tehdit ediyor Çin?
    (Çinlileri de gram sevmem bu arada, lafım ABD' nin her haltı zapturapt alma derdine.)
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tamam Ruslar en önce uzaya çıkan, demekki uzay onların. Konu kapanmıştır.
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    ABD'ye evreni versen doymaz, görünmeyene de sahip çıkarlar at hırsızları.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunlar da uçanı kaçanı tehdit görmeye başladı artık.
    Daha komiği de dünyadan sonra uzayın da sahibi olduklarını zannediyorlar...
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    th9 26 dk. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    kim çıkarsa onundur,ne bekliyosun? :D
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