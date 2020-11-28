ABD Uzay Kuvvetleri: "Çin, uzayda bizim için bir tehdit"

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ABD ve Çin arasındaki politik ve ekonomik gerilimler yavaş yavaş uzaya da çıkıyor gibi. Uzayda son yıllarda inanılmaz atılımlar yapan Çin, artık ABD Uzay Kuvvetleri tarafından bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Uzay Kuvvetleri Generali John Raymond, ABD'nin uzaydaki Çin ve Rusya tehditine karşı müttefikleriyle bağlarını güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Raymond'ın sözlerinin zamanlaması da dikkat çekti. Bu haftanın başlarında Çin, Chang'e 5 isimli yeni Ay görevine start vermişti. Chang'e 5 misyonunda Çin'in uzayda tam 44 yıldır yapılamayanı yapıp Ay'dan taş ve toprak toplaması ve bu örnekleri Dünya'ya getirmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Ay'ın uzak yüzüne iniş yaparak tarihi bir ilke imza atan Çin, şimdi de Ay'dan Dünya'ya örnek getirerek yine çok büyük bir işe imza atacak.

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Ayrıca Bkz. "Çin, uzayda 44 yıldır yapılamayanı yapıyor: Ay'dan taşlar getirilecek"

Çin, uzay planlarına diğer ülkeleri de davet ediyor

Çin uzayda önümüzdeki 10 yıllık süreçte çok önemli planlara sahip. Chang'e 5 görevinin ardından bazı açıklamalar yapan Çin uzay lideri Xu Hongliang, hem Ay'da hem de Güneş Sistemi'nin diğer bölgelerinde büyük hedeflediklerini söyledi. Xu Hongliang, Chang'e 5'in ardından yeni Chang'e görevlerinin de geleceğini ve 2030 gibi Ay'da uluslararası bir uzay üssü kurmayı hedeflediklerini belirti. Çinli lider bu planlarına diğer ülkeleri de davet etti.

Çin'in uzayda lider bir ülke haline gelmek istemesi ABD'yi kızdırmaya başlamış gibi görünüyor. ABD bildiğiniz gibi Soğuk Savaş döneminin Uzay Yarışı'ndan bu yana uzayın tartışmasız lideri konumundaydı. Ancak Çin şimdi Ay yüzeyinde ve Dünya yörüngesinde uluslararası uzay üsleri kurup ABD'ye meydan okumayı planlıyor. Uzak Doğu ülkesi kısa vadede ayrıca Mars'tan Dünya'ya örnekler getirme ve Jüpiter'e uzay sondaları gönderme gibi yine yüksek bütçeli planlara da sahip.

ABD ve Çin arasındaki bu yeni gelişmeler ayrıca "ikinci bir uzay yarışı mı geliyor?" sorusunu da akıllara getiriyor. Uzay araştırmaları tarihinin en büyük gelişmeleri Sovyetler Birliği ve ABD arasındaki Uzay Yarışı döneminde gerçekleşmişti. Bazı uzay hayranları, Çin-ABD arasında çıkabilecek olası yeni bir uzay yarışı için şimdiden heyecanlanmaya başlamış bile.

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3111454/us-general-describes-china-threat-space-change-5-lunar-mission

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