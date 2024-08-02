Bayraktar KALKAN DİHA'nın 41'inci uçuş testi başarıyla tamamlandı

Bayraktar KALKAN DİHA son testinde 2 buçuk saat havada kaldı
Geçtiğimiz hafta Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'nın (DİHA), Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladığı 40'ıncı uçuş testine ait görüntüler Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından paylaşılmıştı.
Baykar'dan gelen bilgilere göre, Bayraktar KALKAN DİHA 41'inci uçuş testinde 2 saat 30 dakika havada kaldı. Test kapsamında menzil mesafesinin 40 kilometre olduğu belirtildi. Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfındaki hava aracı Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) özellikleri:
Temel uçuş performans kriterleri
- 45-50 Knot Seyir Hızı
- 8000 Feet Operasyonel İrtifa
- 3 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- 5 Metre Kanat Açıklığı
- Dikey İniş Kalkışlı
- 70 Knot Maksimum Hız
- 14000 Feet İrtifa Tavanı
- 6 Saat Havada Kalma Süresi
- 75 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı
- 100 Kilometre Haberleşme Menzili
- 1.5 Metre Uzunluk
Gelişmiş Özellikler
- Tam Otomatik Uçuş Sistemi
- Sensör Füzyonu Yardımlı Tam Otonom
- Otonom Kalkış ve İniş Sistemi
- Yarı Otonom Uçuş Modu
- Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi
- Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi
- Yedekli Servo Eyleyiciler
- Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü
- Kızılötesi (IR) Kamera Modülü
- Lazer Mesafe Ölçer
- Lazer İşaretleyici
- Dijital Veri ve Video Link
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.