Bayraktar KALKAN DİHA'nın 41'inci uçuş testi başarıyla tamamlandı

Tam Boyutta Gör Baykar'ın keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfındaki hava aracı olan Bayraktar KALKAN DİHA, 41'inci uçuşunda Orta Menzil Haberleşme Testi'ni başarılı bir şekilde tamamladı.

Bayraktar KALKAN DİHA son testinde 2 buçuk saat havada kaldı

Geçtiğimiz hafta Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'nın (DİHA), Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladığı 40'ıncı uçuş testine ait görüntüler Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından paylaşılmıştı.

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Baykar'dan gelen bilgilere göre, Bayraktar KALKAN DİHA 41'inci uçuş testinde 2 saat 30 dakika havada kaldı. Test kapsamında menzil mesafesinin 40 kilometre olduğu belirtildi. Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfındaki hava aracı Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) özellikleri:

Temel uçuş performans kriterleri

45-50 Knot Seyir Hızı

8000 Feet Operasyonel İrtifa

3 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

5 Metre Kanat Açıklığı

Dikey İniş Kalkışlı

70 Knot Maksimum Hız

14000 Feet İrtifa Tavanı

6 Saat Havada Kalma Süresi

75 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı

100 Kilometre Haberleşme Menzili

1.5 Metre Uzunluk

Gelişmiş Özellikler

Tam Otomatik Uçuş Sistemi

Sensör Füzyonu Yardımlı Tam Otonom

Otonom Kalkış ve İniş Sistemi

Yarı Otonom Uçuş Modu

Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi

Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi

Yedekli Servo Eyleyiciler

Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü

Kızılötesi (IR) Kamera Modülü

Lazer Mesafe Ölçer

Lazer İşaretleyici

Dijital Veri ve Video Link

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