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    Bayraktar KALKAN DİHA'nın 41'inci uçuş testi başarıyla tamamlandı

    Türk savunma sanayisinin temel yapı taşlarından Baykar, Taktik İHA sınıfı hava aracı Bayraktar KALKAN DİHA'nın 41'inci uçuş testini başarıyla tamamladığını duyurdu.
    Bayraktar KALKAN DİHA'nın 41'inci uçuş testi başarıyla tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Baykar'ın keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfındaki hava aracı olan Bayraktar KALKAN DİHA, 41'inci uçuşunda Orta Menzil Haberleşme Testi'ni başarılı bir şekilde tamamladı.

    Bayraktar KALKAN DİHA son testinde 2 buçuk saat havada kaldı

    Geçtiğimiz hafta Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'nın (DİHA), Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladığı 40'ıncı uçuş testine ait görüntüler Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından paylaşılmıştı.

    Baykar'dan gelen bilgilere göre, Bayraktar KALKAN DİHA 41'inci uçuş testinde 2 saat 30 dakika havada kaldı. Test kapsamında menzil mesafesinin 40 kilometre olduğu belirtildi. Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfındaki hava aracı Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) özellikleri:

    Temel uçuş performans kriterleri

    • 45-50 Knot Seyir Hızı
    • 8000 Feet Operasyonel İrtifa
    • 3 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
    • 5 Metre Kanat Açıklığı
    • Dikey İniş Kalkışlı
    • 70 Knot Maksimum Hız
    • 14000 Feet İrtifa Tavanı
    • 6 Saat Havada Kalma Süresi
    • 75 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı
    • 100 Kilometre Haberleşme Menzili
    • 1.5 Metre Uzunluk

    Gelişmiş Özellikler

    • Tam Otomatik Uçuş Sistemi
    • Sensör Füzyonu Yardımlı Tam Otonom
    • Otonom Kalkış ve İniş Sistemi
    • Yarı Otonom Uçuş Modu
    • Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi
    • Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi
    • Yedekli Servo Eyleyiciler
    • Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü
    • Kızılötesi (IR) Kamera Modülü
    • Lazer Mesafe Ölçer
    • Lazer İşaretleyici
    • Dijital Veri ve Video Link

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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