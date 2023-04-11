Çin, ChatGPT gibi yapay zekalar için katı önlemler alıyor: Yapay zeka sosyalist olacak

Tam Boyutta Gör Çin’in internet düzenleyici kurumu Siber Uzay İdaresi (CAC), üretken yapay zeka hizmetlerini yönetmek için taslak önlemleri açıkladı ve firmaların hizmetlerini halka sunmadan önce yetkililere güvenlik değerlendirmeleri sunmalarını istediğini söyledi.

"Sosyalist değerlerle uyumlu olacak"

"Üretken Yapay Zeka Hizmetleri için İdari Tedbirler" olarak adlandırılan yasa tasarısı kapsamından hazırlanan kurallar ile yapay zeka ürünlerinde bir standart getirilmeye çalışılıyor. CAC, Çin'in yapay zeka inovasyonunu ve uygulamalarını desteklediğini ancak güvenli yazılım, araç ve veri kaynaklarının kullanılması gerektiğini söylüyor. Kurum ayrıca üretken yapay zeka tarafından üretilen içeriğin ülkenin temel sosyalist değerleriyle uyumlu olması gerektiğinin altını çiziyor.

ChatGPT çalışanlar için riskli 1 gün önce eklendi

Hazırlanan kurallar ayrıca firmaların üretken yapay zeka ürünlerini eğitmek için kullanılan verilerin meşruiyetinden sorumlu olacağını, algoritmalar ve eğitim verileri tasarlanırken ayrımcılığı önlemek için önlemler almaları gerektiğini belirtiyor. Bununla birlikte üretken yapay zeka araçlarını kullanmak için gerçek kimlik bilgilerinin sunulmasının zorunlu olacağı da söyleniyor.

Bu yıl yürürlüğe girecek

Tam Boyutta Gör Yeni kurallar ayrıca üretken yapay zekaların hükümeti zor duruma düşürecek içerikler oluşturmamasını, terör veya aşırılık yanlısı propagandalarda bulunmamasını, ırkçılık yapmamasını, ekonomik ve sosyal düzeni bozabilecek diğer içerikler içermemesini zorunlu kılıyor.

Tüm bu kurallara uyulmadığı takdirde hizmet sağlayıcıların para cezasına çarptırılacağı, hizmetlerinin askıya alınacağı ve hatta cezai soruşturmalarla karşılaşacağı da belirtiliyor. CAC, üretken yapay zekanın uygunsuz içerik üretmesi halinde geliştirici şirketin üç ay içinde teknolojiyi güncelleyerek bir daha olmamasını sağlaması gerektiğini de söylüyor. Şimdilik bu kurallar bir taslak hükmünde ve 10 Mayıs’a kadar şekillenmesi bekleniyor. Yıl içerisinde de kuralların yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu arada Baidu, SenseTime ve Alibaba gibi Çinli teknoloji devleri ChatGPT benzeri yapay zeka araçları üzerinde çalışıyor.

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Çin, ChatGPT gibi üretken yapay zekalar için katı önlemler alıyor