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    OpenAI, ChatGPT ile ABD karşıtı propaganda yapan Çinli hesapları kapattı

    OpenAI, Latin Amerika'daki ana akım gazetelerde yayınlanan propaganda materyalleri üretmek için kullanıldığını söylediği Çin bağlantılı birkaç kullanıcının hesabını kapattı.

    OpenAI, ABD karşıtlığı için ChatGPT kullananları yasakladı Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en büyük yapay zeka şirketlerinden OpenAI, Çin bağlantılı bazı hesapları yasakladı. Şirket, bu hesapların ChatGPT’yi kullanarak ABD karşıtı propaganda içerikleri ürettiğini ve bu içeriklerin Meksika, Peru ve Ekvador’daki saygın gazetelerde yayımlandığını belirtti.

    ChatGPT destekli dezenformasyon

    Reuters tarafından tespit edilen güncellenmiş bir OpenAI raporuna göre, söz konusu hesaplar, ABD’deki siyasi bölünmeler, uyuşturucu kullanımı ve evsizlik gibi hassas konular üzerine İspanyolca makaleler üretti. İlginç bir şekilde, makalelerin oluşturulma sürecinin Çin ana karasındaki çalışma saatlerine denk geldiği belirlendi. Ayrıca, hesapların Latin Amerika gazetelerinden alınan ödeme makbuzlarını ChatGPT aracılığıyla çevirdiği de tespit edildi, bu da içeriklerin reklam olarak yerleştirilmiş olabileceğini gösteriyor.

    ChatGPT'nin sadece haber makaleleri oluşturmakla kalmayıp, kısa metinler ve yorumlar üretmek için de kullanıldığı iddia ediliyor. Özellikle Çinli muhalif Cai Xia’ya yönelik eleştiriler içeren mesajların, ABD veya Hindistan’dan yazılmış gibi görünen sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaşıldığı tespit edildi.

    OpenAI, ABD karşıtlığı için ChatGPT kullananları yasakladı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, bu olayın Çin’in Latin Amerika’da ilk kez başarılı bir şekilde uzun formlu propaganda içeriklerini ana akım medyada yayımlaması olduğunu vurguladı. Bu tür operasyonların daha önce sosyal medya odaklı olduğuna dikkat çeken şirket, bu yeni yöntemin dezenformasyon kampanyaları açısından farklı bir boyut taşıdığını belirtti.

    Spamouflage operasyonunun bir parçası

    Raporda, bu faaliyetlerin, daha önce Meta tarafından ortaya çıkarılan "Spamouflage" olarak bilinen bir Çin dezenformasyon operasyonuyla benzerlik gösterdiği ifade ediliyor. Spamouflage, 50'den fazla sosyal medya platformunda Çin yanlısı içerikler yaymak için kullanılan büyük çaplı bir etki operasyonu olarak biliniyor. 2023 yılında Meta, bu grubun ABD, Tayvan, İngiltere, Avustralya ve Japonya'da propaganda faaliyetlerinde bulunduğunu tespit etmişti.

    Yapay zeka teknolojilerinin giderek daha güçlü hale gelmesi dezenformasyonla mücadeleyi daha da zorlaştırıyor. OpenAI ve diğer büyük teknoloji şirketleri yapay zekanın kötüye kullanımını önlemek için güvenlik önlemlerini sıkılaştırırken, bu tür olaylar, küresel ölçekte AI tabanlı dezenformasyon operasyonlarının ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor.

    Kaynakça https://cdn.openai.com/threat-intelligence-reports/disrupting-malicious-uses-of-our-models-february-2025-update.pdf https://www.pcmag.com/news/openai-removes-chinese-accounts-which-published-propaganda-in-latin-american
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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 3 gün önce

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