Samsung çalışanları ChatGPT’ye veri sızdırırken yakalandı

Tam Boyutta Gör ChatGPT özelinde yapay zekâ sohbet robotlarına olan aşırı ilgi ister istemez insanların yasak da olsa robotlara bazı sorular sormasına neden oluyor. Kendisine sorulan soruları eğitim amaçlı kullandığı için verilen bilgiler risk içerebiliyor.

Samsung’da veri sızıntısı krizi

Gelen bilgilere göre Samsung LSI yarı iletken bölümünde çalışan 3 mühendis tamamen iyi niyetli olarak ChatGPT botuna bazı bilgiler vermiş. Bir mühendisin hassas veri tabanı kodlarını hatalara karşı ChatGPT botuna arattırdığı belirtiliyor. Diğer mühendis kodları optimize ettirirken üçüncüsü de bir toplantının kayıtlarını vererek dakikalarını belirlemesini istemiş.

Samsung Galaxy Z Tab gerçek olabilir 14 sa. önce eklendi

Olay ortaya çıkınca Samsung inceleme başlatmış ve çalışanların ChatGPT botuna olan erişimini bir Kb veya 1024 metin karakteri ile sınırlamış. Ayrıca bu tür durumlardan korunmak için kendi sohbet robotunu geliştirdiği ifade ediliyor.

OpenAI de kesinlikle hassas verilerin ChatGPT ile paylaşılmamasını istiyor zira yapay zekâ bu verileri kullanarak kendisini eğittiği için ilerleyen dönemlerde başka bir sohbet esnasında ilgisiz bir kullanıcıya sunulabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.