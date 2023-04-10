Samsung çalışanları ChatGPT’ye veri sızdırırken yakalandı

Samsung’da veri sızıntısı krizi
Gelen bilgilere göre Samsung LSI yarı iletken bölümünde çalışan 3 mühendis tamamen iyi niyetli olarak ChatGPT botuna bazı bilgiler vermiş. Bir mühendisin hassas veri tabanı kodlarını hatalara karşı ChatGPT botuna arattırdığı belirtiliyor. Diğer mühendis kodları optimize ettirirken üçüncüsü de bir toplantının kayıtlarını vererek dakikalarını belirlemesini istemiş.
Olay ortaya çıkınca Samsung inceleme başlatmış ve çalışanların ChatGPT botuna olan erişimini bir Kb veya 1024 metin karakteri ile sınırlamış. Ayrıca bu tür durumlardan korunmak için kendi sohbet robotunu geliştirdiği ifade ediliyor.
OpenAI de kesinlikle hassas verilerin ChatGPT ile paylaşılmamasını istiyor zira yapay zekâ bu verileri kullanarak kendisini eğittiği için ilerleyen dönemlerde başka bir sohbet esnasında ilgisiz bir kullanıcıya sunulabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı