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    Anlık Bildirim

    Samsung çalışanları ChatGPT’ye veri sızdırırken yakalandı

    Samsung çalışanlarının bazı konularda ChatGPT sohbet robotuna hassas verileri aktarması şirket içerisinde krize neden oldu. ChatGPT erişimi kısıtlanırken inceleme başlatıldı. 
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    ChatGPT Tam Boyutta Gör
    ChatGPT özelinde yapay zekâ sohbet robotlarına olan aşırı ilgi ister istemez insanların yasak da olsa robotlara bazı sorular sormasına neden oluyor. Kendisine sorulan soruları eğitim amaçlı kullandığı için verilen bilgiler risk içerebiliyor.

    Samsung’da veri sızıntısı krizi

    Gelen bilgilere göre Samsung LSI yarı iletken bölümünde çalışan 3 mühendis tamamen iyi niyetli olarak ChatGPT botuna bazı bilgiler vermiş. Bir mühendisin hassas veri tabanı kodlarını hatalara karşı ChatGPT botuna arattırdığı belirtiliyor. Diğer mühendis kodları optimize ettirirken üçüncüsü de bir toplantının kayıtlarını vererek dakikalarını belirlemesini istemiş.

    Olay ortaya çıkınca Samsung inceleme başlatmış ve çalışanların ChatGPT botuna olan erişimini bir Kb veya 1024 metin karakteri ile sınırlamış. Ayrıca bu tür durumlardan korunmak için kendi sohbet robotunu geliştirdiği ifade ediliyor.

    OpenAI de kesinlikle hassas verilerin ChatGPT ile paylaşılmamasını istiyor zira yapay zekâ bu verileri kullanarak kendisini eğittiği için ilerleyen dönemlerde başka bir sohbet esnasında ilgisiz bir kullanıcıya sunulabilir.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 4 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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