OpenAI’a göre yapay zekayı geliştirmek için “hırsızlık” şart

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Tam Boyutta Gör OpenAI, yapay zeka alanında ABD’nin küresel rekabette geri düşmemesi için telif haklarıyla korunan içeriklere erişiminin kısıtlanmaması gerektiğini savunuyor. Şirket, Beyaz Saray’a sunduğu politika önerisinde, Çin’in (veya şirketin ısrarla vurguladığı şekliyle "Çin Halk Cumhuriyeti"nin) serbest veri erişimi sayesinde yapay zeka yarışında avantaj kazandığını ve ABD’nin sıkı düzenlemeler nedeniyle geri kalabileceğini belirtiyor. Firma, telifli içerikleri Sora ve ChatGPT'ye güç veren modellerinde kullanmak istiyor.

Serbest erişim mi, adil kullanım mı?

Özellikle The New York Times ve diğer medya kuruluşlarının OpenAI’a açtığı davalar göz önüne alındığında, şirketin bu talebi büyük tartışma yaratıyor. OpenAI, yapay zekanın daha iyi ve erişilebilir olması için telifli içeriklere erişimin "adil kullanım" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini öne sürüyor. Ancak yayıncılar ve içerik üreticileri, bu yaklaşımın açık bir ihlal ve ticari çıkarlarına zarar verdiği görüşünde.

OpenAI’ın adil kullanım tanımı ise hukukçular tarafından eleştiriliyor. Geleneksel olarak adil kullanım, haberlerde alıntılar yapmak veya akademik amaçlarla sınırlı kullanım gibi durumlar için geçerli kabul ediliyor. Ancak OpenAI, bu kavramı genişleterek yapay zeka eğitiminde kullanılmasını da yasal bir hak olarak savunuyor.

OpenAI’ın politika önerisi yalnızca ticari bir gerekliliğe değil, ulusal güvenlik argümanına da dayanıyor: “Adil kullanım doktrininin yapay zekaya uygulanması sadece Amerika'nın rekabet gücü meselesi değil, aynı zamanda bir ulusal güvenlik meselesidir.”

“Yapay zeka sona erer”

Şirket, Çin’de geliştirilen yapay zeka modelleri (örneğin DeepSeek) ile ABD’nin rekabet edebilmesi için geniş veri erişiminin sağlanması gerektiğini savunuyor. Şirket politika önerisinde "Çin’in geliştiricileri verilere sınırsız erişime sahip olup Amerikan şirketleri adil kullanım erişiminden yoksun bırakılırsa, yapay zeka yarışı fiilen sona erer" diyor.

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Ancak bu noktada ironik bir durum ortaya çıkıyor: OpenAI, kendi verilerinin izinsiz kullanımına karşı sert tepki gösterirken, diğer içerik üreticilerinin eserlerine erişim konusunda özgürlük talep ediyor. Şirketin, DeepSeek’i veri çalmakla suçlamasına rağmen, Beyaz Saray’a sunduğu belgelerde bu noktaya değinmemesi dikkat çekici. Şu an itibariyle, Trump'ın OpenAI'ın hamlesine inanıp inanmayacağı ise belli değil.

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