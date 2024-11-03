Çin, Concorde'un iki katı hızda uçabilen süpersonik yolcu uçağı geliştiriyor

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Tam Boyutta Gör Çin'de Lingkong Tianxing Technology olarak bilinen Space Transportation şirketi, Concorde'nin iki katı hızda seyahat edebilen ticari yolcu uçağının prototipini test ettiğini duyurdu. Yunxing isimli uçak, şirketin iddiasına göre Mach 4 (4.938 km/s) hızında uçabiliyor.

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre şirket, önümüzdeki ay motorunun bir takip testini yapmayı planlıyor. Ayrıca 2027 yılında ilk uçuşunu yapmak üzere tam boyutlu bir prototipini hazırlamayı planlıyor.

1976 yılında hizmete giren Concorde, süpersonik hızda uçma yeteneğiyle yolcu taşımacılığında devirm yaratmış ve seyahat sürelerini kısaltmıştı. Daha sonra, yüksek maliyeti ve güvenilirlik problemleri nedeniyle üretimden kaldırılsa da, havacılık teknolojisinini şaheserlerin biri olarak nitelendiriliyor.

Concorde, Atlantik Okyanusunu ses hızının iki katı hızla geçen yolcuları taşıyan ilk turbojet motorlu süpersonik yolcu uçağıydı. Rolls-Royce Olympus motorlarını kullanan uçak, saatte maksimum 2.132 km (Mach 2) hıza ulaşabiliyordu.

Pekin - New York iki saate düşecek

Tam Boyutta Gör Çinli firma, Mach 4 hızında uçabilen ticari uçağını piyasa sürerek bu rekoru kırmayı hedefliyor. Uçak bu hızla Pekin'den New York'a yaklaşık iki saatte yolculuk edebilecek.

Space Transportation tarafından tasarlanan yeni uçak prototipinin başka ilginç özellikleri de bulunuyor. Bunlar arasında dikey olarak kalkış ve iniş yapabilme ve yaklaşık 65.600 fit (20.000 metre) yükseklikte uçabilme yeteneği yer alıyor.

Boom’un trijet süpersonik uçağından hız rekoru 3 hf. önce eklendi

Space Transportation, uzay keşfetme maliyetlerini azaltmayı amaçlayan uzay taşıma sistemleri tasarlıyor ve üretiyor. 2018 yılında kurulan şirket, Mayıs 2022'de Tianxing I roketinin Yao-10 uçuş görevini başarıyla tamamladı. Şirketin hipersonik uçak ve roketler alanında tam sistem tasarımı ve araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütüyor.

Şirketin Yunxing süpersonik jetini aerodinamik, termal koruma ve kontrol sistemleri dahil olmak üzere çeşitli parametrelerde test ettiği belirtiliyor. Şirket, kompozit yapıdaki uçağın test uçuşu sırasında aşırı koşullara başarıyla dayandığını söylüyor.

Concorde'un emekli olmasında yıllar sonra süpersonik yolcu taşımacılığı tekrardan popüler olmaya başladı. ABD'li Boom şirketi de, Boom XB-1 isimli süpersonik uçağıyla testler yürütüyor. Gelecekte ses üstü hızda yolcu taşımacılığı tekrardan başlayacak gibi görünüyor.

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Çin, Concorde'un iki katı hızda uçabilen yolcu uçağı geliştiriyor