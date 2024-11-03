Çin, Concorde'un iki katı hızda uçabilen süpersonik yolcu uçağı geliştiriyor

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre şirket, önümüzdeki ay motorunun bir takip testini yapmayı planlıyor. Ayrıca 2027 yılında ilk uçuşunu yapmak üzere tam boyutlu bir prototipini hazırlamayı planlıyor.
1976 yılında hizmete giren Concorde, süpersonik hızda uçma yeteneğiyle yolcu taşımacılığında devirm yaratmış ve seyahat sürelerini kısaltmıştı. Daha sonra, yüksek maliyeti ve güvenilirlik problemleri nedeniyle üretimden kaldırılsa da, havacılık teknolojisinini şaheserlerin biri olarak nitelendiriliyor.
Concorde, Atlantik Okyanusunu ses hızının iki katı hızla geçen yolcuları taşıyan ilk turbojet motorlu süpersonik yolcu uçağıydı. Rolls-Royce Olympus motorlarını kullanan uçak, saatte maksimum 2.132 km (Mach 2) hıza ulaşabiliyordu.
Pekin - New York iki saate düşecek
Space Transportation tarafından tasarlanan yeni uçak prototipinin başka ilginç özellikleri de bulunuyor. Bunlar arasında dikey olarak kalkış ve iniş yapabilme ve yaklaşık 65.600 fit (20.000 metre) yükseklikte uçabilme yeteneği yer alıyor.
Space Transportation, uzay keşfetme maliyetlerini azaltmayı amaçlayan uzay taşıma sistemleri tasarlıyor ve üretiyor. 2018 yılında kurulan şirket, Mayıs 2022'de Tianxing I roketinin Yao-10 uçuş görevini başarıyla tamamladı. Şirketin hipersonik uçak ve roketler alanında tam sistem tasarımı ve araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütüyor.
Şirketin Yunxing süpersonik jetini aerodinamik, termal koruma ve kontrol sistemleri dahil olmak üzere çeşitli parametrelerde test ettiği belirtiliyor. Şirket, kompozit yapıdaki uçağın test uçuşu sırasında aşırı koşullara başarıyla dayandığını söylüyor.
Concorde'un emekli olmasında yıllar sonra süpersonik yolcu taşımacılığı tekrardan popüler olmaya başladı. ABD'li Boom şirketi de, Boom XB-1 isimli süpersonik uçağıyla testler yürütüyor. Gelecekte ses üstü hızda yolcu taşımacılığı tekrardan başlayacak gibi görünüyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/china-firm-tests-supersonic-transport-plane https://www.scmp.com/news/china/science/article/3284206/chinese-plane-designed-travel-twice-fast-concorde-completes-test-flight Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über