Çin, ses hızının 4 katına çıkabilen süpersonik yolcu uçağı motorunu test etti

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Tam Boyutta Gör Çinli uzay taşımacılığı şirketi Lingkong Tianxing Technology (Space Transportation), ticari yolcu uçaklarının neredeyse iki katı irtifada çalışabilen ve Concorde'un iki katı hıza çıkabilen yeni JinDou400 (JinDouyun) isimli ramjet detonasyon motorunu (ramjet detonation engine) başarıyla test etti.

Motor, 65.000 ft'de (19.812 m) Mach 4 (5.000 km/s) hızda uçması hedeflenen Yunxing süpersonik yolcu uçağının kalbini oluşturacak.

Geleneksel ramjet motorları, havayı motora alıp sıkıştırmak için uçağın hızına güvenerek çalışıyor. Bu sıkıştırılmış hava yakıtla karışarak tutuşuyor ve itme kuvveti üretiliyor. Oldukça basit yapıda olan motorda türbin veya kompresör gibi hareketli parçalar yer almıyor.

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Ramjet detonasyon motorunun avantajları

Ancak JinDou400, düzenli ve sabit olarak yanan bir alev yerine patlamalı (detonasyon) yanmayı kullanıyor. Yanma odasında, normal yanmadan çok daha güçlü ve verimli olan kontrollü patlamalar yaratılıyor ve motorun daha az yakıtla daha fazla itme kuvveti üretmesini ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Ancak yalnızca çok daha yüksek hızlarda bu mümkün olabiliyor.

Şİrket, JinDou400 motorunun tam boyutları kamuoyuna açıklanmadı, ancak raporlar motorun yaklaşık 3 m uzunluğunda ve yaklaşık 30 cm çapında olduğunu söylüyor. JinDou400, bu boyuttaki bir motor için oldukça dikkat çekici olan 400 kgf itme gücü üretebiliyor.

Ramjet motorlar, geleneksel turbojetlerde bulunan kompresör ve türbin bileşenleri gibi hareketli parçaları kullanmadığından, daha kompakt, hafif, verimli olmalarının yanında daha düşük maliyetle üretilebiliyor. Dezavantajları ise düşük hızlarda tamamen etkisiz olmaları. Bu nedenle, ses altı uçuşlarda uçağın uçabilmesi için turbojetlerle birlikte kullanılıyorlar.

2027'de tam boy prototiple ilk uçuş hedefleniyor

Çinli SCMP haber sitesi, Yunxing prototip uçağının 26 Ekim 2024'te Mach 4 hızında başarıyla uçtuğu bildirmişti. Space Transportation 2027'de ilk uçuşu için tam boyutlu bir süpersonik yolcu jeti hazırlamayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Yunxing süpersonik uçağı, ABD'nin 1966 yılında ürettiği hibrit turbojet/ramjet-shod motorlu SR-71 Blackbird'üne oldukça benziyor. Blackbird, 85.069 ft (25.929 m) yükseklikte Mach 3.3 (3.529 km/s) hıza ulaşabiliyordu. Stratejik keşif uçağı, 1999 yılında emekli edildi.

Yunxing, JinDouyun ramjet patlama motorlarını kullanarak SR-71'den önemli ölçüde daha hızlı olmayı vadediyor. Yunxing ayrıca dikey iniş kalkış yapabilme yeteneğine de sahip olacak.

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