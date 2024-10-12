Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Boom’un XB-1 trijet süpersonik uçağı testlerde sınırları zorluyor

    Boom’un deneysel uçağı XB-1, son test uçuşunda yeni hız rekoruna ulaştı. Firma, XB-1 uçağını Overture süpersonik uçağının geliştirilmesinin bir parçası olarak test ediyor.
    Boom’un trijet süpersonik uçağından hız rekoru Tam Boyutta Gör
    Süpersonik hava yolculuğunu yeniden canlandırmayı amaçlayan Boom, 7 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirdiği son test uçuşuyla yeni bir başarıya daha imza attı. Mojave Hava ve Uzay Üssü’nden beşinci uçuşunu gerçekleştiren Boom'un XB-1 modeli, hız ve irtifa bakımından bugüne kadarki en başarılı uçuşunu yaptı. Bu başarı, ticari süpersonik uçuşların geleceği için önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

    Boom XB-1 yakında süpersonik olacak

    Boom’un trijet süpersonik uçağından hız rekoru Tam Boyutta Gör
    XB-1, şirketin Overture adını verdiği ticari süpersonik yolcu uçağının temelini oluşturan üçte bir ölçekli bir platform konumunda. Concorde, 1969 yılında Mach 2 (yaklaşık 2,180 km/h) hızında uçarak süpersonik hale gelmişti. Yolcuları New York'tan Londra'ya üç saatten kısa bir sürede uçurabilmesine rağmen (tipik uçaklarda yedi ila sekiz saatlik bir yolculuk), iki önemli sorunu vardı: Yakıt tüketimi ve kara üzerindeki sonik patlamaları. Sonuç olarak, ticari seyahat ve havacılık tarihinin bir simgesi olan Concorde, 2003'te hizmet dışı bırakıldı ve ticari süpersonik seyahat tarihin sayfalarına gömüldü.

    Boom, bu mirası daha çevreci ve modern bir anlayışla yeniden canlandırmak istiyor. Şirketin geliştirdiği Overture, 80 yolcuya kadar taşıma kapasitesine sahip olacak ve Mach 1.7 hıza (yaklaşık 2,200 km/s) ulaşabilecek. Bu uçak, çevre dostu teknolojilerle donatılacak ve yüzde 100 sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullanacak.

    Boom’un trijet süpersonik uçağından hız rekoru Tam Boyutta Gör
    XB-1'in son test uçuşunda, GE J85-15 turbojet motorlarıyla donatılmış olan uçak, 5,425 metre irtifaya ulaştı ve Mach 0.69 (yaklaşık 791 km/s) hızla uçtu. Bu, uçağın bugüne kadarki en yüksek hızı ve irtifası olarak kayıtlara geçti. Test sırasında, mühendislerin uçuş sırasında ortaya çıkabilecek yapısal sorunları tespit etmek için kullanılan FES (flutter excitation system) sistemi başarıyla test edildi. Bu sistem, uçağın gövdesine kasıtlı olarak titreşimler göndererek olası yapısal zayıflıkları belirlemeyi sağlıyor.

    Boom, XB-1’in test uçuşlarında hız ve irtifa kademeli olarak artırılıyor. Beş uçuş daha planlanmış durumda ve bu uçuşların ardından XB-1, ses duvarını aşmaya hazır olacak. 2025 yılında Overture’un üretimine başlanması, 2027'de test uçuşlarının yapılması ve 2029’da ticari kullanıma sunulması hedefleniyor. United Airlines gibi büyük havayolu şirketleri, Overture’a şimdiden ilgi göstermeye başladı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 1 gün önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toppik eczanede satılıyor mu arveles kullananlar tv de usb den video izleme formatı e toggle vites nedir ay yapay mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 20 Pro
    Tecno Spark 20 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron
    Dell Inspiron
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız