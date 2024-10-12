Boom’un XB-1 trijet süpersonik uçağı testlerde sınırları zorluyor

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Tam Boyutta Gör Süpersonik hava yolculuğunu yeniden canlandırmayı amaçlayan Boom, 7 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirdiği son test uçuşuyla yeni bir başarıya daha imza attı. Mojave Hava ve Uzay Üssü’nden beşinci uçuşunu gerçekleştiren Boom'un XB-1 modeli, hız ve irtifa bakımından bugüne kadarki en başarılı uçuşunu yaptı. Bu başarı, ticari süpersonik uçuşların geleceği için önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

Boom XB-1 yakında süpersonik olacak

Tam Boyutta Gör XB-1, şirketin Overture adını verdiği ticari süpersonik yolcu uçağının temelini oluşturan üçte bir ölçekli bir platform konumunda. Concorde, 1969 yılında Mach 2 (yaklaşık 2,180 km/h) hızında uçarak süpersonik hale gelmişti. Yolcuları New York'tan Londra'ya üç saatten kısa bir sürede uçurabilmesine rağmen (tipik uçaklarda yedi ila sekiz saatlik bir yolculuk), iki önemli sorunu vardı: Yakıt tüketimi ve kara üzerindeki sonik patlamaları. Sonuç olarak, ticari seyahat ve havacılık tarihinin bir simgesi olan Concorde, 2003'te hizmet dışı bırakıldı ve ticari süpersonik seyahat tarihin sayfalarına gömüldü.

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Boom, bu mirası daha çevreci ve modern bir anlayışla yeniden canlandırmak istiyor. Şirketin geliştirdiği Overture, 80 yolcuya kadar taşıma kapasitesine sahip olacak ve Mach 1.7 hıza (yaklaşık 2,200 km/s) ulaşabilecek. Bu uçak, çevre dostu teknolojilerle donatılacak ve yüzde 100 sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullanacak.

Tam Boyutta Gör XB-1'in son test uçuşunda, GE J85-15 turbojet motorlarıyla donatılmış olan uçak, 5,425 metre irtifaya ulaştı ve Mach 0.69 (yaklaşık 791 km/s) hızla uçtu. Bu, uçağın bugüne kadarki en yüksek hızı ve irtifası olarak kayıtlara geçti. Test sırasında, mühendislerin uçuş sırasında ortaya çıkabilecek yapısal sorunları tespit etmek için kullanılan FES (flutter excitation system) sistemi başarıyla test edildi. Bu sistem, uçağın gövdesine kasıtlı olarak titreşimler göndererek olası yapısal zayıflıkları belirlemeyi sağlıyor.

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Boom, XB-1’in test uçuşlarında hız ve irtifa kademeli olarak artırılıyor. Beş uçuş daha planlanmış durumda ve bu uçuşların ardından XB-1, ses duvarını aşmaya hazır olacak. 2025 yılında Overture’un üretimine başlanması, 2027'de test uçuşlarının yapılması ve 2029’da ticari kullanıma sunulması hedefleniyor. United Airlines gibi büyük havayolu şirketleri, Overture’a şimdiden ilgi göstermeye başladı.

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