Boom’un XB-1 trijet süpersonik uçağı testlerde sınırları zorluyor

Boom, bu mirası daha çevreci ve modern bir anlayışla yeniden canlandırmak istiyor. Şirketin geliştirdiği Overture, 80 yolcuya kadar taşıma kapasitesine sahip olacak ve Mach 1.7 hıza (yaklaşık 2,200 km/s) ulaşabilecek. Bu uçak, çevre dostu teknolojilerle donatılacak ve yüzde 100 sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullanacak.
Boom, XB-1’in test uçuşlarında hız ve irtifa kademeli olarak artırılıyor. Beş uçuş daha planlanmış durumda ve bu uçuşların ardından XB-1, ses duvarını aşmaya hazır olacak. 2025 yılında Overture’un üretimine başlanması, 2027'de test uçuşlarının yapılması ve 2029’da ticari kullanıma sunulması hedefleniyor. United Airlines gibi büyük havayolu şirketleri, Overture’a şimdiden ilgi göstermeye başladı.
karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...