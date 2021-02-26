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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin'de 4500 dolarlık elektrikli aracın satışları Tesla'yı ikiye katladı

    Wuling Hongguang MINI isimli uygun fiyatlı elektrikli model geçtiğimiz ay 36 bin adet satışla Tesla'nın satışlarını ikiye katladı. Söz konusu araç Çin'de ucuz segmentin en popüler modeli.
    26 Şubat 2021, 15:00 (14 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Çin'de 4500 dolarlık elektrikli aracın satışları Tesla'yı ikiye katladı
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    Çin'deki teşvikler ülkeyi dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarlarından biri haline getirdi. Öyle ki ABD'li üretici Tesla da pastadan pay almak için Şanghay'da yeni bir fabrika inşa ederek burada üretime başladı.

    Tesla'nın Çin'de üretime başlaması satışlara büyük etki etti ve şirket geçtiğimiz yıl ülkedeki elektrikli otomobil satışlarını ikiye katladı. Tesla'nın en uygun fiyatlı otomobili olan Model 3, ülkedeki tüm yerli üretim modelleri geride bırakarak Çin'in en çok satan elektrikli otomobili haline geldi. Fakat Model 3'ün peşini bırakmayan Çinli bir model var: Wuling Hongguang MINI.

    SAIC ve General Motors ortaklığının bir ürünü olan Wuling Hongguang MINI, etkileyici bir tasarıma ve özelliklere sahip olmasa da uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Ucuz segmentte öne çıkan bu küçük araç, geçtiğimiz yıl satışlarda Tesla'ya yaklaşabilen tek elektrikli otomobil oldu. 2021 yılı Ocak ayı verilerine göre de Tesla'yı tam anlamıyla geride bırakmayı başardı.

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    Verilere göre geçtiğimiz ay Çin'de 13 bin adet Model 3 ve 1600 adet Model Y satışı gerçekleşti. Halkın otomobili olarak tabir edilen Wuling Hongguang MINI'nin aynı dönemdeki teslimatları ise 36 bini geçti. Böylelikle Çinli modelin satışları Tesla'yı sollamakla kalmadı, ABD merkezli rakibini ikiye katlamış oldu. Tesla ise şu sıralar Çin'deki güvenlik şikayetleriyle gündemde.

    Çin'de 4500 dolarlık elektrikli aracın satışları Tesla'yı ikiye katladı
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    Wuling Hongguang MINI sadece 2917 mm uzunluğa, 1493 mm genişliğe ve 1621 mm yüksekliğe sahip. Buna rağmen dört kişilik yaşam alanına sahip olan sıfır emisyonlu model 9.3 ve 13.9 kWh batarya seçenekleriyle NEDC'ye göre sırasıyla 120 km ve 170 km menzil sunuyor. Otomobilin maksimum hızı ise 100 km/s.

    Bu küçük Çinli otomobili öne çıktığı nokta ise fiyatı. Zira fiyatlar tercih edilen versiyona göre 28,800 yuan (4456 dolar) ve 38,800 yuan (6000 dolar) arasında değişiyor. Bu da Wuling Hongguang MINI EV'yi ülkenin en ucuz elektrikli araçlarından biri yapıyor.

    Geçtiğimiz haftalarda bu küçük elektrikli aracın Dartz FreZe Nikrob ismiyle Avrupa'da satışa sunulacağı ve başlangıç fiyatının 10 bin euro olacağı açıklanmıştı. Aradaki fiyat farkının nedeni ise Avrupa'da satılacak aracın buradaki güvenlik koşullarına uyum sağlar hale getirilecek olması.



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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

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    farks (volkan bayraktar) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen zeytunk
    Adamlar bizde yaşayalım diye bütün dünyaya virüs yaydı hakkını yeme :D
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    zero fear 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tesla ile bunu karşılaştırmak nedir arkadaş ya oyuncak bu bildiğin. Habere tıklarken bir şey sanmıştım ben de.
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    L LINEBACKER 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu arabayı neden Türkiye ye hiç kimse getirmiyor. Getirseler eşime alırım hemen 1 tane otomatik vites bide miss. Benim arabada bana kalır :D
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    bace3434 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    4500 bırım oluyor,1 dolar 1 tl
    ama bız 7 kat fazla verıyoruz,amac ne,neden cepten 7 kat fazla para cıkıyor
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    F Fokfe (Furkan ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    saçma bir karşılaştırma olmuş
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    mahmut_emmi 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Forumdaki bazı acemilerin, saftirik hayalci BBP başkanı Destici'den hiç bir farkı yok. Siz çin'i küçümsemeye devam edin. Geleceğin amerikası, Çin olacak.
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    E Elektrikliarabasever 1 sa. ( Mesaj Silindi ) mahmut_emmi
    Geleceğin ABD'si fazla iddialı olmuş ekonomik olarak eyvallah güçlü de Soğuk savaşta Sovyetleri yenmiş bir ülke ile başa çıkamaz Çin (ki yönetim ve devlet iç işleri Sovyetlerden katlarca zayıf) Ha tabi rekabet bizim işimize gelir soğuk savaşta uzayda geliştik şimdi ki soğuk savaştada yine bir şeyler gelişir.
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    H hursad (Hürşad Cengiz) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biri armut biri künefe! neyle neyi kıyaslıyosunuz. Tesla otonom ya rakibi?
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    D Dellialli 13 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Lan oğlum çin harbi balon. Bunların yapatıkları elektrikli araçlar, disellerden daha faza kirletiyordur Dünya'yı...
    Yanıtla +1
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    Z zeytunk (kamil zeytun) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    YAŞIYORSUNUZ BU HAYATI ÇİN
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    farks (volkan bayraktar) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) zeytunk
    Adamlar bizde yaşayalım diye bütün dünyaya virüs yaydı hakkını yeme :D
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