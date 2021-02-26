Çin'de 4500 dolarlık elektrikli aracın satışları Tesla'yı ikiye katladı

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Çin'deki teşvikler ülkeyi dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarlarından biri haline getirdi. Öyle ki ABD'li üretici Tesla da pastadan pay almak için Şanghay'da yeni bir fabrika inşa ederek burada üretime başladı.

Tesla'nın Çin'de üretime başlaması satışlara büyük etki etti ve şirket geçtiğimiz yıl ülkedeki elektrikli otomobil satışlarını ikiye katladı. Tesla'nın en uygun fiyatlı otomobili olan Model 3, ülkedeki tüm yerli üretim modelleri geride bırakarak Çin'in en çok satan elektrikli otomobili haline geldi. Fakat Model 3'ün peşini bırakmayan Çinli bir model var: Wuling Hongguang MINI.

SAIC ve General Motors ortaklığının bir ürünü olan Wuling Hongguang MINI, etkileyici bir tasarıma ve özelliklere sahip olmasa da uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Ucuz segmentte öne çıkan bu küçük araç, geçtiğimiz yıl satışlarda Tesla'ya yaklaşabilen tek elektrikli otomobil oldu. 2021 yılı Ocak ayı verilerine göre de Tesla'yı tam anlamıyla geride bırakmayı başardı.

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Verilere göre geçtiğimiz ay Çin'de 13 bin adet Model 3 ve 1600 adet Model Y satışı gerçekleşti. Halkın otomobili olarak tabir edilen Wuling Hongguang MINI'nin aynı dönemdeki teslimatları ise 36 bini geçti. Böylelikle Çinli modelin satışları Tesla'yı sollamakla kalmadı, ABD merkezli rakibini ikiye katlamış oldu. Tesla ise şu sıralar Çin'deki güvenlik şikayetleriyle gündemde.

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Wuling Hongguang MINI sadece 2917 mm uzunluğa, 1493 mm genişliğe ve 1621 mm yüksekliğe sahip. Buna rağmen dört kişilik yaşam alanına sahip olan sıfır emisyonlu model 9.3 ve 13.9 kWh batarya seçenekleriyle NEDC'ye göre sırasıyla 120 km ve 170 km menzil sunuyor. Otomobilin maksimum hızı ise 100 km/s.

Bu küçük Çinli otomobili öne çıktığı nokta ise fiyatı. Zira fiyatlar tercih edilen versiyona göre 28,800 yuan (4456 dolar) ve 38,800 yuan (6000 dolar) arasında değişiyor. Bu da Wuling Hongguang MINI EV'yi ülkenin en ucuz elektrikli araçlarından biri yapıyor.

Geçtiğimiz haftalarda bu küçük elektrikli aracın Dartz FreZe Nikrob ismiyle Avrupa'da satışa sunulacağı ve başlangıç fiyatının 10 bin euro olacağı açıklanmıştı. Aradaki fiyat farkının nedeni ise Avrupa'da satılacak aracın buradaki güvenlik koşullarına uyum sağlar hale getirilecek olması.

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