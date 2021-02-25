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    Peugeot yeni logosunu tanıttı! İşte yeni logoyla gelecek ilk model

    Fransız otomotiv devi Peugeot uzun süredir sinyallerini verdiği adımı sonunda attı ve marka kimliğini yeniledi. Bugün yapılan açıklamada yeni Peugeot logosu da tanıtıldı. İşte detaylar:
    25 Şubat 2021, 18:04 (1 gün)
    19,4b
    4
    97
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    35

    Peugeot yeni logosunu tanıttı! İşte yeni logoyla gelecek ilk model
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    Stellantis isimli yeni otomotiv şirketinin doğuşuyla birlikte kendisini sektörde daha yukarıya konumlandırmaya hazırlanan Peugeot, buna yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Yeni Peugeot logosu da bu adımlardan biri.

    Gerek dijital gerek fiziksel ortamda şirketin marka kimliğini yeniden belirleyecek olan yeni Peugeot logosu, şirketin tarihi boyunca taşıdığı 11'inci logo olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça minimalist ve zarif bir tasarıma sahip logoda ünlü 'Peugeot aslanı' çok daha etkileyici bir biçimde tezahür edilmiş. Onun üzerinde de oldukça sade bir yazı tipinin kullanıldığı 'Peugeot' yazısı bulunuyor.

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    Yeni Peugeot logosunda günümüz trendlerinden biri olan 'flat design' isimli tasarımdan vazgeçilmemiş. Zira son dönemde marka kimliğini ve logosunu yenileyen diğer otomotiv üreticilerinin de bu adımı attığını görmüştük. Düz tasarım olarak da adlandırabileceğimiz bu logo tasarımında gölge ve kabartma efektlerinden ziyade sadelik ön planda tutuluyor.

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    Peugeot'nun yeni logosuyla birlikte değişim başladı bile. Zira Fransız markaya ilişkin her yerde artık bu logoyu görebiliriz. Resmi web sitesi, sosyal medya kanalları, showroom'lar ve pazarlama materyallerinde artık bu yeni logoyu göreceğiz. Peki bu logoyu yeni Peugeot modellerinin üzerinde de görebilecek miyiz? Tabii ki evet. Öte yandan, bu logonun bir benzerini 2019'da e-Legend konsepti üzerinde görmüştük.

    Peugeot'nun yeni logosunu üzerinde taşıyacak ilk model yeni nesil Peugeot 308 olacak. Şimdiye dek kamuflajlı bir şekilde test edilirken görüntülenen kompakt modelin 18 Mart 2021'de örtüsü kaldırılacak. Böylelikle yeni logonun bir otomobil üzerinde nasıl göründüğünü görmek için uzun süre beklemek zorunda kalmayacağız. 



    https://int-media.peugeot.com/en/25-february-2021-peugeot-lion-roars-louder#prettyPhoto Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Hemican 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Porsche a nasil benzettiniz anlamadim ama
    1960 Peugeot logosu:


    Adamlar 60 yil onceki logoyu modernize etmisler. Eskiden gelen bir logo yani.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Porsche a nasil benzettiniz anlamadim ama 1960 Peugeot logosu: Adamlar 60 yil onceki logoyu modernize etmisler. Eskiden gelen bir logo yani.
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    1 Yanıt Yanıtla +118
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    Mendieta58 (Gksn Dmr) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Gayet güzel olmuş
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    Bloodin 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bakıyorum da PSA grubunu çekemeyenler çok :) Herkesin aklına Porsche gelmiş, benim aklıma Lamborghini logosu geldi. Ayrıca yukarda bir arkadaş belirtmiş bu eskiden kullandıkları bir logonun modernize edilmiş hali. Bence güzel de olmuş. Citroen de o çavuş pırpırını yenilemeli :) PSA grubu son yıllarda araç dizaynı ve kalitesini çok yukarıya çekmiş durumda. 3008 ile başlayan yeni görünüm Peugeot'yu çok yukarılara taşıdı. Citroen de her zamanki gibi işlevselliğe daha çok önem veriyor. C5 Aircross işlevsellik bakımından sınıfının en güzel araçlarından biri. Şeklini de ben beğeniyorum ama sevmeyeni de var saygı duyarım. Sanki Opel'e biraz üvey evlat muamelesi ediyor gibi. 2019 Corsa'ya bindim geçen, oyuncak gibi, 2008'deki Corsa D çok daha oturaklı bir araçtı...
    Bakıyorum da PSA grubunu çekemeyenler çok :) Herkesin aklına Porsche gelmiş, benim aklıma Lamborghini logosu geldi. Ayrıca yukarda bir arkadaş belirtmiş bu eski...
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    2 Yanıt Yanıtla +27
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    Yorumlar (81) Yorum Yaz Forumda Gör
    Katalikitci (Katalikitci ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geriye gitmiş, kötü olmuş.
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    igetsky 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cop + cop
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    BF.Skinner 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Porschenin logosunu arattım ve ikisini bir dakika boyunca karşılaştırdım. Hala anlam veremedim nasıl Porsche'nin çakması? Alakası bile yok. Logo da eski logosuna göre gayet güzel. Çağın gerisinde kalmıştı eski logosu.
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    erkanrap (erkan arslan) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tam apacilerin abarth işleri gibi olmuş
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    G gorush 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Porşeut
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    cseyfe 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    porscheye benzetenler bi goz doktoruna mi gitse??
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    Portraitclub 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence 1955 logosu bile olurmuş güzel logo.
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    fbyram (Bayram Emek) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sırtlan sürüsüne yakalanmış aslanın yandan fotoğrafını çekip logo demişler
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    pilotaFerrari 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Peugeot'un logo değişimi harika olmuş bence.



    BMW'nin logo değişimi:





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    F Fe0 (Ferhat Akdeniz) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bende ilk gördüğümde Porsche logosuna benzettim.Biraz daha elit bir logo olmuş.
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    4 etiket daha yeni peugeot 308 Otomobil peugeot yeni logo 2021 Bilim ve Teknoloji
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