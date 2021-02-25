Peugeot yeni logosunu tanıttı! İşte yeni logoyla gelecek ilk model

Tam Boyutta Gör

Stellantis isimli yeni otomotiv şirketinin doğuşuyla birlikte kendisini sektörde daha yukarıya konumlandırmaya hazırlanan Peugeot, buna yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Yeni Peugeot logosu da bu adımlardan biri.

Gerek dijital gerek fiziksel ortamda şirketin marka kimliğini yeniden belirleyecek olan yeni Peugeot logosu, şirketin tarihi boyunca taşıdığı 11'inci logo olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça minimalist ve zarif bir tasarıma sahip logoda ünlü 'Peugeot aslanı' çok daha etkileyici bir biçimde tezahür edilmiş. Onun üzerinde de oldukça sade bir yazı tipinin kullanıldığı 'Peugeot' yazısı bulunuyor.

İlginizi Çekebilir

Yeni 2021 Renault Megane Sedan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Yeni Peugeot logosunda günümüz trendlerinden biri olan 'flat design' isimli tasarımdan vazgeçilmemiş. Zira son dönemde marka kimliğini ve logosunu yenileyen diğer otomotiv üreticilerinin de bu adımı attığını görmüştük. Düz tasarım olarak da adlandırabileceğimiz bu logo tasarımında gölge ve kabartma efektlerinden ziyade sadelik ön planda tutuluyor.

Ayrıca Bkz. "2021 Skoda Fabia'nın teknik detayları açıklandı: Yalnızca benzinli motorlar ve akıllı çözümler"

Peugeot'nun yeni logosuyla birlikte değişim başladı bile. Zira Fransız markaya ilişkin her yerde artık bu logoyu görebiliriz. Resmi web sitesi, sosyal medya kanalları, showroom'lar ve pazarlama materyallerinde artık bu yeni logoyu göreceğiz. Peki bu logoyu yeni Peugeot modellerinin üzerinde de görebilecek miyiz? Tabii ki evet. Öte yandan, bu logonun bir benzerini 2019'da e-Legend konsepti üzerinde görmüştük.

Peugeot'nun yeni logosunu üzerinde taşıyacak ilk model yeni nesil Peugeot 308 olacak. Şimdiye dek kamuflajlı bir şekilde test edilirken görüntülenen kompakt modelin 18 Mart 2021'de örtüsü kaldırılacak. Böylelikle yeni logonun bir otomobil üzerinde nasıl göründüğünü görmek için uzun süre beklemek zorunda kalmayacağız.

https://int-media.peugeot.com/en/25-february-2021-peugeot-lion-roars-louder#prettyPhoto

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.