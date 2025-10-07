Giriş
    Yenilenen Zeekr 001'in gökyüzü temalı iç mekanı paylaşıldı

    Zeekr, 2026 model 001’in iç tasarımını tanıttı. Yenilenen model, “Yıldızlı Gökyüzü Konser Salonu” kabin konsepti, 29 hoparlör ve 900V platformla lüksü teknolojiyle birleştiriyor.

    Çinli premium elektrikli otomobil markası Zeekr, yenilenen Zeekr 001 liftback modelinin iç tasarımını resmi olarak tanıttı. “Starry Sky Concert Hall” (Yıldızlı Gökyüzü Konser Salonu) adını taşıyan kabin konseptiyle dikkat çeken model, özellikle iç mekân ve güç aktarma sisteminde önemli güncellemeler aldı. Aracın resmi lansmanı 11 Ekim’de yapılacak ve teslimatlar aynı gün başlayacak.

    Lüks kabinde teknoloji ve konfor bir arada

    Yenilenen Zeekr 001'in gökyüzü temalı iç mekanı paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni Zeekr 001’in kokpitinde 16 inçlik 3.5K çözünürlüklü ve 30 derece dönebilen merkezi ekran, 13 inç dijital gösterge paneli, 8 inç arka kontrol ekranı ve 39.3 inç artırılmış gerçeklik destekli head-up display bulunuyor. Toplam 29 hoparlörlü ses sistemi, modelin adını taşıyan “konser salonu” deneyimini vurguluyor.

    İç mekânda geniş alanlar Nappa deriyle, orta konsol ise süet kaplamayla donatılmış. Arka koltuklar 125 derece yatma açısı ve 350 mm uzayabilen ayak desteğiyle üst sınıf konfor sunuyor. Ön koltuklarda 20 masaj noktası, arka koltuklarda ise 12 masaj noktası mevcut.

    Dijital yıldız tavan ve kişiselleştirme seçenekleri

    Yenilenen Zeekr 001'in gökyüzü temalı iç mekanı paylaşıldı Tam Boyutta Gör

    Zeekr 001’in panoramik cam tavanı, arka ekran üzerinden kontrol edilebiliyor ve farklı takımyıldızı desenleri gösterebiliyor. Tavanın içine yerleştirilen 500 adet mikro aydınlatma birimi, cam kalınlığını yalnızca 1 mm artırıyor.

    Dış tasarımda ise genel hatlar korunmuş. Kullanıcılar, gövde rengiyle uyumlu jant, logo, spoyler, ayna, tampon ve fren kaliperi seçenekleriyle otomobili kişiselleştirebiliyor.

    900V platform ve yüksek performanslı seçenekler

    Yenilenen Zeekr 001'in gökyüzü temalı iç mekanı paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni Zeekr 001 serisinin tamamı artık 900V elektrik mimarisi üzerine inşa ediliyor.

    Tek motorlu (RWD) versiyonda:

    • 370 kW (489 hp) motor
    • 103 kWsa CATL Qilin batarya
    • 810 km CLTC menzil
    • 6C hızlı şarj (10 dakikada %10’dan %80’e)
    • 0–100 km/s hızlanma: 4.98 saniye

    Çift motorlu (AWD) versiyonda ise:

    • Ek 310 kW (416 hp) ön motor
    • Toplam 680 kW (912 hp) güç
    • 95 kWsa Golden Brick veya 103 kWsa CATL Qilin batarya
    • 710–762 km CLTC menzil
    • 12C hızlı şarj (7 dakikada %10–%80 dolum)
    • 0–100 km/s hızlanma: 2.83 saniye
    • Maksimum hız: 280 km/s
