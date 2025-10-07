Yenilenen Zeekr 001'in gökyüzü temalı iç mekanı paylaşıldı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Çinli premium elektrikli otomobil markası Zeekr, yenilenen Zeekr 001 liftback modelinin iç tasarımını resmi olarak tanıttı. “Starry Sky Concert Hall” (Yıldızlı Gökyüzü Konser Salonu) adını taşıyan kabin konseptiyle dikkat çeken model, özellikle iç mekân ve güç aktarma sisteminde önemli güncellemeler aldı. Aracın resmi lansmanı 11 Ekim’de yapılacak ve teslimatlar aynı gün başlayacak.

Lüks kabinde teknoloji ve konfor bir arada

Tam Boyutta Gör Yeni Zeekr 001’in kokpitinde 16 inçlik 3.5K çözünürlüklü ve 30 derece dönebilen merkezi ekran, 13 inç dijital gösterge paneli, 8 inç arka kontrol ekranı ve 39.3 inç artırılmış gerçeklik destekli head-up display bulunuyor. Toplam 29 hoparlörlü ses sistemi, modelin adını taşıyan “konser salonu” deneyimini vurguluyor.

İç mekânda geniş alanlar Nappa deriyle, orta konsol ise süet kaplamayla donatılmış. Arka koltuklar 125 derece yatma açısı ve 350 mm uzayabilen ayak desteğiyle üst sınıf konfor sunuyor. Ön koltuklarda 20 masaj noktası, arka koltuklarda ise 12 masaj noktası mevcut.

Dijital yıldız tavan ve kişiselleştirme seçenekleri

Tam Boyutta Gör

Zeekr 001’in panoramik cam tavanı, arka ekran üzerinden kontrol edilebiliyor ve farklı takımyıldızı desenleri gösterebiliyor. Tavanın içine yerleştirilen 500 adet mikro aydınlatma birimi, cam kalınlığını yalnızca 1 mm artırıyor.

Dış tasarımda ise genel hatlar korunmuş. Kullanıcılar, gövde rengiyle uyumlu jant, logo, spoyler, ayna, tampon ve fren kaliperi seçenekleriyle otomobili kişiselleştirebiliyor.

900V platform ve yüksek performanslı seçenekler

Tam Boyutta Gör Yeni Zeekr 001 serisinin tamamı artık 900V elektrik mimarisi üzerine inşa ediliyor.

Tek motorlu (RWD) versiyonda:

370 kW (489 hp) motor

103 kWsa CATL Qilin batarya

810 km CLTC menzil

6C hızlı şarj (10 dakikada %10’dan %80’e)

0–100 km/s hızlanma: 4.98 saniye

Çift motorlu (AWD) versiyonda ise:

Ek 310 kW (416 hp) ön motor

Toplam 680 kW (912 hp) güç

95 kWsa Golden Brick veya 103 kWsa CATL Qilin batarya

710–762 km CLTC menzil

12C hızlı şarj (7 dakikada %10–%80 dolum)

0–100 km/s hızlanma: 2.83 saniye

Maksimum hız: 280 km/s

