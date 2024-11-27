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    BYD fiyat rekabetini kızıştırmakta kararlı: Tedarikçilerinden indirim talep etti

    Sızdırılan bir e-postaya göre BYD, tedarikçilerinden önümüzdeki yıl için fiyat düşürmelerini istiyor. Büyük rekabetin yaşandığı Çin pazarında fiyat savaşı daha da kızışacak gibi görünüyor.
    BYD fiyat rekabetini kızıştıracak: Tedarikçilerden indirim istedi Tam Boyutta Gör
    BYD'nin sızdırılan bir e-postasına göre Çinli üretici tedarikçilerinden önümüzdeki yıl için fiyat düşürmelerini istiyor. Bu, büyük rekabetin yaşandığı Çin pazarında fiyat savaşının daha da kızışacağını gösteriyor.

    Çinli haber sitesi thepaper.cn'nin sızdırdığı e-postaya göre BYD, Ocak ayından itibaren ismi açıklanmayan bir tedarikçiden %10 fiyat indirimi yapmasını talep ediyor. BYD'nin halkla ilişkiler ve marka direktörü Li Yunfei, sızıntıya bir Weibo gönderisinde cevap vererek, tedarikçilerle yıllık fiyat müzakerelerinin otomotiv endüstrisinde yaygın bir uygulama olduğunu ve bu taleplerin pazarlık edilebileceğini söyledi.

    BYD, Çin'de elektrikli araç pazarındaki yoğun fiyat savaşının baş aktörlerinden birini oluşturuyor. Özellikle küçük şirketleri zorlayan ve iflasa sürükleyen bu savaş, önümüzdeki yıl da devam edecek gibi görünüyor.

    BYD'nin satışları hızla artıyor

    BYD, yılın ilk dokuz ayında Çin'in otomobil satışları sıralamasında yüzde 15,8'lik pazar payıyla zirveye yerleşirken, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç pazarında üçte birden fazla paya sahip durumda. Şirketin küresel otomobil satış miktarı bu sene 4 milyona ulaşmak üzere. BYD, araçlarının %90'ından fazlasını hala Çin'de satıyor, ancak yüksek gümrük vergilerine rağmen Avrupa ve diğer pazarlara yayılmayı hedefliyor. Şirketin bu yılki ihracat hedefi 450.000 adet olarak belirlendi.

    Türkiye'de de 150 bin araçlık üretim tesisi yatırımı bulunan BYD, geçtiğimiz hafta 4 modelinin Türkiye lansmanını gerçekleştirmiş ve teşvik belgesi sahibi olması nedeniyle %40 gümrük vergisinden muaf olmasına rağmen açıkladığı yüksek fiyatlarla otomobil severlerin tepkisini çekmişti.

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