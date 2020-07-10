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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin'de tamamen sürücüsüz otomobil test etme yetkisine sahip ilk firma WeRide oldu

    Bugüne kadar Çin'de yapılan tüm otonom araç testlerinde gerektiğinde kontrolü ele alacak bir şoför bulundurmak zorunluydu. WeRide ise aldığı yeni izinle araçlarını içinde kimse olmadan test edebilecek
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Çin'de tamamen sürücüsüz otomobil test etme yetkisine sahip ilk firma WeRide oldu
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    Konu elektrikli araçlar olunca sürekli yeni bir girişimle karşılaştığımız Çin’de otonom sürüş teknolojilerine yönelik çalışmalar da tam gaz devam ediyor.

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    Bugün WeRide isimli Çinli otonom araç girişimi tarafından yapılan açıklamada, Çin’de araç içinde hiç insan bulundurmadan test sürüşü yapmak için gerekli izinlerin alındığı belirtildi. Böylece WeRide, halka açık yollarda tamamen sürücüsüz otomobil test etme yetkisine sahip ilk otonom araç firması oldu. Renault, Nissan ve Mitsubishi tarafından desteklenen WeRide, bu hafta itibariyle Guangzhou şehrindeki ilk test sürüşlerine başladı.

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    Çin’de Toyota tarafından desteklenen Pony.ai, Baidu ve Didi Chuxing gibi firmalar da otonom araç testleri yapıyor fakat bu araçlarda acil durumlarda kontrolü ele almak adına bir veya iki tane güvenlik personelinin bulunması gerekiyor. Araç içerisinde personel bulundurma zorunluluğu olmayan WeRide ise gerekli hallerde otomobillerini uzaktan kontrol edecek.

    WeRide’ın test ettiği araçlar standart olarak seviye 4 otonom sürüş teknolojileriyle donatılmış durumda. Bu da aracın trafikteki neredeyse her durumla insan müdahalesi olmadan başa çıkabileceği anlamına geliyor. Şirketin Çin’deki test filosunda 10 tane Lincoln MKZ sedan bulunuyor. WeRide’ın bunun haricinde 40 tane otonom taksi ve 60 test aracından oluşan başka filoları da mevcut.



    https://www.reuters.com/article/us-china-autonomous-weride/chinas-autonomous-vehicle-company-weride-starts-driverless-testing-idUSKBN24B03Q Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    homebird (Bilen BİLİR) 16 sa. (düzenlendi)
    İçinde insan olmayan aracı, şu aşamada trafiğe sokmak iyi cesaret. Ya ellerindeki teknolojiye çok güveniyorlar ya da "Bir şey olursa arkamızda devlet var" diyorlar.
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    esmerbuyucu (E. B.) 16 sa.
    Hayırlı uğurlu olsun darısı Türkiye yollarına
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