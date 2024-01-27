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    Anlık Bildirim

    BYD, Özbekistan'da otomobil üretimine başladı

    Çinli BYD'nin Özbekistan fabrikası üretime başladı. Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev ve BYD başkanı Wang Chuanfu, tesiste üretilen ilk aracın montaj hattından çıkışına tanıklık etti.

    BYD, Özbekistan'da otomobil üretimine başladı Tam Boyutta Gör

    Çinli otomobil üreticisi BYD, Özbekistan'da hibrit otomobil montajına başladı. Cizzak bölgesinde BYD ve UzAuto ortak girişimiyle kurulan tesis, yılda 50.000 araç üretebilecek kapasitede. Song Plus ve Chazor hibrit olmak üzere iki model üretim bandına çıkarıldı.

    Üretimin başlaması vesilesiyle Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, BYD'nin Çin'deki merkezini ziyaret ederek şirketin üst düzey yöneticileriyle bir toplantı yaptı. Toplantı sırasında Mirziyoyev, gelecekte üretim hacminin yılda 300 bin adede çıkarılması gerektiğini ifade etti.

    BYD, Özbekistan'da otomobil üretimine başladı Tam Boyutta Gör

    Mirziyoyev'e Yangwang U8 takdimi

    Özbekistan'daki yeni fabrikaya BYD Özbekistan Fabrikası adı verildi. Tesiste Song Plus DM-i crossover ve Chazor DM-i sedanın yüksek ölçekli montajına başladı. Yerel pazarda bu iki modele ek olarak Çin'den tedarik edilen elektrikli Song Plus ve Han elektrikli liftback de sunuluyor.

    BYD, Özbekistan'da otomobil üretimine başladı Tam Boyutta Gör

    Mirziyoyev ve BYD Başkanı Wang Chuanfu, Özbekistan'daki yeni fabrikanın üretim törenine uzaktan katılarak bu tesisin ilk aracı olan Song Plus DM-i'nin üretimini başlattı. Wang ayrıca BYD tarafından Özbekistan pazarında piyasaya sürülen 10.000'inci yeni enerji aracı (NEV) olan 1.200 beygir gücündeki Yangwang U8'i Mirziyoyev'e takdim etti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 4 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 6 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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