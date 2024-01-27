BYD, Özbekistan'da otomobil üretimine başladı

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Çinli otomobil üreticisi BYD, Özbekistan'da hibrit otomobil montajına başladı. Cizzak bölgesinde BYD ve UzAuto ortak girişimiyle kurulan tesis, yılda 50.000 araç üretebilecek kapasitede. Song Plus ve Chazor hibrit olmak üzere iki model üretim bandına çıkarıldı.

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Üretimin başlaması vesilesiyle Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, BYD'nin Çin'deki merkezini ziyaret ederek şirketin üst düzey yöneticileriyle bir toplantı yaptı. Toplantı sırasında Mirziyoyev, gelecekte üretim hacminin yılda 300 bin adede çıkarılması gerektiğini ifade etti.

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Mirziyoyev'e Yangwang U8 takdimi

Özbekistan'daki yeni fabrikaya BYD Özbekistan Fabrikası adı verildi. Tesiste Song Plus DM-i crossover ve Chazor DM-i sedanın yüksek ölçekli montajına başladı. Yerel pazarda bu iki modele ek olarak Çin'den tedarik edilen elektrikli Song Plus ve Han elektrikli liftback de sunuluyor.

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Mirziyoyev ve BYD Başkanı Wang Chuanfu, Özbekistan'daki yeni fabrikanın üretim törenine uzaktan katılarak bu tesisin ilk aracı olan Song Plus DM-i'nin üretimini başlattı. Wang ayrıca BYD tarafından Özbekistan pazarında piyasaya sürülen 10.000'inci yeni enerji aracı (NEV) olan 1.200 beygir gücündeki Yangwang U8'i Mirziyoyev'e takdim etti.

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