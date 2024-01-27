BYD, Özbekistan'da otomobil üretimine başladı

Çinli otomobil üreticisi BYD, Özbekistan'da hibrit otomobil montajına başladı. Cizzak bölgesinde BYD ve UzAuto ortak girişimiyle kurulan tesis, yılda 50.000 araç üretebilecek kapasitede. Song Plus ve Chazor hibrit olmak üzere iki model üretim bandına çıkarıldı.
Üretimin başlaması vesilesiyle Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, BYD'nin Çin'deki merkezini ziyaret ederek şirketin üst düzey yöneticileriyle bir toplantı yaptı. Toplantı sırasında Mirziyoyev, gelecekte üretim hacminin yılda 300 bin adede çıkarılması gerektiğini ifade etti.
Mirziyoyev'e Yangwang U8 takdimi
Özbekistan'daki yeni fabrikaya BYD Özbekistan Fabrikası adı verildi. Tesiste Song Plus DM-i crossover ve Chazor DM-i sedanın yüksek ölçekli montajına başladı. Yerel pazarda bu iki modele ek olarak Çin'den tedarik edilen elektrikli Song Plus ve Han elektrikli liftback de sunuluyor.
Mirziyoyev ve BYD Başkanı Wang Chuanfu, Özbekistan'daki yeni fabrikanın üretim törenine uzaktan katılarak bu tesisin ilk aracı olan Song Plus DM-i'nin üretimini başlattı. Wang ayrıca BYD tarafından Özbekistan pazarında piyasaya sürülen 10.000'inci yeni enerji aracı (NEV) olan 1.200 beygir gücündeki Yangwang U8'i Mirziyoyev'e takdim etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.