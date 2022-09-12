Çin'deki minik elektrikli araç furyasına bir model daha katılıyor: Geometry M2

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Çin'de minik elektrikli otomobiller oldukça popüler. Bu alanda özellikle Wuling Mini EV modeli adını duyurmuş durumda. Çinli otomotiv devi Geely'nin elektrikli araç markası Geometry de yeni duyurduğu M2 modeliyle bu alandaki rekabeti artırmaya hazırlanıyor.

Geometry M2, görüldüğü üzere iki kapılı küçük bir araç. 3065 mm uzunluğa, 1522 mm genişliğe, 1600 mm yüksekliğe ve 2015 mm aks mesafesine sahip olan aracın kuru ağırlığı 715 kilogram. Bu noktada uzunluk ve genişlik olarak rakibi Wuling Mini EV'den biraz daha büyük olduğunu söylemek mümkün. Yükseklik tarafında ise 21 mm eksiği var.

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Geometry M2'nin teknik özellikleri henüz tam olarak açıklanmadı. 13 inçlik çelik jantlar üzerine oturtulan araç 20 kW veya 30 kW güç üreten motorla tercih edilebilecek. Son hızı 100 km/s olan M2'de lityum demir fosfat batarya kullanılacak ancak bataryanın kapasitesi henüz açıklanmadı. Bu noktada devreye giren söylentiler 28 kWsa kapasite ve 150 km sürüş menzilini işaret ediyor.

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Kutu gibi köşeli bir tasarıma sahip olan Geometry M2'nin ön bölümünde farklı renklerde sunulan bir çerçeve içerisine alınmış yuvarlak farlar dikkat çekiyor. Bunun dışında yan aynalar, sütunlar ve tavanın gövde ile kontrast oluşturacak şekilde siyah boyandığını görmekteyiz. Aracın şarj girişi ön tarafta logonun da yer aldığı kapağın hemen altında bulunuyor.

Farklı bir detay olarak Geometry'nin diğer modellerinin arkasında markanın kendi adı yazarken bu modelde 'Geely' yazısı dikkat çekiyor. Bu da bizlere Çinli üreticinin M2'yi Çin dışındaki pazarlara kendi adıyla getirebileceği ihtimalini hatırlatıyor. İç mekana ilişkin görsel yok ancak neredeyse tavanı kaplayan cam tavan vasıtasıyla aracın dört kişilik olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca sadece konsolun merkezinde bir ekran bulunduğu da bu açıdan görebildiğimiz bir diğer detay.

Geometry M2 bu yılın son çeyreğinde Çin'de piyasaya sürülecek. Tanıtımının kasım ayındaki Guangzhou Otomobil Fuarı'nda yapılması bekleniyor. Aracın fiyatı ve diğer tüm detayları bu tanıtımda belli olacaktır.

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Çin'deki minik elektrikli araçlara yenisi ekleniyor: Geometry M2