Çin'deki virüs salgını Huawei'yi de etkiledi

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Huawei bu yılki geliştirici konferansını, Çin'in Wuhan şehrinde baş gösteren virüs salgını nedeniyle ertelemek zorunda kaldığını açıkladı.

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11-12 Şubat 2020 tarihleri arasında Shenzhen şehrinde yapılması planlanan HDC.Cloud 2020 etkinliği 27-28 Mart 2020 tarihine ertelendi.

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Wuhan karantina altında

İnsanlara yarasa ya da yılanlardan bulaşmış olabileceği belirtilen koronavirüs salgını nedeniyle Wuhan şehri karantina altına alınmış durumda.

Şehirde yaşayan 11 milyon insanın bölgeyi terk etmesi yasaklanırken şu ana kadar 17 kişinin koronavirüs salgını sonucu hayatını kaybettiği bildiriliyor.

https://www.huaweicloud.com/intl/en-us/HDC.Cloud.html

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