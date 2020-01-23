Çin'deki virüs salgını Huawei'yi de etkiledi

Haber Editörü
Huawei bu yılki geliştirici konferansını, Çin'in Wuhan şehrinde baş gösteren virüs salgını nedeniyle ertelemek zorunda kaldığını açıkladı.İlginizi Çekebilir Bill Gates'ten Huawei'ye destek: Tarafsız testler yapılmadan bilemeyiz
Ayrıca Bkz. "Katlanabilir akıllı telefon Motorola Razr 2019, 6 Şubat'ta satışa çıkıyor"
11-12 Şubat 2020 tarihleri arasında Shenzhen şehrinde yapılması planlanan HDC.Cloud 2020 etkinliği 27-28 Mart 2020 tarihine ertelendi.
Wuhan karantina altında
İnsanlara yarasa ya da yılanlardan bulaşmış olabileceği belirtilen koronavirüs salgını nedeniyle Wuhan şehri karantina altına alınmış durumda.
Şehirde yaşayan 11 milyon insanın bölgeyi terk etmesi yasaklanırken şu ana kadar 17 kişinin koronavirüs salgını sonucu hayatını kaybettiği bildiriliyor.
https://www.huaweicloud.com/intl/en-us/HDC.Cloud.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Sebebi malum ticari kaygılar
Ekonomik olarak amerikayla kafa kafaya hatta daha fazla bir ticaret hacmi yakalayan çin üzerindeki yatırımları ve ticaret trafiğini baltalamak için yapılma ihtimalide yüksek. Bana kızacaksınız ama Enerji baronları nasıl koca kıtaları ormanları yok ediyor, ülkeleri işgal edip insanları katlediyorsa
benzer bir amaçla ekonomilerini yok etmek için sağlıksız bir çoğrafya yaratmak çokta zor akla gelen bir taktik olmasa gerek.
"DOMUZUN KANINI"
dahi yiyorlar, siz neyden bahsediyorsunuz.
Bir çeşit işlemden geçirip, kıvam verdiriyorlar, ciğer gibi bir kıvama geliyor, çubuklar ile yiyorlar.
Poponuzdan kural uydurmayin...
49 Kişi Okuyor (6 Üye, 43 Misafir) 4 Masaüstü 45 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
5077 kez okundu.
10 yorum yazıldı.
HABERİN ETİKETLERİ
çin, vuhan ve