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    Çin'deki virüs salgını Huawei'yi de etkiledi

    Çin’in Wuhan şehrinin karantinaya alınmasına neden olan virüs salgını Huawei'nin planlarını da olumsuz etkiledi. Şirket geliştirici konferansını ertelemek zorunda kaldığını duyurdu.
    16 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Çin'deki virüs salgını Huawei'yi de etkiledi
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    Huawei bu yılki geliştirici konferansını, Çin'in Wuhan şehrinde baş gösteren virüs salgını nedeniyle ertelemek zorunda kaldığını açıkladı.

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    11-12 Şubat 2020 tarihleri arasında Shenzhen şehrinde yapılması planlanan HDC.Cloud 2020 etkinliği 27-28 Mart 2020 tarihine ertelendi.

    Çin'deki virüs salgını Huawei'yi de etkiledi
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    Wuhan karantina altında

    İnsanlara yarasa ya da yılanlardan bulaşmış olabileceği belirtilen koronavirüs salgını nedeniyle Wuhan şehri karantina altına alınmış durumda.

    Şehirde yaşayan 11 milyon insanın bölgeyi terk etmesi yasaklanırken şu ana kadar 17 kişinin koronavirüs salgını sonucu hayatını kaybettiği bildiriliyor.



    https://www.huaweicloud.com/intl/en-us/HDC.Cloud.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    koyunsayar 15 sa. en beğenilen
    Bu adamlarda her türlü hastalık çıkar yemedikleri hayvan çeşidi yok
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    Rektifier 1 sa. yeni yorumcu kreat
    Zamanlamasından anlarsın özellikle 2.ticaret anlaşmasına avantajlı oturmak için ve bunu çin yılbaşına girerken yapmaları daha fazla kişi etkilensin diye...
    Yanıtla +1
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    cemil&mustafa 2 sa.
    Adamlar yarasa çorbası içe içe bi buçuk milyar nüfus yapmışlar ama, bundan kimse bahsetmemiş. Bence başka bir bit yeniği var. Dış güçler ve batının oyunu diyenler +1 :)
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    kreat 3 sa.
    Virüsün menşei Amerika çıkar muhtemelen. Ya da İsrail. Yıllardır herşeyi yiyorlar, şimdi mi ortaya çıktı bu virüs?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    SNPUJAZ 3 sa. khytr89
    Böyle bi ihtimal çok dü?ük bence. Zehir enjekte eden Amerika (yada ba?ka bi ülke farketmez) diyorsan böyle bir?ey yapmaları tüm dünyayı ve kendilerini tehlikeye atar.
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    khytr89 5 sa.
    benim komplo teorimde şu şekilde; yarasa-yılan-fare-domuz-köpek-hamamböceği vs zaten yüzyıllardır yedikleri yiyecek. Yarasa-yılan-fare-domuz ithal ettikleri ülkelerden biri hayvanlara zehir enjekte etmiş olabilir.

    Sebebi malum ticari kaygılar
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    okhanokbay 6 sa.
    Dış güçler? Amariga?
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    Chagotta 6 sa.
    Ben bu virüs olayında bira komplo teorilerini düşündüm.
    Ekonomik olarak amerikayla kafa kafaya hatta daha fazla bir ticaret hacmi yakalayan çin üzerindeki yatırımları ve ticaret trafiğini baltalamak için yapılma ihtimalide yüksek. Bana kızacaksınız ama Enerji baronları nasıl koca kıtaları ormanları yok ediyor, ülkeleri işgal edip insanları katlediyorsa
    benzer bir amaçla ekonomilerini yok etmek için sağlıksız bir çoğrafya yaratmak çokta zor akla gelen bir taktik olmasa gerek.
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    V4LKyR 11 sa.
    Yahu bu adamlar

    "DOMUZUN KANINI"

    dahi yiyorlar, siz neyden bahsediyorsunuz.

    Bir çeşit işlemden geçirip, kıvam verdiriyorlar, ciğer gibi bir kıvama geliyor, çubuklar ile yiyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    pspoor 6 sa. V4LKyR
    Bunun neresi kötü ki?

    Poponuzdan kural uydurmayin...
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    V4LKyR 11 sa.
    Adamlar yarasa çorbası içiyor, kanatları ile birlikte komple atıyorlar içine.
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    koyunsayar 15 sa. en beğenilen
    Bu adamlarda her türlü hastalık çıkar yemedikleri hayvan çeşidi yok
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    5077 kez okundu.
    10 yorum yazıldı.

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    9 etiket daha koronavirüs salgın geliştirici konferansı huawei HDC.Cloud 2020 Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Onur Seven MPopüler
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