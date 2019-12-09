Çin’den ABD’ye karşılık geldi: Yabancı bilgisayar ve yazılım kullanımı yasaklanıyor

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, tüm devlet daireleri ve kamu kurumlarında üç yıl içerisinde yabancı yazılım ve bilgisayar ekipmanlarının kullanımdan kaldırılmasına yönelik bir genelge yayınladı.
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Hükümetin aldığı karar HP, Dell ve Microsoft gibi Amerikan şirketlerini risk altına sokuyor. Zira devlet daireleri ve kamu kurumları, artık yerel olarak üretilen bilgisayar ve yazılımları kullanmak zorunda kalacaklar.
Sadece ABD'ye tepki değil
Genelgenin amacı sadece ulusal güvenliği güçlendirmek ve ABD yaptırımlarına "simetrik" bir tepki vermek değil, aynı zamanda Çinli tüketicileri yerli teknoloji ürünlerine geçmeye teşvik etmek olduğu belirtiliyor.
Devlet daireleri ve kamu kurumları söz konusu ürünlerin %30'unu 2020'de, %50'sini 2021'de ve geri kalan %20'sini ise 2022 yılında değiştirecekler. Analistlere göre, 20 ila 30 milyon yabancı ekipmanın yerli ürünlerle değiştirilmesi gerekecek.
https://www.afr.com/world/asia/beijing-orders-state-offices-to-replace-foreign-pcs-and-software-20191209-p53i2f Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bilen arkadaşlar cevaplarsa sevinirim .
Linux sürümlerinin hepsinde dosya türü ,çalıştırılması aynı mıdır ?
Yani mesela Red Hat'te çalışan bir program , Pardus'ta oradan ubuntu'da çalışır mı ?
Teşekkürler.
10 yılı aşkın bir süre önce Çin x86 dan kurtulmak için işlemci yaptı, 64bitlik bir işlemci.
ülke içinde yapılan testlerde intele ve ibm power işlemcilerinden kat be kat güçlü idi.
Ancak ülke dışına hiç birzaman çıkamadı. x86 desteklemiyordu. o işlemci sadece sunucularda kaldı ve devlet kurumlurında kullanıldı.
şu aralar adını sanını hatırlayan bile yok dünya için boş ver çin de satan yok.
olay sadece mir cismin bir parçanın üretilmesinden ibaret değil. lisans, protokol, destek varda var....
Gelelim oyun işine aslında vaz geçtim o konuya hiç girmim.....
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