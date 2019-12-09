Çin’den ABD’ye karşılık geldi: Yabancı bilgisayar ve yazılım kullanımı yasaklanıyor

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Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, tüm devlet daireleri ve kamu kurumlarında üç yıl içerisinde yabancı yazılım ve bilgisayar ekipmanlarının kullanımdan kaldırılmasına yönelik bir genelge yayınladı.

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Hükümetin aldığı karar HP, Dell ve Microsoft gibi Amerikan şirketlerini risk altına sokuyor. Zira devlet daireleri ve kamu kurumları, artık yerel olarak üretilen bilgisayar ve yazılımları kullanmak zorunda kalacaklar.

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Sadece ABD'ye tepki değil

Genelgenin amacı sadece ulusal güvenliği güçlendirmek ve ABD yaptırımlarına "simetrik" bir tepki vermek değil, aynı zamanda Çinli tüketicileri yerli teknoloji ürünlerine geçmeye teşvik etmek olduğu belirtiliyor.

Devlet daireleri ve kamu kurumları söz konusu ürünlerin %30'unu 2020'de, %50'sini 2021'de ve geri kalan %20'sini ise 2022 yılında değiştirecekler. Analistlere göre, 20 ila 30 milyon yabancı ekipmanın yerli ürünlerle değiştirilmesi gerekecek.

https://www.afr.com/world/asia/beijing-orders-state-offices-to-replace-foreign-pcs-and-software-20191209-p53i2f