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    Çin’den ABD’ye karşılık geldi: Yabancı bilgisayar ve yazılım kullanımı yasaklanıyor

    Çin hükümeti devlet dairelerinde yabancı bilgisayar ve yazılım kullanımını yasaklayan bir genelge hazırladı. Yetkililerin bu hamlesi HP, Dell ve Microsoft gibi Amerikan şirketlerine darbe vuracak.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Çin’den ABD’ye karşılık geldi: Yabancı bilgisayar ve yazılım kullanımı yasaklanıyor
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    Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, tüm devlet daireleri ve kamu kurumlarında üç yıl içerisinde yabancı yazılım ve bilgisayar ekipmanlarının kullanımdan kaldırılmasına yönelik bir genelge yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "MediaTek yeni yonga seti sayesinde müşteri patlaması yaşayacak"

    Hükümetin aldığı karar HP, Dell ve Microsoft gibi Amerikan şirketlerini risk altına sokuyor. Zira devlet daireleri ve kamu kurumları, artık yerel olarak üretilen bilgisayar ve yazılımları kullanmak zorunda kalacaklar.

    Çin’den ABD’ye karşılık geldi: Yabancı bilgisayar ve yazılım kullanımı yasaklanıyor
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    Sadece ABD'ye tepki değil

    Genelgenin amacı sadece ulusal güvenliği güçlendirmek ve ABD yaptırımlarına "simetrik" bir tepki vermek değil, aynı zamanda Çinli tüketicileri yerli teknoloji ürünlerine geçmeye teşvik etmek olduğu belirtiliyor.

    Devlet daireleri ve kamu kurumları söz konusu ürünlerin %30'unu 2020'de, %50'sini 2021'de ve geri kalan %20'sini ise 2022 yılında değiştirecekler. Analistlere göre, 20 ila 30 milyon yabancı ekipmanın yerli ürünlerle değiştirilmesi gerekecek.



    https://www.afr.com/world/asia/beijing-orders-state-offices-to-replace-foreign-pcs-and-software-20191209-p53i2f Yorum Yaz
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    dr20mouse 3 gün en beğenilen
    Kamu kurumlarında bizde Amerikan menşeiili ürünleri yasaklamalıyız aslında.
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    Spider_hip 3 gün dr20mouse
    Doğrusu tabi ki öyle de, daktilo devrine geri mi döneceğiz. Bizde ne yazık ki yerli alternatifler yok ki. Yerli işletim sistemi diye de linux modunu mu ne öneriyorlar. Bir ara daha alt yapı olmadan, eğitim olmadan, beyin gücü olmadan sözde yerli yazılım yapacağız herşeyi dediler, bir ton dolandırıcı türedi anında, google, yandex temalarını yerli diye yedirmeye çalışan. Sözde destek teşvik bile almışlar. E tabi alırlar, onun farkını anlayabilecek, denetleyebilecek bir birimimiz bile yok ki. Sen bize cahil insan lazım dersen, her yeri imamhatiple döşersen yazılımın y'sini bile yerli yapamazsın. Web tasarımcıyım diyenlerin %95'i wordpress kurmayı biliyor. Yani bir şey bilmiyor. 0'dan php, asp yazabilen bir elin 5 parmağı kadar. Şimdiden güzel yazılım üzerine adam gibi bas okulları, topla eğitmenleri, gerekirse ithal et. 20 sene sonraya en azından bir ton yazılımcın olur, bu dediklerini de gerçekleştirebilirsin o zaman. Zaten gelecek yazılımda.
    Doğrusu tabi ki öyle de, daktilo devrine geri mi döneceğiz. Bizde ne yazık ki yerli alternatifler yok ki. Yerli işletim sistemi diye de linux modunu mu ne öneri...
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    DH Misafiri 20 sa.
    çalışmaz kardeş
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    sendemail 2 gün
    Bizim memlekette de Pardus var .

    Bilen arkadaşlar cevaplarsa sevinirim .

    Linux sürümlerinin hepsinde dosya türü ,çalıştırılması aynı mıdır ?

    Yani mesela Red Hat'te çalışan bir program , Pardus'ta oradan ubuntu'da çalışır mı ?

    Teşekkürler.
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    ironman68 2 gün sendemail
    Programlar farklı linux sürümlerinde tabiki çalışır eğer o sürümün desteklediği paket sistemine uyarlanmışsa örnek vermek gerekirse ubuntu dep paket sistemini kullanırken pardüs pisi redhat türevleri yum paket sistemnini kullanır pardüsün dep paket sistemini kullanan versiyonuda çıkmıştı pek düzgün çalışmıyordu.
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    IamTheOne76 2 gün
    Hatırlayan bilir.

    10 yılı aşkın bir süre önce Çin x86 dan kurtulmak için işlemci yaptı, 64bitlik bir işlemci.
    ülke içinde yapılan testlerde intele ve ibm power işlemcilerinden kat be kat güçlü idi.
    Ancak ülke dışına hiç birzaman çıkamadı. x86 desteklemiyordu. o işlemci sadece sunucularda kaldı ve devlet kurumlurında kullanıldı.
    şu aralar adını sanını hatırlayan bile yok dünya için boş ver çin de satan yok.
    olay sadece mir cismin bir parçanın üretilmesinden ibaret değil. lisans, protokol, destek varda var....
    Gelelim oyun işine aslında vaz geçtim o konuya hiç girmim.....
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    Amd64x2 2 gün
    Asla abd savunucusu değilim ama çin önce kendine baksın, en... daha doğrusu tek şaibeli linux distrosu deepin, kişi kendinden bildiği için işi, önlem alması da gayet doğal tabi. Sonuç itibari ile al birini vur ötekine aynı ses çıkar, taraf olmaya gerek yok biz kendi başımızın çaresine bakmanın yollarını arayalım.
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    DH Misafiri 2 gün
    İran'ın ve Mollaların canı cehenneme iyi olmuş.
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    WB 2 gün
    Dunya acik pazardan kapali pazara dogru gidiyor tekrar..
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    seamewe5 3 gün
    Lan sanki yazılımları lisanslı kullanıyordu çinlilerde! En fazla intel/amd işlemci ve donanımı almayı keserler.
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    Çaylak_Doktor 3 gün
    Akıllı hareket
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    IceRulez 3 gün
    teknoloji konusunda her ülke yerli davranmalı. yoksa amerika gibi dünya devi oluyorsunuz ister istemez onların işlemcilerine yazılımlarına mecbur kalıyorsunuz. hadi i7 olmasada g4560 rakibi bir işlemcimiz olsa fena mı olurdu ? pardusta exe çalıştırılaabilse wine emulator olmadan ? ne bileyim. neyse moralim bozuk
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    AREryilmaz 2 gün IceRulez
    diğer distrolarda da emulatörsüz exe çalıştırlamıyor ve bu kötü bir şey değil. Seninki dizel araba neden benzinle gitmiyor gibi bir şey.
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    IceRulez 3 gün
    %30 + %50 + %50 fazla olmadımı bro ?
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