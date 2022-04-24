Çin'den bir elektrikli sedan daha çıktı: İşte Neta S, tasarımı ve özellikleri

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Gün geçtikçe büyüyen elektrikli araç pazarında pek çok Çinli markanın sesini duyuyoruz ve yenileri de gelmeye devam ediyor. Bu kez karşımızda Nezha/Neta S adı verilen tamamen elektrikli bir sedan model bulunuyor.

Neta S özellikleriyle neler sunuyor?

Neta, 2018 yılında Hozon Auto tarafından yeni bir elektrikli araç markası olarak kuruldu. Markanın ürün gamı U ve V olarak adlandırılan iki SUV modelden oluşuyor. Kısa süre önce resmi görselleri paylaşılan Neta S de ailenin yeni üyesi olacak. Elektrikli sedan, 2020'de konsept olarak tanıtılmıştı. Bu yıl üretim versiyonunun Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtılması bekleniyordu ancak fuar ertelenince tanıtım dijitale taşındı.

Neta S'in üretim versiyonu konsept ile aynı silüete sahip ve tasarımı Neta'nın daha önceki modellerine göre oldukça şık görünüyor. Yuvarlak hatlara sahip elektrikli sedan uzun bir ön kaputa sahip. Ön bölümde ise aydınlatılmış logo ve bölünmüş far tasarımı göze çarpıyor. Tampon da otomobile sportif bir hava katıyor.

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Gizli kapı kolları kullanılan Neta S'in arka bölümünde de boydan boya uzanan stoplar dikkat çekiyor. Otomobilin tavanı tıpkı bir dört kapılı coupe gibi arkaya doğru epey alçalıyor ancak bu durum panoramik cam tavan özelliği sayesinde hem baş mesafesi hem de hissiyat olarak pek sorun yaratmayacakmış gibi görünüyor.

Neta S, 4800 mm uzunluğa, 2000 mm genişliğe, 1400 mm yüksekliğe ve 2900 mm aks mesafesine sahip. Bu da onu doğrudan Çin'deki BMW i3, Nio ET5, Xpeng X7 ve BYD Seal gibi rakiplerin karşısına getiriyor.

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İç mekanda da oldukça teknolojik bir yaşam alanı bizleri karşılıyor. Sürücünün önünde küçük bir dijital gösterge paneli mevcut. Sürüş ve araç durumuyla ilgili pek çok bilgi ön cama yansıtılıyor. Merkezde portre yerleşime sahip büyük bir multimedya ekranı bulunuyor. Konsolda hiçbir fiziksel tuş bulunmuyor ve tüm kontroller bu ekran üzerinden yapılıyor. Ayrıca sürünün önünde de bir multimedya ekranı yer alıyor. 21 hoparlörlü 1216 W ses sistemi ile ısıtma, havalandırma ve masaj özelliğine sahip koltuklar da özellikler arasında.

Neta S, şirketin 'Shanhai' adını verdiği yeni modüler altyapı üzerine inşa edilen ilk model olacak. Elektrikli sedan, tamamen elektrikli (BEV) ve menzil artırıcı (EREV) olarak iki versiyona sahip. Teknik veriler henüz net olarak açıklanmış değil ancak ilk versiyonun Çin'deki NEDC ölçümlerine göre 710 km, menzil artırıcı modelin de 1100 km menzil sunması bekleniyor.

Şirket ayrıca 12 kWsa/100 km enerji tüketimi hedeflediklerini belirtmiş. Bunun da Huawei iş birliğiyle geliştirilen HozonEPT4.0 batarya yönetim sistemi ve yüzde 92 verimlilik sunan elektrik motorları sayesinde başaracakları ifade edilmiş. Seviye 4 otonom sürüş özelliğine sahip olması hedeflenen Neta S'te 13 kamera, 12 ultrasonik sensör, 5 milimetrik dalga radarı ve 2 Lidar görev yapıyor. Başlangıç için seviye 4 otonom sürüşün büyük bir iddia olduğunu da belirtmek gerek.

Neta S'in fiyatı veya Çin dışına çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Öte yandan, Çinli üreticiler Avrupa pazarına girmeye devam ediyor. Kısa süre önce bir başka elektrikli sedan Xpeng P5'in Avrupa fiyatı ve özellikleri belli olmuştu.

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Çin'den bir elektrikli sedan daha çıktı: Neta S