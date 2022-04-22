Çinli elektrikli sedan Xpeng P5'in Avrupa fiyatı ve özellikleri açıklandı

Tam Boyutta Gör

Çinli elektrikli araç üreticileri Avrupa'da boy göstermeye devam ediyor. Xpeng, tamamen elektrikli sedan modeli P5'in Avrupa fiyatını ve özelliklerini açıkladı. Xpeng P5, ilk etapta Danimarka, Hollanda, Norveç ve İsveç'te satılacak.

Xpeng P5 için fiyatlar Danimarka'da 390.000 DKK (~52.500 euro), Norveç'te 380.000 NOK (~39.500 euro), İsveç'te 550.000 SEK (~53.500 euro) ve Hollanda'da 48.000 euro olarak açıklandı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Tesla Model 3'ün Hollanda'daki başlangıç fiyatı 51.990 euro. Fiyatı Model 3'e göre daha uygun ancak aynı şekilde sunduğu menzil de biraz daha düşük.

Xpeng P5, özellikleriyle neler sunuyor?

Çinli elektrikli sedan, Avrupa pazarı için 66 kWsa batarya paketi ile donatılmış. Bu da WLTP'ye göre tek şarjla 465 kilometre sürüş menzili sağlıyor. CCS2 portu ve 11 kW AC dahili şarj cihazıyla gelen modelde 70 kW'a kadar hızlı şarj desteği de mevcut. Bu da 40 dakikada %10'dan %80 doluma ulaşmasını sağlıyor. Xpeng P5'te ayrıca V2L şarj fonksiyonu da mevcut. Böylece bataryadaki enerji ile elektronik cihazları 230V güç çıkışından şarj etmek mümkün.

Tam Boyutta Gör

Xpeng P5'te yalnızca bir elektrik motoru bulunuyor. 208 beygir güç ve 310 Nm tork üreten motor ön tekerleklere güç veriyor. Çinli üreticinin açıklamasına göre araç, 0-100 km/s hızlanmasını 7.5 saniyede tamamlıyor. P5, 4808 mm uzunluğa, 1840 mm genişliğe, 1520 mm yüksekliğe ve 2768 mm aks mesafesine sahip. Otomobilin bagaj hacmi 450 litre. Ancak elektrikli olmasının getirdiği bir avantaj olarak ön kaputun altında da 70 litrelik depolama alanı mevcut. P5'in hava sürtünme katsayısı da 0.223 Cd.

Tesla modellerine Türkçe dil desteği gönderilmeye başlandı 4 sa. önce eklendi

Avrupa'da satılacak tüm Xpeng P5 modellerinde şirketin XPILOT 2.5 gelişmiş sürücü yardım sistemi standart olarak sunuluyor. Söz konusu sistem, 5 tane yüksek çözünürlüklü milimetrik dalga radarı, 12 tane ultrasonik dalga sensörü, 4 tane sürüş kamerası ve 9 tane yüksek algılama özelliğine sahip kamera ile destekleniyor. Sistem kapsamında adaptif hız sabitleyici, şerit ortalama kontrolü, akıllı park yarcımcısı ve aktif şerit değiştirme gibi pek çok fonksiyon sunuluyor.

Xpeng P5'in tasarımında güçlü LED farlar ve boydan boya uzanan stoplar dikkat çekiyor. 17 inç jantlar standart fakat Deluxe paketiyle 18 inç'e yükseltilebiliyor. Ergonomik koltuklarla donatılan elektrikli sedanda 12.3 inç dijital gösterge paneli, 15.6 inç dikey multimedya ekranı, elektrikli güneşliğe sahip panoramik sunroof, ön ve arka koltuk ısıtma, kablosuz şarj, çift bölgeli klima, lastik basıncı görüntüleme sistemi, gürültü engelleme teknolojisi ve hava temizleme sistemi gibi özellikler mevcut.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çinli elektrikli sedan Xpeng P5'in Avrupa fiyatı belli oldu