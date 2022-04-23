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    Anlık Bildirim

    Akıllı Çağrı özelliği yüzünden bir Tesla aracı 3.5 milyon dolarlık özel jete çarptı

    Tesla'nın aracınıza ulaşamadığınız zamanlarda yanınıza gelmesini sağlayan Akıllı Çağrı özelliği, bir Tesla aracının 3.5 milyon dolarlık özel bir jete çarpmasına sebep oldu.
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    Akıllı Çağrı özelliği yüzünden bir Tesla aracı özel jete çarptı
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    Tesla, 2019 yılında aracın sahibi park yerine dönemediğinde aracın, sahibinin bulunduğu yere gidebilmesi için Akıllı Çağrı özelliğini geliştirmişti. Bu özellik sayesinde size yaklaşık 60 metre mesafedeki Tesla aracınızı, telefonunuzdaki Tesla uygulamasını kullanarak çağırabilirsiniz. Ancak Elon Musk'ın şirketin şimdiye kadarki en viral özelliği olarak nitelendirdiği bu özellik, bir Tesla aracının özel bir jete çarpmasına sebep olmuş olabilir.

    Tesla'nın başı bu sefer Akıllı Çağrı özelliği yüzünden dertte

    Akıllı Çağrı özelliği yüzünden bir Tesla aracı özel jete çarptı
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    Bir Reddit kullanıcının yaptığı paylaşımTesla Model Y aracının 3.5 milyon dolarlık bir özel jete çarptığı anları gösteriyor. Kullanıcı olayın uçak üreticisi Cirrus'un sponsorluğunda Washington'daki Felts Field'da düzenlenen bir etkinlikte gerçekleştiğini söyledi. Paylaşılan videoda ise Akıllı Çağrı özelliğinin aktif olduğu Tesla'nın, sahibinin yanına giderken Cirrus Vision Jet'e yavaşça çarptığı anlar gösteriliyor. Felt Field sözcüsü ise istenen yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 7 saat önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 2 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 2 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 2 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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