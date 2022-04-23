Akıllı Çağrı özelliği yüzünden bir Tesla aracı 3.5 milyon dolarlık özel jete çarptı

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Tesla, 2019 yılında aracın sahibi park yerine dönemediğinde aracın, sahibinin bulunduğu yere gidebilmesi için Akıllı Çağrı özelliğini geliştirmişti. Bu özellik sayesinde size yaklaşık 60 metre mesafedeki Tesla aracınızı, telefonunuzdaki Tesla uygulamasını kullanarak çağırabilirsiniz. Ancak Elon Musk'ın şirketin şimdiye kadarki en viral özelliği olarak nitelendirdiği bu özellik, bir Tesla aracının özel bir jete çarpmasına sebep olmuş olabilir.

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Tesla'nın başı bu sefer Akıllı Çağrı özelliği yüzünden dertte

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Bir Reddit kullanıcının yaptığı paylaşım, Tesla Model Y aracının 3.5 milyon dolarlık bir özel jete çarptığı anları gösteriyor. Kullanıcı olayın uçak üreticisi Cirrus'un sponsorluğunda Washington'daki Felts Field'da düzenlenen bir etkinlikte gerçekleştiğini söyledi. Paylaşılan videoda ise Akıllı Çağrı özelliğinin aktif olduğu Tesla'nın, sahibinin yanına giderken Cirrus Vision Jet'e yavaşça çarptığı anlar gösteriliyor. Felt Field sözcüsü ise istenen yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

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Akıllı Çağrı özelliği yüzünden bir Tesla aracı özel jete çarptı