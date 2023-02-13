Tam Boyutta Gör Çinli markalardan yeni elektrikli modeller gelmeye devam ediyor. Baojun da bu kapsamda küçük boyutlarına rağmen offroad stili bir tasarıma sahip olan yeni modelini görücüye çıkardı. Şimdilik sadece dış tasarımını gördüğümüz Baojun Yep ile ilgili tüm detaylar Nisan ayında Şanghay Otomobil Fuarı'nda belli olacak.

Baojun Yep, özellikleriyle neler sunuyor❓

Baojun Yep ile ilgili geçtiğimiz aylarda bir ipucu görseli (aşağıda) paylaşılmıştı. Söz konusu modelin gövde tasarımı bu konsepte epey benziyor ancak olması gerekenden daha küçük tekerlekler kullanılması bütün büyüyü bozmuş gibi görünüyor. Bunun dışında modern LED aydınlatmaları, yerden yüksekliği, tavan rayları, geniş çamurluk uçları ve arkadaki stepne kapağı tarzı çıkıntısıyla oldukça şık bir şehir otomobili olduğunu söylemek mümkün.

Tam Boyutta Gör Baojun Yep, yukarıda belirttiğimiz gibi kompakt ölçülere sahip bir otomobil. Söz konusu model, 3381 mm uzunluğa, 1685 mm genişliğe ve 1721 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi 2110 mm olarak açıklanan modelin ağırlığı da 1 ton civarında. Bu da onu yakından tanıdığımız Suzuki Jimny'den yaklaşık 22 cm daha kısa bir otomobil yapıyor. Genişlik ve yükseklik ise iki otomobilde de oldukça benzer.

Kompakt model, arka tekerleklere güç veren 50 kW güç ve 140 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip olacak. Bu tek motorlu versiyonun azami hızı 100 km/s olacak. Öte yandan, ilerleyen süreçte iki motora sahip dört tekerlekten çekişli bir versiyonun da planlandığı ifade ediliyor. Otomobildeki lityum demir fosfat bataryanın kapasitesi açıklanmamış fakat CLTC protokolüne göre 303 kilometreye kadar sürüş menzili sağladığı belirtiliyor.

Baojun Yep ile ilgili fiyat dahil diğer bilgileri önümüzdeki aylarda öğreneceğiz.

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Çin'den bir minik elektrikli otomobil daha: Baojun Yep