Çin'den bir minik elektrikli otomobil daha: Baojun Yep

Baojun Yep, özellikleriyle neler sunuyor❓
Baojun Yep ile ilgili geçtiğimiz aylarda bir ipucu görseli (aşağıda) paylaşılmıştı. Söz konusu modelin gövde tasarımı bu konsepte epey benziyor ancak olması gerekenden daha küçük tekerlekler kullanılması bütün büyüyü bozmuş gibi görünüyor. Bunun dışında modern LED aydınlatmaları, yerden yüksekliği, tavan rayları, geniş çamurluk uçları ve arkadaki stepne kapağı tarzı çıkıntısıyla oldukça şık bir şehir otomobili olduğunu söylemek mümkün.
Kompakt model, arka tekerleklere güç veren 50 kW güç ve 140 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip olacak. Bu tek motorlu versiyonun azami hızı 100 km/s olacak. Öte yandan, ilerleyen süreçte iki motora sahip dört tekerlekten çekişli bir versiyonun da planlandığı ifade ediliyor. Otomobildeki lityum demir fosfat bataryanın kapasitesi açıklanmamış fakat CLTC protokolüne göre 303 kilometreye kadar sürüş menzili sağladığı belirtiliyor.
Baojun Yep ile ilgili fiyat dahil diğer bilgileri önümüzdeki aylarda öğreneceğiz.
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah