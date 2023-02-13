Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin'den bir minik elektrikli otomobil daha: Baojun Yep

    Baojun Yep, minik bir şehir otomobilinin ölçüleriyle offroad stili gövde tasarımını bir araya getiriyor. Peki Baojun Yep özellikleriyle neler sunuyor? İşte detaylar:
    Oy Ver
    Çin'den bir minik elektrikli otomobil daha: Baojun Yep Tam Boyutta Gör
    Çinli markalardan yeni elektrikli modeller gelmeye devam ediyor. Baojun da bu kapsamda küçük boyutlarına rağmen offroad stili bir tasarıma sahip olan yeni modelini görücüye çıkardı. Şimdilik sadece dış tasarımını gördüğümüz Baojun Yep ile ilgili tüm detaylar Nisan ayında Şanghay Otomobil Fuarı'nda belli olacak.

    Baojun Yep, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Baojun Yep ile ilgili geçtiğimiz aylarda bir ipucu görseli (aşağıda) paylaşılmıştı. Söz konusu modelin gövde tasarımı bu konsepte epey benziyor ancak olması gerekenden daha küçük tekerlekler kullanılması bütün büyüyü bozmuş gibi görünüyor. Bunun dışında modern LED aydınlatmaları, yerden yüksekliği, tavan rayları, geniş çamurluk uçları ve arkadaki stepne kapağı tarzı çıkıntısıyla oldukça şık bir şehir otomobili olduğunu söylemek mümkün.

    Çin'den bir minik elektrikli otomobil daha: Baojun Yep Tam Boyutta Gör
    Baojun Yep, yukarıda belirttiğimiz gibi kompakt ölçülere sahip bir otomobil. Söz konusu model, 3381 mm uzunluğa, 1685 mm genişliğe ve 1721 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi 2110 mm olarak açıklanan modelin ağırlığı da 1 ton civarında. Bu da onu yakından tanıdığımız Suzuki Jimny'den yaklaşık 22 cm daha kısa bir otomobil yapıyor. Genişlik ve yükseklik ise iki otomobilde de oldukça benzer.

    Kompakt model, arka tekerleklere güç veren 50 kW güç ve 140 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip olacak. Bu tek motorlu versiyonun azami hızı 100 km/s olacak. Öte yandan, ilerleyen süreçte iki motora sahip dört tekerlekten çekişli bir versiyonun da planlandığı ifade ediliyor. Otomobildeki lityum demir fosfat bataryanın kapasitesi açıklanmamış fakat CLTC protokolüne göre 303 kilometreye kadar sürüş menzili sağladığı belirtiliyor.

    Baojun Yep ile ilgili fiyat dahil diğer bilgileri önümüzdeki aylarda öğreneceğiz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 19 saat önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 2 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 2 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

    Profil resmi
    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    birden fazla elektrik aboneliği olurmu kamil koç mola yerleri burn enerji içeceği alkol var mı plastik kahve makinesi zararlı mi millenicom abonelik iptali

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad 3
    Lenovo Ideapad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız