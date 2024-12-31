Çinli Baojun, yeni sedan modelinin resmi görsellerini paylaştı

Baojun Xiangjing; 5005 mm uzunluğa ve 2900 mm aks mesafesine sahip. Karşılaştırma yapmak gerekirse, BYD'nin Han modelinden 10 mm daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. Otomobil aerodinamik bir tasarıma sahip. Ön tasarım versiyona göre (elektrikli veya PHEV) farklılık gösterse de genel görünüm aynı.
Otomobile yandan baktığımızda çift renkli aerodinamik jantlar, gizli kapı kolları, çerçeveler ve marşpiyellerde kullanılan krom detaylar ile liftback stili bir silüet bizleri karşılıyor. Arka kısımda ise boydan boya uzanan LED stoplar ve difüzör yer alıyor. Bu alanda iki versiyonu ayırt etmemizi sağlayan en önemli detay ise egzoz çıkışları.
PHEV versiyonda ise 141 hp güç üreten 1.5 litre benzinli motor, bir elektrik motoru ve yine lityum demir fosfat bataryadan oluşan bir kombinasyon mevcut. Son hızı 190 km/s olan PHEV versiyonun saf elektrikli sürüş menzili de CLTC'ye göre 101 km.