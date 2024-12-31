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    Çinli Baojun, yeni sedan modelinin resmi görsellerini paylaştı

    5 metreyi aşan gövde uzunluğuyla markanın en büyük modellerinden biri olmaya hazırlanan Baojun Xiangjing, %100 elektrikli veya şarj edilebilir hibrit olarak tercih edilebilecek.
    Çinli Baojun, yeni sedan modelinin resmi görsellerini paylaştı Tam Boyutta Gör
    SAIC-GM-Wuling ortaklığında kurulan Baojun markası, yeni sedan modeli Xiangjing'i tanıttı. Markanın "ilk akıllı amiral gemisi sedan modeli" olarak nitelendirilen otomobil %100 elektrikli ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonlarla satışa sunulacak.

    Baojun Xiangjing; 5005 mm uzunluğa ve 2900 mm aks mesafesine sahip. Karşılaştırma yapmak gerekirse, BYD'nin Han modelinden 10 mm daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. Otomobil aerodinamik bir tasarıma sahip. Ön tasarım versiyona göre (elektrikli veya PHEV) farklılık gösterse de genel görünüm aynı.

    Çinli Baojun, yeni sedan modelinin resmi görsellerini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Öndeki LED aydınlatmalar, gözyaşı damlası gibi aşağı uzanan hava girişleriyle dikkat çekici bir bütünlük oluşturuyor. Elektrikli versiyon, tamamen kapalı şekilde tasarlanan çıkıntılı bir burun tasarımına sahip. PHEV versiyonda ise ince bir panjur ve farları birleştiren LED ışık imzası dikkat çekiyor.

    Otomobile yandan baktığımızda çift renkli aerodinamik jantlar, gizli kapı kolları, çerçeveler ve marşpiyellerde kullanılan krom detaylar ile liftback stili bir silüet bizleri karşılıyor. Arka kısımda ise boydan boya uzanan LED stoplar ve difüzör yer alıyor. Bu alanda iki versiyonu ayırt etmemizi sağlayan en önemli detay ise egzoz çıkışları.

    Çinli Baojun, yeni sedan modelinin resmi görsellerini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Xiangjing'in elektrikli versiyonunda 186 kW (249 hp) güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Son hızı 170 km/s olarak açıklanan modelde lityum demir fosfat batarya kullanılmış. Batarya kapasitesi ve menzil gibi değerler henüz belli değil.

    PHEV versiyonda ise 141 hp güç üreten 1.5 litre benzinli motor, bir elektrik motoru ve yine lityum demir fosfat bataryadan oluşan bir kombinasyon mevcut. Son hızı 190 km/s olan PHEV versiyonun saf elektrikli sürüş menzili de CLTC'ye göre 101 km.

    Çinli Baojun, yeni sedan modelinin resmi görsellerini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Baojun, 2010 yılında kuruldu ve 2017 yılında yıllık bir milyon satış rakamına ulaşmayı başardı. Sonrasında ise şirket için tam anlamıyla bir çöküş dönemi başladı. Çinli şirket 2023 yılında sadece 51.600 adet satış yapabildi. Daha çok kompakt araçlar üreten Baojun, yeni Xiangjing modeli gibi genç ailelere hitap eden ana akım modellerle satışlarını toparlamayı umuyor.

     

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