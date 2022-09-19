Çin'den Tesla'ya rakip: XPeng, sürücüsüz araç yazılımını kullanıma sundu

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Otomotiv dünyasında son yıllarda sıkça duyduğumuz iki önemli gelişme var: Elektrikli araçlar ve sürücüsüz (otonom) araç teknolojileri. Elektrikli araçlara artık epey aşinayız çünkü dünya geneline ek olarak ülkemiz özelinde de elektrikli otomobil çeşitliliği artmakta. Sürücüsüz araç teknolojileri ise son kullanıcı için henüz tam olarak hazır hale getirilemediğinden biraz daha geri planda ancak hızla ilerliyor.

Otoyollardaki yarı otonom sürüş fonksiyonları bir yana, şehir içindeki karmaşık durumlarda da görev alabilecek şekilde halka açık olarak test edilen tam otonom sistemler oldukça az. Bu noktada Tesla'nın Full Self-Driving Beta (FSD Beta) programı öne çıkıyor. Gerekli ücreti (15 bin dolar) ödeyen Tesla kullanıcıları FSD Beta yazılımının sunduğu sürücüsüz araç fonksiyonlarından faydalanabiliyor.

İşte bu konuda Tesla'ya Çin'den bir rakip geldi. Çinli XPeng, City Navigation Guided Pilot (City NPG) adını verdiği sürücüsüz araç yazılımını pilot program olarak kullanıma sundu. FSD Beta'nın benzeri olan sistem ilk etapta Guangzhou şehrindeki XPeng P5 isimli elektrikli sedan modellerinde kullanılabilecek. Diğer şehirler daha sonra programa eklenecek. P5'lerde zaten bu sistem için gerekli donanım bulunuyor. Dolayısıyla aktif edilmesi için sadece uzaktan güncelleme gönderilmesi yeterli olacak.

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XPeng P5

XPeng'in iddiasına göre, City NGP navigasyon üzerinden belli bir varış noktasına gitmek üzere etkinleştirildiğinde araç tüm sürüş fonksiyonlarını kendi başına gerçekleştirebiliyor. Bunlara etrafındaki araçlarla mesafesini koruyarak seyretme, rotaya uygun olarak şerit değiştirme, araç sollama, birleşen veya ayrılan yollarla başa çıkabilme, sabit araç veya engellerin etrafından dolanma ve sürüş rotası boyunca uygun hızda seyretme gibi görevler dahil.

City NGP sistemi ayrıca trafik ışıklarını algılayıp tepki verebiliyor. Ayrıca rota üzerindeki kavşaklar, dönel kavşaklar, viyadükler ve tünellerle de başa çıkabiliyor. Bunun dışında yol çalışması, yayalar ve bisikletlileri de algılayarak onlardan kaçınabiliyor. Söz konusu sistem kameralar, Lidar üniteleri, milimetrik dalga radarları, yüksek hassasiyetli pozisyon kontrol üniteleri ve diğer sensör donanımlarından güç alan 360 derecelik bir görüş sisteminden faydalanıyor.

XPeng P5'in XPilot 3.5 donanımıyla gelen premium versiyonlarında kullanılabilecek sistem için sürücülerin ilk etapta yedi günlük alıştırma periyodu ve 100 kilometrelik test sürüşünü başarıyla tamamlamaları gerekiyor. Ardından sistem fonksiyonları tüm yollarda kullanılabilir hale geliyor.

Aşağıdaki videoyu izleyerek sistemin şehir trafiğinde nasıl çalıştığına ilişkin fikir edinebilirsiniz:

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Çin'den Tesla'ya dişli rakip! Sürücüsüz araç yazılımı devrede